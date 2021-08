"Czysta etykieta" istotna dla konsumentów przetworów warzywnych

- Nasze produkty mają w składzie kilka surowców a reszta to naturalne procesy chemiczne, które zachodzą w trakcie kiszenia - mówi Monika Dobranowska-Puzia, quality manager firmy "KINGA".

Autor: Albert Katana; www.portalspozywczy.pl

Data: 20-08-2021, 13:38

Monika Dobranowska-Puzia, quality manager P.O.I.W, "KINGA" sp.j. M. Puzia R. Puzia. zwraca uwagę, że dzisiaj konsumenci zwracają uwagę na "czyste etykiety" produktów spożywczych/fot. Facebook

- Nasze surowce to głównie warzywa od rolników i mąki z polskich upraw. Jak wiemy istnieje wiele czynników które co roku warunkują sytuację na rynkach tych produktów, dlatego istotne jest, aby posiadać sprawdzonych dostawców - zapewnia Monika Dobranowska-Puzia.

Nadzór nad surowcami jest bardzo ważnym etapem produkcji, bowiem to skład gwarantuje poprawność produktu.

- Z naszymi dostawcami znamy się i współpracujemy od lat, jednak, jak to się mówi: " kontrola najlepszą formą zaufania" i w naszych relacjach to sprawdza się bardzo dobrze. Regularnie wykonujemy niezależne badania laboratoryjne dostarczanych surowców, sprawdzamy min. czy nie są skażone pestycydami, czy posiadają prawidłowe właściwości fizykochemiczne itp. Sami również przy dostawach dokonujemy analizy każdej partii surowców, czy są zgodne ze specyfikacją i wymogami jakie ustaliliśmy z dostawcą. Taki system się sprawdza. Ograniczenie łańcucha dostaw do niezbędnego minimum; rolnik - producent, to cel do jakiego staramy się dążyć. Mamy gwarancję jakości, możemy widzieć, jak surowiec powstaje oraz satysfakcję, że wspieramy tych, którzy są na początku tej wielkiej machiny - dodake Monika Dobranowska-Puzia.

Czysta etykieta - potrzeba konsumentów

- Nasze produkty składają się jedynie z kilku składników, które są niezbędne w procesie produkcji. Na przykład wyroby takie jak kiszonki powstają w procesie naturalnej fermentacji, to dzięki niej produkty te są zdrowe i wartościowe. Oczywiście fermentacja to proces którego nigdy do końca nie da się opanować ponieważ jest wiele czynników które mogą wpływać na kiszenie i późniejszą żywotność produktu. Spójrzmy np. na sezonowość warzyw - buraków, które kiedy są młode mają inne walory smakowe, mają miękką skórę są twarde, mają świeży posmak. Starszy magazynowany burak ma więcej ekstraktu i słodyczy, za to jest bardziej miękki i ma bardziej ziemisty posmak. To samo warzywo z tych samych zbiorów "kisi" się trochę inaczej, oczywiście dzięki naturalnym procesom chemicznym, może też mieć inne walory smakowe. Niektórzy producenci aby "ustabilizować" produkt dodają do niego sztuczne ekstrakty, syropy z soku z buraka, ogromne ilości soli, pasteryzują itp. Dzięki temu wydłużają daty przydatności i ich produkty zawsze są takie same. Jednak my idziemy inną drogą: naturalnie fermentujemy produkt i pozwalamy się mu rozwijać - mówi Monika Dobranowska-Puzia.

