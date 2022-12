Od kilku lat rankingi najzdrowszych diet wygrywa dieta śródziemnomorska. Wiele mówi się również o tym, że jest jednym z najlepszych wyborów jeśli chodzi o diety dla diabetyków. Czym jest i co się je podczas jej stosowania?

Warzywa są podstawą diety śródziemnomorskiej. | fot. Unsplash

Ranking najzdrowszych diet tworzony jest corocznie przez ekspertów w zakresie żywienia, psychodietetyki i chorób dietozależnych. Analizują dostępne modele żywieniowe, przyznając im punkty. Dieta śródziemnomorska zwycięża w nich od kilku lat, także w podkategoriach takich jak: najlepsze diety oparte na roślinach, najlepsze diety zdrowe dla serca, najłatwiejsze diety do stosowania, a także najlepsze diety dla diabetyków.

Co to jest dieta śródziemnomorska?

Dieta śródziemnomorska opiera się głównie na produktach pochodzenia roślinnego. Stosujący ją powinni jeść duże ilości warzyw i nasion roślin strączkowych, orzechy oraz roślinne źródła tłuszczu, takie jak oliwa z oliwek czy olej rzepakowy. Do tego dochodzi spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych (pieczywo razowe, brązowy ryż, grube kasze, makarony pełnoziarniste), owoców, ryb oraz produktów mlecznych poddanych fermentacji (jogurt, kefir i maślanka). Dużo rzadziej spożywa się podczas stosowania diety śródziemnomorskiej drób, sery oraz jajka.

Dieta śródziemnomorska - czego nie jeść?

Osoby na diecie śródziemnomorskiej powinny unikać czerwonego mięsa, tłuszczów zwierzęcych (masło, smalec) oraz produktów wysokoprzetworzonych z dużą zawartością cukrów, soli i tłuszczy. Nie powinny także włączać do diety słodyczy i wyrobów cukierniczych oraz napojów z dodatkiem cukru.

Dieta śródziemnomorska - co pić?

Zamiast soków i napojów z dodatkiem cukru w diecie śródziemnomorskiej warto postawić na wodę i napary i herbaty ziołowe. Wino spożywane być powinno jedynie w umiarkowanych ilościach (np. lampka czerwonego wina do posiłku).

Dieta śródziemnomorska - porcje w codziennej diecie

Istotne podczas stosowania diety śródziemnomorskiej jest kontrolowanie porcji posiłków i produktów niezawierających węglowodanów. Orientacyjne porcje produktów można oszacować wielkościowo na podstawie wielkości dłoni. I tak - warzywa nieskrobiowe zajmą 2 otwarte dłonie, produkty białkowe - jedną, a owoce i pełnoziarniste produkty zbożowe po 1 zaciśniętej pięści. Do tego tłuszcze, o wielkości porównywalnej do wielkości kciuka.

Dieta śródziemnomorska - co jeść?



Dieta śródziemnomorska a warzywa: Porcja to 1/2 szklanki ugotowanych lub 1 szklanka surowych. Powinno się jeść około 4–7 porcji dziennie. Warzywa nieskrobiowe można jeść w nieograniczonych ilościach (sałata, brokuły, fasolka szparagowa, kalafior, pomidory, świeży szpinak, ogórek, papryka, kapusta). Spożywaj się je kiedy tylko można, aby utrzymać sytość.

Dieta śródziemnomorska a owoce: jedna porcja owoców to 1 mały cały owoc, 1 filiżanka jagód, 1/2 filiżanki mieszanki krojonych owoców, 12–15 czereśni (powinno sie ograniczać spożycie owoców do około 2 porcji dziennie).

Dieta śródziemnomorska a produkty zbożowe: jedna porcja produktów będących źródłem węglowodanów złożonych: 1 kromka chleba, 1/3 szklanki ugotowanego makaronu lub ryżu, 1/2 szklanki ugotowanych płatków owsianych, 3/4 szklanki niesłodzonych płatków zbożowych. Powinno się spożywać dziennie 6–8 porcji w zależności od wartości energetycznej diety.

Dieta śródziemnomorska a białko: powinno się jeść chude mięso, drób, ryby, jaja: 2 porcje lub mniej (wielkość porcji: ok. 90 g).

Dieta śródziemnomorska a orzechy, nasiona i rośliny strączkowe: nie trzeba spożywać codziennie, ale zaleca się 4–5 porcji na tydzień (wielkość porcji to 1/3 szklanki orzechów, 2 łyżki stołowe nasion, np. słonecznika, ½ szklanki gotowanej fasoli).

Dieta śródziemnomorska a tłuszcze: 1 porcja to 1 łyżka oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, 1/3 awokado, 1 łyżka orzechów/pestek/nasion. Liczba porcji w zależności od kaloryczności diety to od 3,5 do 4,5 porcji. Bardzo ważny jest rodzaj tłuszczów. Powinno się wybierać zdrowe tłuszcze takie jak: olej rzepakowy, oliwa z oliwek, orzechy, nasiona, awokado.

Dieta śródziemnomorska - suplementacja

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego suplementacja witamin i mikroelementów u osób, u których nie stwierdzono ich niedoborów nie jest wskazana, ale od tej reguły powstają wyjątki. Zalecana jest suplementacja witaminy D3, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, na poziomie 800–2000 j.m. U kobiet ciężarnych i karmiących ważna jest suplementacja kwasu foliowego w ilości 400 μg, a u osób długotrwale leczonych metforminą ze stwierdzonym jej niedoborem - suplementacja witaminy B12. Suplementacja może być konieczna także u osób stosujących diety niskokaloryczne, u wegetarian, wegan oraz w przypadku osób starszych.

Dieta śródziemnomorska a cukrzyca

Dieta śródziemnomorska jest rekomendowana w profilaktyce i leczeniu cukrzycy przez American Diabetes Association. W badaniach chorych na cukrzycę zaobserwowano m.in. lepszą kontrole glikemii oraz zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych oraz zmniejszenie w surowicy krwi stężenia cholesterolu.

Jeśli chodzi o profilaktykę, w badaniach BMJ Clinical Research wykazano zmniejszenie o 83% wystąpienie ryzyka cukrzycy typu 2 u osób będących na diecie śródziemnomorskiej. Journal of Thrombosis and Haemostasis opublikował wyniki badań, z których wynika, że nawet przy braku ograniczeń kalorycznych ryzyko rozwoju cukrzycy jest obniżone.

Należy pamiętać, że dieta zalecana w cukrzycy nie jest czymś tymczasowym. Stawiając sobie małe, realne cele można osiągnąć sukces w odchudzaniu i obniżaniu poziomu cukru we krwi, cholesterolu i ciśnienia tętniczego.

W przypadku diety śródziemnomorskiej ważna jest zmiana nawyków, jeśli te dotychczasowe odbiegały od diety. Jeśli ktoś był przyzwyczajony do jedzenia słodkich płatków śniadaniowych i picia słodzonej kawy na śniadanie – warto zamienić je na płatki pełnoziarniste naturalne np. owsiane, dodać do nich kolorowe owoce i wykluczyć cukier w kawie. Warzywa warto dodawać do kanapki, a do pracy jako przekąskę zabierać małą torebkę z pokrojonymi warzywami.

Do obiadu powinno się dodawać surówkę lub sałatkę i zwiększać jej ilość, a z czasem spróbować zastosować metodę talerza, która polega na zwiększaniu ilości warzyw w posiłku do momentu osiągnięcia przez nich połowy objętości talerza.

oprac. na podstawie materiałów Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

