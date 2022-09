- Nie będę udawał, że mieliśmy strategię na pandemię, czy wojnę - nie mieliśmy, ale musimy się w tym odnaleźć i wydaje mi się, że dajemy radę - mówi nam Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex.

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex ./fot. PTWP

- Skala inflacji na dobrach producenckich nigdy nie przekłada się 1:1 na półkach. Natomiast rozważanie, czy konsument jest w stanie, czy nie jest w stanie tego przyjąć nie jest receptą, ponieważ nie ma innej drogi. Obecnie mamy do czynienia ze zdecydowanie wyższymi kosztami wytworzenia i są one twarde. Co więcej, nasze marże są zdemolowane, ponieważ dynamika wzrostu naszych kosztów jest wyższa, niż dynamika wzrostu cen konsumenckich. Mamy umowy, partnerów, łańcuch dostaw, negocjacje – nic nie dzieje się z dnia na dzień – ten czas powoduje, że podwyżki cen są znacząco opóźnione w stosunku do podwyżek kosztów wytworzenia produktu - przyznaje Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu.

Grupa Maspex a inflacja

Jego zdaniem jedynym światełkiem w tunelu jest to, że inflacja, która ma dwa oblicza - jedno to inflacja podażowa, czyli ograniczenia związane z brakiem towaru, drugie - to inflacja popytowa - wzrost cen wynikający z ilości pieniądza, w swej postpandemicznej, podażowej części zanika.

- Przez jakiś czas mieliśmy do czynienia z jednym i drugim: lockdown-y sprawiły, że pojawiły się gigantyczne zatory w dostawach, co wpłynęło na ograniczenia podażowe w niektórych branżach. To już powoli "odpuszcza" - wydaje się, że z wyjątkiem lękowych elementów w obszarach związanych z wojną te wszystkie łańcuchy dostaw, idących z różnych destynacji na świecie, znów zaczynają się zazębiać. Gigantyczne ceny frachtu, które dotyczyły dostaw np. z Azji już się zmniejszyły, choć i tak są kilkukrotnie wyższe od tego co było. Widać tutaj trend korzystny - czyli zaczyna nam znikać ten podażowy charakter inflacji, pozostaje nadal popytowy - dodaje szef Maspeksu.

To jedyna pozytywna zmiana, jaką obserwuje Krzysztof Pawiński na przestrzeni ostatnich kwartałów, gdy na początku tego roku mieliśmy do czynienia z wyzwaniami dotyczącymi dostępności i cen. - Teraz mamy problem samych cen, natomiast dostawy zaczynają w rozsądnym cyklu funkcjonować tak, jak do tego przywykliśmy w czasach przed pandemią, kiedy ich precyzja była wysoka - dodaje.

- Od trzech lat ćwiczymy zarządzanie kryzysowe - czy to związane z pandemią, kwestią totalnego lockdownu, wojną itd. To wymagało przemodelowania sposobu funkcjonowania wszystkich firm - przyznaje.

Strategia Grupy Maspex



- Strategię piszemy na kilka lat, a później przychodzi jakieś wydarzenie i musimy wszystko wyrzucić do kosza. Ciekawy jestem, która firma miała przygotowaną strategię na pandemię. Albo która firma w Europie, po tylu latach od istotnych wojennych zdarzeń, miała strategię na wojnę w Europie, wojnę o takiej skali i o takim czasie trwania. Także na pewno strategia spółki jest potrzebna - wyznacza cele, dyscyplinuje zespoły. Lubimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, źle się czujemy z niepewnością, a przygotowany plan daje nam w tej mgle pewne punkty orientacyjne, do których chcemy dążyć. Natomiast wartość tych planów jest weryfikowana przez czas - w okresach spokojnych ich dokładność się zwiększa, w czasach niespokojnych jest mniej precyzyjna. Nie będę udawał, że mieliśmy strategię na pandemię, czy wojnę - nie mieliśmy, ale musimy się w tym odnaleźć i wydaje mi się, że dajemy radę - przyznaje Krzysztof Pawiński, szef Maspeksu.

Dokąd zmierza Maspex?

- Oczywiście stawiamy sobie ambitne cele, jesteśmy po finalizacji bardzo dużej ransakcji - cztery miesiące temu, więc mamy co robić przez najbliższy czas. Nasz głód rozwoju został na dziś zaspokojony. Włączenie CEDC w struktury Grupy Maspex to dla nas ogromne wyzwanie – to gigantyczna skala biznesu, która do nas dołączyła. Mamy wpływ na naszą efektywność, na jakość naszych procesów, na to, jak pracujemy z rynkiem i naszym otoczeniem. Także praca organiczna to jest core naszego biznesu. Do tego dokładamy komponent wzrostu przez przejęcia, który jest czynnikiem absolutnie niepewnym, niemal losowym - dodaje.

Jego zdaniem zdecydowaną większość projektów akwizycyjnych nie udaje się zrealizować.

- Proszę zobaczyć, ile minęło czasu od roku 2015, czyli ostatniego naszego dużego przejęcia - firmy Agros Nova. Tylko my wiemy ile przepracowaliśmy projektów, na ilu rozmowach byliśmy, ile targetów wydawało się obiecujących. Od tego czasu dopiero po siedmiu latach udało nam się sfinalizować naprawdę dużą akwizycję – o takim przejęciu marzyłem. Ale przez ten czas pracowaliśmy rzetelnie nad organicznym wzrostem naszego biznesu. I teraz znowu po takim przejęciu podstawą naszego biznesu jest nasz organiczny wzrost, łącznie z tym przejętym. Nad tym będziemy pracowali. A jeśli po drodze uda się zrealizować jeszcze jakiś projekt przejęciowy, będzie to super optimum, natomiast nie budujemy na tym swojej nadziei i oczekiwań - mówi Krzysztof Pawiński.

Cały wywiad z Krzysztofem Pawińskim, prezesem Grupy Maspex dostępny jest w Strefie Premium.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl