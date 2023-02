Pamiętajmy o owocach jagodowych również zimą. Nie są świeże, ale są w postaci przetworów. Można pić soki z owoców jagodowych, można jeść owoce liofilizowane, suszone, można jeść je w postaci dżemów i konfitur. Polecają je plantatorzy i lekarze, bo jako owoce jagodowe mają bardzo wysoką zawartość antocyjanów, koniecznych dla naszego zdrowia antyoksydantów - mówi Małgorzata Jaszyk, lekarz i plantator jagody kamczackiej.

Dlaczego warto jeść owoce jagodowe zimą? / fot. shutterstock

Jak rozpoznać bogactwo antocyjanów?

Antocyjany łato rozpoznać. Widać je gołym okiem w wybarwieniu owoców jagodowych. To barwnik, który zawarty jest przede wszystkim w skórce tych superowoców. Przez ten ciemny barwnik są one bardzo silnym antyoksydantem. Antocyjany wypłukują wolne rodniki cztery razy silniej niż witamina C. To najważniejsza ich cecha.

W Polsce owoce jagodowe stanowią element naszej pierwotnej diety. Wyrośliśmy na owocach jagodowych. Zawsze docenialiśmy ich walory. Łatwo dostępne w owocach jagodowych antocyjany działają bardzo korzystnie na naczynia krwionośne, obniżają ciśnienie krwi. Regulują poziom cukru we krwi, obniżają poziom złego cholesterolu. Najnowsze badania mówią nawet o tym, że dieta bogata w antocyjany chroni przed Alzheimerem - mówi Małgorzata Jaszyk.

Amerykańskie badania seniorów między 60 a 80 rokiem życia, oparte o dwudziestoletnie obserwacje diety, pokazały, że osoby, które miały w diecie wysoką zawartość antocyjanów - powyżej 16 mg na dzień - czterokrotnie rzadziej chorowały na Alzheimera.

- Podobne badania zrealizowano niedawno w Nowej Zelandii. Seniorzy, którzy spożywali więcej niż 10 mg antocyjanów dziennie mieli znacznie lepszą pamięć. Zapamiętywali o wiele więcej słów i nie mieli problemów z zapominaniem. To wszystko pokazuje jaki istotne są antocyjany w naszym odżywianiu - przekonuje ekspert.

Gdzie jest najwięcej antocyjanów?

Najwięcej antocyjanów jest w ciemnych owocach. Czarna porzeczka, wymieńmy też czarny bez, aronia, jagoda kamczacka, borówka, śliwki. Wszystko to co jest ciemne. Antocyjany znajdziemy również w ciemnych warzywach, na przykład w bakłażanie czy w burakach. To ciekawe, że ich znalezienie na półce jest tak proste - mówi Małgorzata Jaszyk.

Małgorzata Jaszyk, lekarz i plantator jagody kamczackiej. / fot. materiały prasowe

Ile antocyjanów należy spożywać?

Od lat dietetycy przypominają o filiżance owoców jagodowych codziennie. Przynajmniej pół szklanki świeżych owoców, ale codziennie, jeżeli mamy do nich dostęp. W Polsce sezon na świeże owoce jagodowe trwa o połowy kwietnia do połowy listopada. Jagodowa sztafeta składa się z truskawek, malin, bardzo bogatej w antocyjany jagody kamczackiej, dalej borówki wysokiej, jeżyny, czerwonej i czarnej porzeczki, aronii, rokitnika, agrestu i minikiwi. Natomiast zimą lub kiedy nie mamy takiej możliwości, pamiętajmy o przetworach. Są soki z owoców jagodowych, owoce liofilizowane czy proszkowane. Dostępność tych owoców jest przez cały rok bardzo duża.

Kiedy będziemy mogli spróbować tegorocznych owoców kamczatki?

Jagodę kamczacką zbieramy w czerwcu, zaraz potem wchodzi borówka wysoka. Jako Polska mamy bardzo duże doświadczenie w uprawie borówki. Sporo plantatorów uznało, że spróbuje z jagodą kamczacką ze względu na jej prozdrowotne właściwości. Wielu zachwyciło się tym owocem. Ma on kilkakrotnie więc związków prozdrowotnych. Antocyjanów ma kilka razy więcej. Ma kwercetynę, kwasy chlorogenowy, katechiny i ma też irydoidy, które ma tylko dereń. Jest to substancja, która bardzo rzadko występuje w owocach, a jest w jagodzie kamczackiej.

Czy w Polsce jest dużo plantacji jagody kamczackiej?

Jeśli ktoś tego nie wie, to jest to informacja zaskakująca. Polscy plantatorzy są pionierami uprawy w większej skali i promotorami tego gatunku. Polska jest liderem w produkcji jagody kamczackiej na świecie. Jest u nas najwięcej plantacji, są też największe na świecie. Na drugim miejscu są Kanadyjczycy.

Podobnie w ekologii. W Europie ekologiczne plantacje jagody kamczackiej można policzyć na palcach jednej ręki. Znamy tych plantatorów. Mamy takie nieformalne stowarzyszenie plantatorów ekologiczne jagody kamczackiej. Jest jedna plantacja w Niemczech, po jednej w Szwajcarii, Austrii, Belgi, Norwegii i w Szwecji. Teraz Finowie chcą zakładać plantacje i to jest wszystko. Większość europejskich plantacji jest w Polsce - podsumowuje Małgorzata Jaszyk.

Owoce jagodowe są charakterystyczne dla naszego klimatu. Są częścią tradycji kulinarnej i współczesnej polskiej kuchni. Często spotykane określenie „superowoce” oznacza ich wybitne, potwierdzone badaniami, walory prozdrowotne. Mamy ich w Polsce wielkie bogactwo.

Zimą są dostępne w postaci przetworów. Mamy dżemy, konfitury, soki i nalewki, są owoce liofilizowane, suszone i najłatwiej dostępne mrożone. Warto wiedzieć, że zamrażane owoce nie tracą swoich przeciwutleniających właściwości. Zawarte w nich antocyjany są termostabilne.

Niech ich przysłowiowa filiżanka owoców jagodowych stanie się naszym codziennym nawykiem.

