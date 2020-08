Decathlon i Purella łączą siły

Od 20 sierpnia w sklepach Decathlon dostępne są wszystkie produkty Purella.

Superfoods to rośliny, które - według naukowców - wyróżniają się bardzo dużą zawartością substancji odżywczych. Są bogate w witaminy, minerały, aminokwasy i błonnik, których nasz organizm potrzebuje każdego dnia. Purella to holistyczny koncept odżywiania, dzięki któremu w bardzo prosty sposób, dzięki regularnemu stosowaniu superfoods można poprawić swoje nawyki żywieniowe i wesprzeć swój organizm.

Właściwe zbilansowanie diety jest szczególnie ważne, gdy regularnie trenujemy, chcemy poprawić wyniki sportowe albo zadbać o dobre samopoczucie. Osoby ćwiczące mogą mieć jeszcze większe zapotrzebowanie na „to, co zdrowe”.

- Chcemy jako Decathlon, by wszyscy Polacy mogli czerpać przyjemności i korzyści płynące z uprawiania sportu, to jest nasza misja. Równolegle uważnie obserwujemy trendy na rynku, potrzeby klientów i jesteśmy przekonani, że odżywianie to jeden z filarów zdrowego, aktywnego trybu życia. Wprowadzenie do oferty produktów w partnerstwie z Purellą to w 100 proc. nasza lokalna decyzja w Polsce i wierzymy, że dzięki niej wzrośnie atrakcyjność Decathlon jako marki kompleksowo odpowiadającej na potrzeby sportowców. Decathlon (z 60 sklepami i produkcją w Polsce) ma ambicje proponować kompleksową ofertę dla wszystkich prowadzących aktywny, sportowy tryb życia. Dieta, zdrowe i zbilansowane odżywianie to tematy, które bardzo szybko się rozwijają, a my chcielibyśmy być jednym z motorów napędowych tych zmian. Cieszymy się ze współpracy z Purellą, ponieważ łączy nas pasja do sportu - mówi David Derouane, prezes Decathlon Polska.

- Wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i proponujemy naszym klientom produkty, które pomogą im osiągać lepsze sportowe wyniki, mieć lepsze samopoczucie, dostarczą energii i wzmocnią organizm - mówi Mateusz Potstada, Dyrektor Sportów Fitness Decathlon.

Linia produktów Purella będzie promowana w sieci Decathlon pod hasłem SUPERFOODS = SUPERMOC - W 100 procentach naturalna żywność, która wspomaga trenujących dając im moc do realizowania osobistych celów - tłumaczy Artur Gajewski, Dyrektor Marketingu w Purella.