Czytaj Skład: który majonez jest najlepszy?

Sklepowe półki z majonezami z roku na rok robią się coraz dłuższe. Poszczególne produkty w ofertach kolejnych producentów różnią się od siebie m.in. smakiem i składem, co powoduje dylematy wśród konsumentów podczas zakupów. Który majonez włożyć do naszego koszyka? Który będzie najlepszy dla zdrowia?

Katarzyna Rada z redakcji Czytajsklad.com mówi, co jest kluczowe podczas wyboru konkretnego majonezu. / fot. JS

Jak mówi nam Katarzyna Rada z redakcji Czytajsklad.com, zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego majonezu, warto zwrócić uwagę na jego skład.

– My polecamy różne marki majonezu zgodnie z kryterium: brak E385 (EDTA), sztucznych aromatów, skrobi, substancji zagęszczających, kwasu fosforowego (E338), jaj w proszku, substancji konserwujących, substancji stabilizujących. W zestawieniu pięćdziesięciu produktów tej kategorii, które można znaleźć na naszej stronie, zgodnie z tym założeniem, polecamy tylko dziesięć z nich. Wśród polecanych najbardziej popularne i łatwo dostępne marki to Kielecki i Białuty. Reszta polecanych produktów to marki niszowe, niedostępne w większości sieci handlowych – wyjaśnia Katarzyna Rada.

– Odnosząc się do pytania o zdrowie, to najlepszy będzie majonez pozbawiony kontrowersyjnych substancji dodatkowych i spożywany w niewielkich ilościach, bo to produkt o dużej zawartości tłuszczu i wysokokaloryczny. Dobrym wyborem na święta będzie też majonez domowy, którego wykonanie jest banalnie proste, a prosty skład gwarantowany. Wystarczą dwa lub trzy składniki – dodaje.

Kielecki vs Winiary – pojedynek nie tylko na smaki

Chociaż przygotowanie majonezu domowego wydaje się prostym i dobrym rozwiązaniem dla naszego zdrowia, to spora grupa konsumentów decyduje się jednak na zakup gotowego produktu. Liderami na rynku majonezów są Majonez Dekoracyjny Winiary oraz Kielecki.

– Te dwie marki różni skład i smak. Kielecki wpisuje się w trend clean label, natomiast Winiary zupełnie nie. Natomiast smak Kieleckiego jest wyrazisty, lekko kwaśny, co dla części nabywców stanowi dużą zaletę, a dla części największą wadę. Majonez Dekoracyjny Winiary jest bardzo łagodny w smaku, dzięki większej zawartości cukru i niewielkiej zawartości octu, ma też bardziej kremową i gęstą konsystencję – analizuje Katarzyna Rada.

Konsumenci bojkotują Nestle, producenta Winiary. Czy zyska na tym Kielecki?

W pojedynku obu marek w ostatnim czasie zdecydowanie wygrywa Kielecki. A wszystko za sprawą toczącej się wojny w Ukrainie. Firma Nestle, będąca producentem majonezów Winiary, ciągle pozostaje obecna ze swoimi produktami w Rosji. Konsekwencją tej decyzji globalnego koncernu jest bojkot konsumencki wszystkich brandów należących do Nestle, w tym marki Winiary. Zaistniała sytuacja zapewne przełoży się na spadek sprzedaży majonezów Winiary, zwłaszcza teraz, w okresie świątecznym.

– Na pewno będzie to cień na wizerunku marki, przekładający się na wielkość sprzedaży, szczególnie teraz przed świętami wielkanocnymi. Dla wielu osób takie podejście marki do toczącej się wojny, stanie się z pewnością dodatkowym czynnikiem, skłaniającym do zmiany nawyku zakupu tej właśnie marki, znalezienia innej lub zastosowania substytutu – podsumowuje Katarzyna Rada z Czytajsklad.com.

