Czy zabraknie cukru? "Przed nami chory scenariusz braku niektórych produktów"

Autor: MB

Data: 19-07-2022, 09:47

Zaczyna brakować cukru? W sieci pojawiają się niepokojące doniesienia o brakach w asortymencie. Biedronka tłumaczy skargi ze strony klientów "sytuacją geopolityczną". A lider AgroUnii ostrzega, że "przed nami chory scenariusz braku niektórych produktów".

Lider Agrounii ostrzega, że "przed nami chory scenariusz braku niektórych produktów"/fot. shutterstock

Brak cukru w sklepach

W sieci konsumenci coraz częśniej skarżą się na braki asortymentowe w sklepach. Część internautów zwraca uwagę na braki cukru, inni mówią o ograniczeniach.

Z kolei Michał Kołodziejczak, lider Agrounii ostrzega na Twitterze, że "przed nami chory scenariusz braku niektórych produktów".

Lider Agrounii zamieścił w SocialMediach fragment wiadomości od jednego ze współpracowników.

"W Piotrkowie dzisiaj brakuje cukru. Cyrk na kółkach. Wieczorem był tylko dostępny w Kauflandzie po 3,59 zł. Hurtownie w workach po 25 kg cena od 4,7 do 5,2 zł. Sztuczna pompa znowu?".

Jak informuje o2.pl w niektórych sklepach sieci Biedronka pojawiają się komunikaty o możliwości nabycia maksymalnie 20 kg cukru przez jedną osobę. Informacje na ten temat wywieszono m.in. w Warszawie i Gdańsku.

Ceny cukru 2022

Jak zapowiada firma Pfeifer & Langen Polska koszt uprawy buraków cukrowych wzrośnie w tym roku o co najmniej 40 proc., co przełoży się na podwyżki cen. Prezes spółki Roman Kubiak, mówi w rozmowie z money.pl, że podwyżki cen będą co najmniej dwukrotne.

- W przypadku cukru wojna w Ukrainie nie wywarła bezpośrednio silnego wpływu na rynek ze względu na fakt, że surowce do jego produkcji nie należą do specjalności eksportowych Ukrainy ani Rosji. Odczuwalny jest jednak wpływ pośredni – wzrost notowań ropy naftowej przekłada się na oczekiwania odnośnie wzrostu produkcji biopaliw, co zmniejszyłoby globalną dostępność surowca do produkcji cukru - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.