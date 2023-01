Styl życia ma znaczący wpływ na cukrzycę typu 2, a dieta odgrywa w tym przypadku główną rolę. Orzechy są dobrym źródłem składników odżywczych i zapewniają szereg korzyści zdrowotnych. Czy wszystkie są dobre dla diabetyków?

Odpowiednia dieta może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi i zmniejszyć ryzyko powikłań., a orzechy są jednym z kilku rodzajów żywności, które Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) wymienia jako korzystne dla osób z tą chorobą.

Dlaczego orzechy są polecane w cukrzycy?

Orzechy zawierają duże ilości korzystnych tłuszczów. Tłuszcze nienasycone w orzechach pełnią szereg ważnych funkcji, takich jak wspieranie wzrostu komórek i ochrona narządów, w tym serca. Ponadto orzechy są bogate w białko, niezbędny składnik odżywczy, i zawierają szereg innych składników odżywczych, które są ważne dla zdrowia fizycznego, w tym witaminy (np. E), kwas foliowy, tiaminę, minerały jak magnez i potas, przeciwutleniacze, karotenidy i fitosterole.

Jako różnorodny rodzaj żywności, orzechy można łatwo włączyć do zdrowej diety. Aby uniknąć nadmiernego spożycia kalorii, należy wziąć pod uwagę wielkość porcji - odpowiednia będzie mała garść. Nadmierna ilość może oznaczać ryzyko przybrania na wadze.

Orzechy mogą stanowić prostą przekąskę. Większość z nich można bezpiecznie jeść na surowo i są one dostępne w wielu sklepach spożywczych. Osoby z cukrzycą powinny unikać solonych odmian.

Migdały a cukrzyca

Migdały pomagają kontrolować poziom glukozy i zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą typu 2 - wynika z badania. Są również dobrym źródłem błonnika, utrzymującego stabilny poziom cukru we krwi i poprawiającego procesy trawienne i świetnym źródłem magnezu, a osoby z cukrzycą często cierpią na niedobór tego minerału. Zwiększenie spożycia magnezu poprawia zdrowotność kości oraz utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, kontrolę poziomu glukozy we krwi oraz pracę mięśni i układu nerwowego.

Migdały dają szereg korzyści dla osób z cukrzycą. Chińskie badanie z 2011 roku wykazało, że włączenie migdałów do diety uczestników z cukrzycą typu 2 przez 12 tygodni pozytywnie wpłynęło na poziom cukru we krwi i zmniejszyło ryzyko chorób serca.

Nowsze badanie Trusted Source z 2017 roku dotyczyło wpływu codziennego spożycia migdałów przez 24 tygodnie u osób z cukrzycą typu 2. Autorzy stwierdzili, że włączenie migdałów do diety pomogło kontrolować poziom cukru we krwi i zmniejszyć ryzyko chorób serca.

Migdały obniżają poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w organizmie, które mogą blokować tętnice. Zwiększają ilość lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), które pomagają usuwać cholesterol LDL z tętnic. Jest to jeden z powodów, dla których migdały zmniejszają ryzyko chorób serca.

Orzechy włoskie a cukrzyca

Jedzenie orzechów włoskich sprzyja uczuciu sytości, zapobiegając niezdrowemu apetytowi na jedzenie i potencjalnie wspomagając utratę wagi. Są również bogatym źródłem kwasu alfa-liponowego (ALA) i mogą pomóc w zmniejszeniu stanów zapalnych, powiązanych nie tylko z cukrzycą, ale też z chorobą Alzheimera i chorobami serca.

Orzechy włoskie są bogate w kalorie. Jednak badanie przeprowadzone w BMJ Open Diabetes Research & Care wykazało, że nie mają one większego wpływu na masę ciała.

Naukowcy przydzielili 112 uczestnikom zagrożonym cukrzycą dietę niskokaloryczną lub dietę bogatą w orzechy włoskie przez 6 miesięcy.

Odkryli, że dieta wzbogacona orzechami włoskimi była w stanie poprawić stosunek cholesterolu HDL do LDL bez negatywnego wpływu na skład ciała.

W badaniu Trusted Source z 2018 roku naukowcy zbadali związek między spożywaniem orzechów włoskich a ryzykiem cukrzycy u 34 121 osób.

Odkryli, że ludzie, którzy jedli orzechy włoskie w ciągu ostatnich 24 godzin, byli o połowę mniej narażeni na cukrzycę w porównaniu z osobami, które w tym okresie nie jadły orzechów.

Orzechy nerkowca a cukrzyca

Orzechy nerkowca mogą pomóc poprawić stosunek cholesterolu HDL do LDL i zmniejszyć ryzyko chorób serca.

W badaniu z 2018 roku naukowcy podali 300 uczestnikom z cukrzycą typu 2 dietę wzbogaconą w orzechy nerkowca lub typową dietę cukrzycową.

Osoby na diecie wzbogaconej o orzechy nerkowca miały niższe ciśnienie krwi i wyższy poziom cholesterolu HDL po 12 tygodniach. Orzechy nerkowca nie miały również negatywnego wpływu na poziom glukozy we krwi ani wagę.

Pistacje a cukrzyca

Pistacje są stosunkowo gęste energetycznie, ale zawierają duże ilości błonnika i korzystnych tłuszczów oraz białka.

W ramach badania z 2015 roku naukowcy podawali uczestnikom z cukrzycą typu 2 dietę wzbogaconą w pistacje lub zwykłą dietę przez 4 tygodnie.

Odkryli, że stosunek cholesterolu HDL do LDL był znacznie lepszy w grupie pistacjowej w porównaniu z grupą na zwykłej diecie. Osoby na diecie pistacjowej miały również niższy poziom trójglicerydów, co wskazuje na lepsze zdrowie serca.

Orzeszki ziemne a cukrzyca

Orzeszki ziemne są dobrym źródłem białka i błonnika. Mogą pomóc w utracie wagi i mogą zmniejszyć ryzyko chorób serca. Są również przekąska niezwykle sycącą. Co ciekawe, masło z orzeszków ziemnych na stałe weszło w 2020 roku do szpitalnego menu chorujących na cukrzycę pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) w Katowicach - jednego z największych szpitali pediatrycznych w Polsce.

Badanie z 2013 roku dotyczyło wpływu orzeszków ziemnych na dietę otyłych kobiet, które były narażone na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

Naukowcy odkryli, że dodanie orzeszków ziemnych do płatków zbożowych pomogło kontrolować poziom cukru we krwi i apetyt u uczestników. Może to pomóc w utracie wagi, co ma znaczący wpływ na ryzyko cukrzycy.

Indeks glikemiczny orzechów

Orzechy zawierają stosunkowo niewielkie ilości węglowodanów, dlatego większość orzechów nie ma indeksu glikemicznego (IG). Wyjątkiem są kasztany (IG = 54), pistacje (IG = 28), orzechy nerkowca (IG = 25) i orzeszki ziemne (IG = 13), które mają niską zawartość węglowodanów – ale mają wystarczającą ilość, aby przejść test IG.

