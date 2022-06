Dlaczego Sukcesiliana dostępna jest tylko w Żabce?

Rozpatrując różne aspekty doszliśmy do wniosku, że Żabka jest w stanie zapewnić nam unikalny sposób wprowadzenia produktu na rynek z idealnym dopasowaniem formatu - sklepu convenience, wielkości sieci czy w końcu wsparcia komunikacji do naszej grupy docelowej - mówi nam Magda Likus, Brand Partnerships Director w Universal Music Poland.

Twórcy Sukcesiliany zdecydowali się współpracować na wyłączność z Żabką w początkowym okresie. fot. za YouTube

Sukcesiliana to nowa marka mrożonej pizzy, stworzona przez rapera Kizo, brand MyToSukces, Universal Music Poland oraz producenta mrożonej żywności Freiberger Group.

Skąd wziął się pomysł na ten projekt i dlaczego wybrano do niego akurat Kizo?

Jaki wpływ miał Kizo na ostateczny kształt Sukcesiliany? Czy mrożona pizza to dopiero początek dużego spożywczego brandu?

Jak powstała Sukcesiliana?

Jak powstał projekt pod nazwą Sukcesiliana? Wszystko zaczęło się w...Niemczech. W 2020 roku Universal Music, wraz z producentem pizzy Freiberger, stworzyli pizzę „Gangstarella” we współpracy z raperem Capital Bra.

Raperskie pizze - od Gangstarelli do Sukcesiliany

Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Magda Likus, Brand Partnerships Director w Universal Music Poland, Gangstarella wywołała prawdziwą rewolucję na niemieckim rynku, zarówno w świecie rapu, jak i mrożonej pizzy.

- UMG For Brands, które odpowiada za markę to globalna struktura Universal Music działająca w obszarze brand partnerships. Dzięki temu mamy możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń z kolegami z całego świata. Kiedy pojawia się projekt wart uwagi, z potencjałem do zrealizowania go na lokalnym rynku, to również w Polsce chętnie po takie projekty sięgamy. W przypadku Sukcesiliany naszym partnerem produkcyjnym jest firma Freiberger, która jest największym producentem mrożonej pizzy w sektorze marek private label. Kiedy słyszymy pytania o inspiracje Gangstarellą to odpowiadamy: Tak, to właściwy trop!

Od batonów do pizzy Sukcesiliana. Kizo buduje kolejny brand

Likus wskazuje, że zaczynając projekt mrożonej pizzy w Polsce UMC miało pewność w dwóch kwestiach:

- Po pierwsze, projekt ma olbrzymi potencjał po drugie, producentem będzie właśnie Freiberger. Zdecydowanie nie szukaliśmy twarzy produktu czy jego ambasadora, ale rapera, który we współpracy z naszym zespołem stworzy własną markę pizzy. Taką propozycję złożyliśmy właśnie Kizo. Oprócz tego, że cieszy się on ogromną popularnością, to jego pozycja na muzycznym rynku jest bardzo ugruntowana a dodatkowo Kizo ma już doświadczenie we wprowadzaniu własnych brandów. Już przed rozpoczęciem projektu Sukcesiliana Kizo stworzył merchową markę MTS – My To Sukces oraz przygotowywał premierę swojego batona Kizzersa. Marka Sukcesiliana powstała jako gra słów, jej konotacje to Siciliana, Italiana no i oczywiście Sukces, którego ojcem jest właśnie Kizo. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że zaproponowanie właśnie Kizo stworzenia marki pizzy było właściwą decyzją - dodała.

Jaki wpływ miał Kizo na powstanie Sukcesiliany?

Jaki był wpływ Kizo na finalny kształt produktu: skład, wygląd, opakowanie, cenę? Brand Partnerships Director w Universal Music Poland wskazuje, że dla samego Kizo, jak również dla wytwórni, było bardzo ważne, żeby artysta brał udział w całym procesie tworzenia marki i produktu.

- Podstawową zasadą w branży muzycznej jest autentyczność. Oczywiście za kompleksowe opracowanie receptur i stronę techniczną odpowiadają specjaliści z firmy Freiberger, jednak preferencje artysty są kluczowe przy podejmowaniu decyzji odnośnie smaków. Podobnie w przypadku opakowania i całej oprawy graficznej marki. Przygotowanie rysunkowej podobizny Kizo oraz obrazów inspirowanych klimatem artysty było przyjemnym choć niełatwym zadaniem - dodała.

Dlaczego Sukcesiliana dostępna jest tylko w Żabce?

Magda Likus wskazuje, że na dystrybucję w Żabce na wyłączność w początkowym okresie sprzedaży zdecydowano się z kilku względów.

- Rozpatrując różne aspekty doszliśmy do wniosku, że ten retailer jest w stanie zapewnić nam unikalny sposób wprowadzenia produktu na rynek z idealnym dopasowaniem formatu - sklepu convenience, wielkości sieci czy w końcu wsparcia komunikacji do naszej grupy docelowej - dodaje.

Jak rynek odbiera Sukcesilianę?

Jak rynek odebrał Sukcesilianę? Nasza rozmówczyni przyznaje, że odbiór jest fantastyczny.

- Przede wszystkim widzimy zadowolonych konsumentów, którzy zachwalają walory smakowe i jakościowe pizzy, a przy tym zwracają uwagę na nowatorski wygląd opakowania. O pozytywnym przyjęciu najlepiej świadczy ilość organicznie tworzonego kontentu w social mediach na Instagramie, Youtube a zwłaszcza na TikToku. #sukcesiliana na TikToku ma już ponad 3,6 mln wyświetleń w 100% organicznych - dodaje.

Sukcesiliana a pączki Ekipy. Jaki skład ma pizza?

Czy twórcy Sukcesiliany nie obawiają się zarzutów, jakie nie tak dawno temu dotknęły Ekipę przy okazji pączków? Analiza składu produktu była tematem numer jeden w internecie przez kilka tygodni. Pisaliśmy o tym w tekście: Pączki Ekipy w Biedronce. Jaki mają skład?

Czy w przypadku mrożonej pizzy od Kizo kwestia odpowiedzialności za nawyki żywieniowe odbiorców była przedmiotem refleksji na etapie przygotowywania projektu?

- Tworząc Sukcesilianę mieliśmy świadomość, że jej grupa docelowa przykłada dużą wagę do składu produktu i wartości odżywczych. Dlatego skład naszej pizzy jest prosty i dobry. Nie mamy konserwantów, sztucznych barwników czy aromatów. Mrożenie to naturalna forma konserwowania żywności. Nie jest to jedynie nasza opinia. Śledząc materiały tworzone przez konsumentów bez problemu trafimy na opinie dietetyczek, które przyznają, że Sukcesiliana to dobry produkt, którego smakiem można się cieszyć bez obaw. Nawet będąc na diecie, można uwzględnić go w menu - odpowiada Magda Likus.

Projekt Sukcesiliana będzie rozszerzany o kolejne produkty?

Co dalej? Czy są plany dalszego rozwoju tego projektu np. o kolejne smaki pizzy, inne produkty spożywcze?

- Nasze plany są zdecydowanie ambitne. Fantastyczne otwarcie, którego wyniki przewyższają start podobnych projektów we Francji a nawet w Niemczech pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Na chwilę obecną pizza dostępna jest jedynie w sieci Żabka z którą zdecydowaliśmy się współpracować na wyłączność w początkowym okresie. W przyszłości oczywiście będziemy chcieli aby Pizza od Kizo zagościła również w zamrażarkach innych sklepów. Podobnie z innymi produktami. Jako UMG for Brands jesteśmy otwarci na producentów, aby skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy i wspólne stworzyć nowe marki produktów szeroko pojętej kategorii FMCG, nie tylko spożywczych - podsumowuje Brand Partnerships Director w Universal Music Poland.