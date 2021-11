Dietetyk: System Nutri Score jest zbyt uproszczony

System Nutri Score jest zbyt uproszczony. Choć w swoich założeniach nie ma on zastąpić edukacji żywieniowej, w praktyce tak właśnie może się stać - mówi prof. Dariusz Włodarek, kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Nutri Score - czy czerwony produkt jest niebezpieczny?

Prof. Dariusz Włodarek, kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas naszego webinaru "Czy system Nutri-Score jest zagrożeniem dla naturalnych produktów?" wskazał na wątpliwości dotyczące interpretacji kolorów systemu Nutri Score.

- Jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kolor zielony oznacza bezpieczeństwo. Jeżeli więc produkt dostaje kolor zielony to niezależnie od tego, jakie są zalecenia dotyczące ilości jego spożywania, konsumenci interpretują, że można jeść go w ilości dowolnej. Natomiast jeżeli widzimy czerwone, oznacza to: stop, niebezpieczeństwo. Produkt, który uzyskuje takie "światło" zaczynamy postrzegać jako budzący niebezpieczeństwo, a jak wiemy na rynku nie ma produktów zagrażających życiu i zdrowiu, bo takie nie są dopuszczone do sprzedaży. Każdy produkt znajduje swoje miejsce w diecie - dodał.

Nutri Score nie informuje o wszystkim?

Włodarek wskazuje, że na wartość odżywczą produktu składa się dużo więcej elementów niż te, które bierze pod uwagę system Nutri Score.

- Pamiętajmy, że wartość odżywcza to także rodzaj białka: pełno- lub niepełnowartościowego. Tłuszcze to także kwasy omega-3, których nam drastycznie brakuje czy izomery trans, których ma być mniej. Węglowodany to nie tylko błonnik i cukry proste - ale także sacharoza i składniki mineralne - dodał.

Ekspert wskazuje, że system nie informuje konsumentów o bezwzględnej wartości odżywczej całego produktu.

- Pokazuje wartość względną w przeliczeniu na 100 gram i 100 ml. A przecież produkty spożywamy w różnych ilościach. Dla przykładu napój gazowany typu light ma lepszą ocenę niż nektar z czarnych porzeczek czy sok 100% jabłkowy, podczas gdy to nektar zawiera najwięcej witaminy C, żelaza, witaminy A i E, związki bioaktywne. Takie produkty mają o wiele gorszą ocenę niż produkt, który dostarcza jedynie sztucznych substancji słodzących i żadnych innych - dodał.

Nutri Score dyskryminuje produkty regionalne?

Włodarek dodał, że Nutri Score nie uwzględnia produktów, których skład nie może być zmieniony, jak ryby wędzone, produktów regionalnych, ekologicznych. Nie bierze natomiast pod uwagę stopnia przetworzenia produktu, zawartości konserwantów, sztucznych barwników czy witamin, a nawet wielkości opakowań.

Prof. Dariusz Włodarek wskazuje, że choć system Nutri Score w swoich założeniach nie ma zastąpić edukacji żywieniowej, w praktyce może tak właśnie się stać.

- Jestem zwolennikiem tezy żeby konsumenci zrozumieli, że tylko niektóre produkty możemy spożywać w dowolnej ilości. Są to głównie warzywa i owoce. Resztę produktów należy jeść w mniejszej ilości. Chodzi o to żeby wybierać produkty z różnych grup żywności w odpowiedniej ilości. Nawet jak produkt jest oznakowany na czerwono to znajduje miejsce w diecie - dodaje.

Nutri Score stygmatyzuje produkty tradycyjne?

W jego ocenie Nutri Score jest systemem zbyt uproszczonym.

- Wiele produktów o bardzo dobrej jakości produkowanych tradycyjnie z natury jest wysokoenergetycznych. One też mają swoje miejsce w diecie w niewielkiej ilości i ją wzbogacają. Informacja na froncie produktów jest potrzebna, ale nie może wprowadzać w błąd - dodał.

Prof. Włodarek wskazuje, że Nutri Score bierze pod uwagę siedem składników odpowiadających za wąski zakres wartości odżywczych.

- Przecież większość produktów nie składa się z siedmiu składników. W efekcie są takie, które uzyskują złą ocenę, ale są cennym elementem diety, a niektóre są zielone, ale nie dostarczają organizmowi nic oprócz substancji słodzących - wskazał.