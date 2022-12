Kampol-Fruit jest winny dostawcom prawie 74 mln zł. 1 października rozpoczął się "proces restrukturyzacyjny” firmy, w wyniku którego dostawcy mają otrzymać połowę swoich należności za dostarczone owoce i warzywa, w dodatku w ratach.

19 grudnia rolnicy poszkodowani przez Kampol-Fruit protestowali przed bramą zakładu. fot. IJ/Farmer.pl

Czym zajmuje się Kampol Fruit?

Kampol-Fruit Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, założoną w 1992 roku w Białej Rawskiej przez prezesa Piotra Furmańskiego. W początkowym okresie funkcjonowania podstawą działalności był skup i eksport na rynki krajowe oraz wschodnie świeżych jabłek, gruszek i wiśni, a także owoców jagodowych. Firma uruchomiła nowoczesną sortownię owoców świeżych, która do dnia dzisiejszego zaopatruje sieci handlowe w całej Europie. Sukces na rynku owoców świeżych oraz ogromna baza surowcowa, pozwoliła na poszerzenie działalności” - czytamy na stronie internetowej firmy.

Dalsza część informacji to opis nieustannych sukcesów biznesowych osiąganych dzięki "ogromnym inwestycjom oraz agresywnej strategii handlowej”. Do tych sukcesów należało m.in. przejęcie zakładów w Milejowie (ZPOW Milejów) w 2009 r. i Rykach (ten zakład należał wcześniej do Horteksu) w 2020 r.

Kampol-Fruit i postępowanie restrukturyzacyjne

Dziś zakłady Kampol-Fruit w Milejowie i Rykach objęte są postępowaniem restrukturyzacyjnym.

- Ja nie obwiniam samego prezesa, tak naprawdę miałam kontakt z działem zakupu Surowca - mówi nam Monika Figiel, której Kampol-Fruit jest winien 130 tys. zł. za czarną porzeczkę. - Nie chcę mówić nazwiska (M. Turek - to nazwisko jest zamieszczone na stronie firmy jako nazwisko osoby kontaktowej w Dziale Zakupu Surowca – red.), ale to pan z tego działu dzwonił do mnie i naciskał na dostawy, mówiąc, że przelew będzie na pewno za dwa tygodnie. Dawali najwyższą cenę, mam roczną umowę z Kampol-Fruit podpisaną osobiście przez tego pana - mówi. - Współpracowaliśmy od lat, pracował w zakładzie w Rykach już w czasach, gdy to była własność Horteksu. Poza tym znamy się od podstawówki, znam całą jego rodzinę – po prostu ufałam mu. Zapewniał, że firma wzięła kredyt i będzie spłacać należności… Owszem, były sygnały, że coś może pójść nie po naszej myśli. Mój brat dostarczał im fasolę i przez rok czekał na pieniądze, sama mu mówiłam, że na jego miejscu nie dostarczałabym im już towaru; ale pan Turek tak naciskał i tak obiecywał, jednemu wypłacił, drugiemu wypłacił, mnie też jedną fakturę zapłacił nawet przed terminem, więc i bratu powiedziałam – są wypłacalni - dodaje Monika Figiel.

Dostawcy Kampol Fruit o płatnościach

- Firma Kampol-Fruit przez lata przyzwyczaiła nas do dłuższych płatności: co roku były z tym problemy, za towar dostarczony na jesieni pieniądze otrzymywało się dopiero w maju/czerwcu - mówi Ireneusz Jańczak (jego należność to 220 tys. zł. za dostawę pomidora).

- Nikt z Kampolu nie uprzedzał nas, że może być źle: ja dostarczałem towar do ostatniego dnia września a 1 października została rozpoczęta restrukturyzacja. A dowiedzieliśmy się o tym „pocztą pantoflową”, ponieważ nikt z Kampolu do nas nie dzwonił. Gdy zadzwoniliśmy do Działu Zakupu Surowca, pracownik wydawał się być zszokowany informacją i próbował nam wmówić, że dowiedział się dopiero od nas - mówi Ireneusz Jańczak.

- W niektórych zakładach terminy zawsze są „pływające”. Ci, co odstawiali stale do Kampolu nigdy nie dostawali płatności w terminie. Ta firma płaciła jak chciała, ale zawsze przed rozpoczęciem nowego sezonu wiosną wszyscy mieli wszystko zapłacone - mówi Paweł Jaruga, prezes Spółdzielni Lubelska Porzeczka, założonej w tym roku: Należność Spółdzielni od Kampol-Fruit to 221 tys. netto.

- Czy ktoś mówił o tym, że firma może zbankrutować? Nie, nie było takich przesłanek. Owszem, wielu ludzi podchodziło z dystansem, ale z Działu Zakupu Surowca płynęły uspokajające sygnały, że firma jest wypłacalna - mówi Jaruga.

Jak Kampol Fruit przejmował zakład od Horteksu

Ogłoszone przez firmę jako kolejny sukces przejęcie od Horteksu zakładu w Rykach zakończyło się spektakularną porażką.

- To naprawdę mistrzostwo świata, że w półtora roku pan Furmański zniszczył zakład, który współpracował z nami przez 40 lat - mówił z goryczą jeden z pokrzywdzonych przez Kampol-Fruit rolników podczas protestu, który odbył się pod zakładem w dniu 19 grudnia 2022 r.

W proteście uczestniczyło ok. 100 osób. Dlaczego tak mało, skoro pokrzywdzonych jest 500? O tej liczbie pokrzywdzonych mówi pani Monika, której brat był jednym z organizatorów protestu:

- Mam całą listę dłużników. Jest tam nawet Agram z Lublina, nawet gmina Ryki, której Kampol-Fruit winny jest ogromne pieniądze. Tę listę mamy tylko dlatego, że wynajęliśmy z bratem prawnika, który uzyskał ją od pana Ostrowskiego. Kampol nawet nie wie, że mamy tę listę. Niestety, każdy z nas działa indywidualnie, to też nas boli, że nie jesteśmy zorganizowani, nie mamy jednego prawnika, który by bronił naszego interesu - mówi pani Monika.

Protest pod Kampol Fruit. Ilu jest poszkodowanych?

- Nikt nam nie udostępnił informacji o osobach, które są w takiej samej sytuacji jak my. Zorganizować nawet 50 osób, których się nie zna, nie jest łatwo - tłumaczy Paweł Jaruga, jeden z organizatorów protestu. - To są ludzie z całej Polski, nawet z Pomorza i Dolnego Śląska. Poza tym niektórzy stracili tylko 10-15 tys. zł: gdy ktoś policzy, że musi zapłacić jeszcze 7 tys. na prawnika i koszty sądowe i niekoniecznie wygra, to mu się to nie kalkuluje.

Dlaczego jednak dostawcy Kampol-Fruit protestowali, dlaczego nie zgadzają się na proponowane przez restrukturyzatora firmy warunki?

- Nie było żadnych negocjacji, to nie było żadne porozumienie tylko narzucenie warunków. Cały układ jest krzywdzący, bo wszyscy wierzyciele powinni być traktowani na równi - dlaczego banki mają mieć 100% a my 50%? Dlaczego nie wszyscy po 80%? Być może inaczej byśmy podeszli do tematu, ale w momencie, kiedy dostaliśmy informację o rozpoczęciu restrukturyzacji i pan Ostrowski tłumaczył nam, na czym to będzie polegało, odebrałem to tak, że próbował powiedzieć nam, co się stanie, jeśli nie zgodzimy się na układ; ja osobiście dostałem informację, że wtedy nic nie zostanie, że tam wszystko jest w zastawach, hipotekach - mówi Paweł Jaruga.

Kampol Fruit. Co zamierzają zrobić pokrzywdzeni przez firmę?

Ireneusz Jańczak, trzeci z organizatorów protestu również nie zgadza się na narzucony dostawcom układ:

- Jestem w III grupie dłużników, spłata mojej należności potrwa około 3 lat, więc przy 15 procentowej inflacji otrzymam nie 50% a 30% swoich pieniędzy - mówi z goryczą.

Pokrzywdzeni przez Kampol-Fruit nie zamierzają czekać bezczynnie na to, co przyniesie los: organizują się i będą podejmować kroki prawne:

- Założyliśmy stowarzyszenie Lubelscy Producenci Owoców i Warzyw, czekamy na zarejestrowanie i będziemy chcieli podjąć działania w większym gronie - mówi Ireneusz Jańczak.

- Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w Puławach, na drugi dzień otrzymaliśmy telefoniczną informację z wyznaczonym terminem przesłuchania na 28 grudnia - dodaje.

- Będziemy składać zażalenia na układ, poprosimy jakąś kancelarię, żeby nas reprezentowała. Mamy czasu bardzo mało, przy czym dochodzą Święta: bardzo fajnie ktoś wyliczył ten cały układ: sam Ostrowski mówił, że to będzie bardzo szybka i intensywna restrukturyzacja i zamknie się z końcem roku - z gorzką ironią stwierdza Paweł Jaruga.

- Nasz prawnik napisał 26 stron zastrzeżeń do tego układu, stwierdzając, że narusza on przepisy prawa restrukturyzacyjnego - informuje Monika Figiel.

Dostawcy Kampol-Fruit: Nie idziemy na kompromis

- Nie idziemy na kompromis z firmą Kampol-Fruit - mówi ostro pan Paweł. - Gdyby prezes Furmański miał to, co każdy facet powinien mieć i porozmawiał z nami, to było wiele możliwości, poczynając od udziałów w firmie, na hipotece kończąc. Polskie prawo daje wiele możliwości, ale zabrakło dobrej woli. Postawili nas przed faktem dokonanym, teraz będziemy walczyć o nasze pieniądze - dodaje.

Po nagłośnieniu sprawy przez branżowe media Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogłosił na Twitterze, że składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Kampol-Fruit. Wiceminister Janusz Kowalski również na TT powiadomił, że wniósł do Ministra Sprawiedliwości o objęcie nadzorem doradcę restrukturyzacyjnego Kampol-Fruit. Poszkodowani rolnicy wierzą, że te deklaracje to nie są puste słowa. Podczas protestu 19 grudnia na płachtach położonych na śniegu wypisano wezwania do pomocy przez Krajową Grupę Spożywczą i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowa Grupa Spożywcza kupi Kampol Fruit?

- Oczekujemy interwencji od KGS - mówi zdecydowanie p. Ireneusz. - Ale nie byłoby tego tematu, gdybyśmy nie dostali wcześniej informacji, że KGS podjęła rozmowy z Kampolem o zakupie zakładu w Rykach wraz z jej długami. Ta informacja została potwierdzona przez Ministerstwo – ja, Tomek Figiel i Paweł Jaruga byliśmy w Sejmie, rozmawialiśmy z ministrem, z posłami z Komisji i taką informację uzyskaliśmy. Minister Kowalczyk obiecał nam też, że sprawa „będzie pchnięta” w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- Minister powiedział nam, że wyśle list intencyjny do zarządu Kampol-Fruit, że są zainteresowani zakupem przez KOWR - dodaje p. Paweł.

- Jeżeli nie będzie podjęta interwencja ze strony rządu, jesteśmy przekonani, że nie odzyskamy naszych pieniędzy - mówi p. Ireneusz. - Docierają do nas informacje, że jest wywożony surowiec z zakładu, że jest pod to wszystko „podpięta” fundacja charytatywna „Pomaganie jest sztuką” założona rok temu na początku grudnia, której założycielami są członkowie zarządu firmy Kampol. A finanse fundacji charytatywnych nie są tak kontrolowane jak finanse spółek z o.o. czy innych podmiotów - dodaje.

Fundacja “Pomaganie jest sztuką” została zarejestrowana 9 grudnia 2021 r. W zarządzie są osoby powiązane z Kampol-Fruit: https://rejestr.io/krs/937740/fundacja-pomaganie-jest-sztuka.

- Od osoby bliskiej prezesowi wiem, że bankructwo zakładu było planowane przez Furmańskiego - mówi p. Monika. - Doszły mnie też słuchy, że cały swój majątek pan Furmański przepisał na swoje dzieci, chociaż mówi się, że Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło mu darowiznę na dzieci.

- Mamy nadzieję, że Krajowa Grupa Spożywcza wykupi zakład w Rykach wraz z naszym długiem i odzyskamy wszystkie nasze pieniądze. Ta ustawa o restrukturyzacji została stworzona przez pana Ziobrę, więc teraz powinien nas wybronić - mówi z przekonaniem pani Monika.

