Nieodłącznym elementem tzw. zimowej herbaty czy grzanego wina są goździki. Ta popularna przyprawa kuchenna jest także cennym surowcem zielarskim. Niestety bywa także często fałszowana. Jak rozpoznać czy kupione goździki są pełnowartościowe?

Goździki są często fałszowane /fot. Unsplash

Pochodzenie goździków

Oprócz herbaty i grzanego wina goździki dodawane są do pierników, kruchych ciasteczek, kompotów i wielu innych popularnych dań.

Przyprawa, którą znamy pod nazwą goździków, to suszone pąki kwiatowe drzewa goździkowca wonnego. Rośnie ono na terenach znajdujących się w strefie podzwrotnikowej, m.in. na Filipinach, czy w Indonezji i dochodzi do 20 metrów wysokości. Świeże pąki są barwy różowej, w trakcie suszenia ciemnieją, aż do znanego koloru rdzawobrązowego czy ciemnobrązowego.

Goździki jako przyprawa były stosowane już w starożytnych Chinach – źródła podają, że znane były tam już 400 lat p.n.e.

Olejek eteryczny w goździkach

Goździki zawierają sporo olejku eterycznego – nawet do 20 proc., który z kolei zawiera zawiera 70-90 proc. eugenolu, 4-15 proc. acetyloeugeolu, oraz 5-14 proc. beta-kariofilen. To właśnie eugenol nadaje goździkom ich charakterystyczny smak i zapach.

Goździki nie są jedynym źródłem olejków eterycznych – są one pozyskiwane z mięty, dziurawca, lawendy, tymianku, rozmarynu, oregano, drzewa herbacianego, cynamonowca, melisy oraz bardzo wielu innych roślin. Jak czytamy w książce pt. „Fitoterapia i leki roślinne”, wśród licznych form aktywności biologicznej i farmakologicznej olejków eterycznych największe zainteresowanie medyczne budzi działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe. Przyjmuje się, że olejki eteryczne bogate w związki fenolowe charakteryzują się najwyższą aktywnością przeciwbakteryjną. Do nich zalicza się m.in. olejki tymiankowy, majerankowy, cząbrowy i goździkowy. Jak czytamy, ważną właściwością niektórych olejków eterycznych jest ich skuteczne działanie wobec drobnoustrojów, które nabyły odporność wobec antybiotyków. Przypuszcza się, że drobnoustroje nie mają zdolności nabywania odporności wobec olejków eterycznych. Działanie olejków eterycznych wykorzystywane jest głównie, choć nie tylko, w leczeniu i profilaktyce przeziębień i nawracających stanów infekcyjnych górnych dróg oddechowych.

Po przyjęciu doustnym olejku goździkowego następuje zahamowanie procesów gnilnych i fermentacyjnych w jelitach, pobudzenie, a następnie zahamowanie wydzielania soku żołądkowego, rozkurcz mięśni gładkich, efekt przeciwbólowy w obrębie przewodu pokarmowego. - Składniki goździkowca dają efekt ściągnięcia śluzówki przewodu pokarmowego. Wpływają przeciwpasożytniczo, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Niwelują nieprzyjemny zapach z ust. Eugenol zniechęca do palenia tytoniu. Po resorpcji z przewodu pokarmowego wpływa odkażająco na układ moczowy i moczopędnie. Pobudza krążenie krwi – podaje dr Henryk Różański, wykładowca Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i autorytet zielarski.

Fałszowanie goździków

Olejki eteryczne są pozyskiwane z pąków kwiatowych w drodze destylacji, czyli odparowania pożądanej substancji pod wpływem temperatury. Olejki są cennych surowcem – 15 ml olejku goździkowego kosztuje 89 zł zł. Natomiast 100 g goździków kosztuje kilka złotych. Ważną sprawą jest fakt, że olejki eterycznie nie mieszają się z wodą, stąd goździki dobrej jakości wrzucone do herbaty będą unosić się w górnej części naparu pączkiem do góry. Niestety część producentów sprzedaje jako przyprawę goździki, które wcześniej zostały poddane destylacji, czyli pozyskano z nich cenny olejek. Takie goździki, pozbawione olejku eterycznego, będą tonąć i leżeć na dnie szklanki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl