Butelka tajskiego sosu Sriracha na eBayu waha się w granicach 70-160 dolarów - informuje Rzeczpospolita. Jaka jest przyczyna tak wysokiej ceny produktu w Stanach Zjednoczonych?

Przyczyną wzrostu cen sosów Sambal Oelek i Chili Sriracha jest problem z dostępnością papryczek chilli; fot. shutterstock/The Image Party

Jak podkreśla rp.pl, główną przyczyną gwałtownego wzrostu ceny ostrego sosu Sriracha Hot Chili Sauce jest narastający od 2020 roku problem z dostępnością papryczek chili. Producent sosu, Huy Fong Foods, podkreślił w komunikacie:

"Niestety, jest to poza naszą kontrolą i bez tego niezbędnego składnika nie jesteśmy w stanie wyprodukować żadnego z naszych produktów".

Problem z produkcją sosów Sambal Oelek i Chili Sriracha

Problem produkcyjny dotyczy dwóch sosów produkowanych przez Huy Fong Foods, Sambal Oelek i Chili Sriracha. W ubiegłym roku czasowo wstrzymano produkcję. Problem z zaopatrzeniem w Meksyku wrócił w kwietniu 2023 r., spowodowany był znacznym zmniejszeniem plonów ostrych papryczek przez susze.

USA: Ceny sosów z papryczką chili nadal rosną

Sos Sriracha dostępny jest m.in. w serwisie eBay w cenach: 24 dolarów/ ok. 100 zł za butelkę ok. 250 g, 35 dolarów/ ok. 140 zł za butelkę ok. 480 g oraz 59,99 dolarów/ ok. 290 zł za butelkę 800 g.

W Polsce w serwisie Allegro ta sama objętość sosu, butelka 800 gram, kosztuje jedynie 50 zł.

