Drożyna 2022. Ceny bakalii mocno w górę. "Koszty rosną na każdym kroku"

- Problemy z łańcuchem dostaw, w tym ograniczona podaż niektórych asortymentów, czy opóźnienia w dostawach, sprawiają, że „zakupy” stanowią teraz wąskie gardło naszej działalności i hamują dynamikę sprzedaży - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Leszek Wąsowicz, prezes Helio.







Autor: MB

Data: 04-01-2022, 13:31

Leszek Wąsowicz, prezes spółki Helio przyznaje, że jesteśmy skazani na znaczny wzrost cen bakalii/fot. shutterstock

- Pomimo podjętych starań i dużo większych i wcześniejszych niż w poprzednich latach zakupów, nie ominęły nas w minionym roku problemy z terminową logistyką surowców i opakowań. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć o 25% poziom kredytu bieżącego na finansowanie obrotowe naszej działalności. Dzięki zwiększonemu kredytowi mamy możliwość utrzymywania jeszcze wyższych stanów magazynowych i wcześniejszych zakupów. Choć pogarsza to nasz wskaźnik rotacji zapasów, daje gwarancję terminowych dostaw dla naszych odbiorców - mówi Leszek Wąsowicz.

Ceny bakalii mocno w górę

Prezes spółki Helio przyznaje, że koszty rosną na każdym kroku. - Z taką skalą podwyżek, chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia w naszej działalności, więc z przykrością stwierdzam, że w Nowym Roku skazani jesteśmy także na znaczny wzrost cen bakalii. Pandemia nie ułatwia przy tym prowadzenia działalności. Mapa ryzyk jest obszerna i trzeba umieć nimi zarządzać. Świadomi szans i zagrożeń zakasamy zatem rękawy i działamy dalej - zapewnia.

Koniunktura makroekonomiczna przed świętami nie sprzyjała Helio. Wszechobecne podwyżki przełożyły się na wzrost kosztów prowadzenia działalności. - Praktycznie wszystko poszło w górę - wynagrodzenia, materiały i energia, koszty rodzajowe, czy usługi obce. Na nasze nieszczęście jest to potęgowane drastycznym wzrostem cen surowców. Podwyżki poszczególnych asortymentów sięgają nawet 50%, a do tego wzrost kursu dolara, w którym najczęściej kupowany jest surowiec, a także wzrost kosztów frachtu. Dla przykładu opłaty za transport morski kontenerowy wzrosły pięciokrotnie, co szczególnie przy tańszych produktach powoduje olbrzymi wzrost kosztów jednostkowych. Naszym antidotum na tę sytuację jest maksymalizacja sprzedaży i korzyści płynące z ekonomii skali działalności. Im więcej sprzedajemy, tym koszt jednostkowy spada, a to jest istotny atut dla naszych odbiorców - dodaje Leszek Wąsowicz

