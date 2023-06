- Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich „stygmatyzacji” na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę „dużych przedsiębiorstw” - mówi nam Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell (dawny Bakalland).

Ceny energii urosły w 2022 roku dwukrotnie w porównaniu do roku 2021, obecne są zaś na poziomie dwukrotnie wyższym niż w roku 2022./fot. materiały prasowe FoodWell

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych".

Europejski Kongres Gospodarczy i ING Bank Śląski, przy współudziale dziennikarzy portali PTWP, sprawdzili m.in., jak kryzys energetyczny - zapoczątkowany ubiegłorocznym szokiem - wpływa na biznes i zmienia podejście firm do inwestycji.

W jakiej sytuacji znalazły się działające w Polsce duże firmy po drastycznej podwyżce cen nośników energii?

Zapraszamy do zapoznania się fragmentem rozmowy z Tomaszem Szafarczykiem, dyrektorem operacyjnym, członkiem zarządu FoodWell (dawny Bakalland).

Raport Europejskiego Kongresu Gospodarczego i ING Banku Śląskiego,

Wszystkie polskie firmy, bez wyjątku, zostały dotknięte szokiem energetycznym w 2022 roku, część z nich zareagowała na niego aktywnie. Skala wstrząsu na poziomie firmy była m.in. uzależniona od energochłonności procesów produkcyjnych i wykorzystywanych nośników energii. Firmy podjęły wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej czy budowy własnych źródeł odnawialnych. Decydując się na inwestycje energetyczne nierzadko napotykały przy tym na bariery regulacyjne, często też zderzały się z problemem niedostosowania sieci elektroenergetycznych do bardziej rozproszonych źródeł energii. Wiele firm, szczególnie z sektora MŚP skorzystało z rządowych tarcz osłonowych, ale i tak – podobnie jak duże firmy, które nie otrzymały takiego wsparcia – przerzucały wyższe koszty energii na ceny swoich produktów i usług. Wnioski – na fundamencie danych makroekonomicznych i analizy trendów na rynkach energetycznych – powstały z wykorzystaniem informacji zaczerpniętych bezpośrednio z polskiego biznesu (mowa tu o przedstawicielach menedżmentu dziewiętnastu firm z różnych branż) oraz dwóch izb handlowych (skandynawskiej i włoskiej) działających w naszym kraju.

Do udziału w raporcie zaprosiliśmy m.in. firmę FoodWell (dawniej Bakalland)

Ps.pl: Jaki udział stanowią koszty wszystkich nośników energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, paliwo do pojazdów, inne) w kosztach ogółem państwa działalności i o ile – plus, minus - wzrosły ceny energii w ostatnich 12 miesiącach?

Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell (dawny Bakalland): W skali całej firmy mówimy o kilku punktach procentowych naszego technicznego kosztu wytworzenia. Gdy przyjrzymy się jednak bliżej poszczególnym kategoriom – takim jak prażone orzechy czy ekstrudowane (czyli przetwarzane termiczno-ciśnieniowo – przyp. red.) produkty śniadaniowe – udział ten drastycznie rośnie. Ceny energii urosły w 2022 roku dwukrotnie w porównaniu do roku 2021, obecne są zaś na poziomie dwukrotnie wyższym niż w roku 2022. Mówimy zatem w sumie o czterokrotnym wzroście kosztów w zaledwie trzy lata.

Czy wyższe koszty energii w 2022 roku przełożyły się na wyższe ceny państwa produktów i usług?

- Tak, byliśmy zmuszeni częściowo odzwierciedlić wzrost kosztów w cenach naszych produktów. Nie był to wzrost proporcjonalny; niestety ucierpiała nasza marżowość.

Jak ceny energii zmienią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

- Patrząc po zachowaniu cen surowców bazowych oraz - bardziej bezpośrednio – cen tzw. czarnej energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), oczekiwałbym stabilizacji na obecnych wysokich poziomach.

Skala zaniedbań w polskim systemie energetycznym jest jednak gigantyczna – tak w poziomie mocy wytwórczych, jak i jakości infrastruktury przesyłowej. Zmarnowaliśmy większość środków pochodzących z handlu CO2 oraz z innych źródeł z Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel. Niestety, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem – wiele państw Wspólnoty wybrało tę drogę.

W mojej opinii ten problem do nas wróci szybciej, niż myślimy i z intensywnością większą, niż nam się dziś wydaje. Teraz odczuwamy chwilową ulgę - związaną z tym, że ceny na TGE spadły od szczytów w lecie 2022 r. o połowę. Co z tego, jeżeli dalej mówimy o cenach czterokrotnie wyższych niż te, które mieliśmy przed trzema laty.

W jaki sposób pana firma zareagowała w ostatnim roku na coraz wyższe koszty działalności spowodowane rosnącymi cenami energii i paliw?

- W tym roku zaczniemy budowę farmy fotowoltaicznej w Janowie Podlaskim, która pokryje około 30 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wspólnie z naszymi dostawcami szukamy alternatyw dla gazu ziemnego – historycznie był on najtańszym źródłem energii, lecz wojna w brutalny sposób skorygowała to założenie.

Zamontowaliśmy energooszczędne oświetlenie LED-owe tak w naszym zakładzie w Janowie Podlaskim, jak również w zakładach naszych strategicznych dostawców. W tym roku wprowadzimy również dodatkowe oprzyrządowanie, które pozwoli precyzyjnie mierzyć zużycie energii elektrycznej dla konkretnych linii produkcyjnych.

Co wstrzymuje większe inwestycje w energię odnawialną i efektywność czy też modernizację energetyczną w Polsce?

- Trudno mi odpowiedzieć, na to pytanie… Jesteśmy producentami zdrowej żywności, a nie elektrownią czy operatorem systemu dystrybucyjnego.

Powtórzę to, co eksperci starają się przekazać od lat, a niestety nie są wysłuchiwani: problem złego zaplecza wytwórczego oraz dystrybucyjnego w energetyce narasta - i wróci do nas szybciej i w skali intensywniejszej, niż nam się wydaje.

FoodWell - zakład w Białymstoku. Po połączeniu Bakallandu z Purellą marki funkcjonują bez zmian i rozwijają dotychczasowe brandy i produkty. FoodWell to marka korporacyjna. Fot ma. pras.

Czy widzi pan ryzyka segmentacji rynków energii w Polsce w związku z wprowadzeniem wsparcia publicznego? I jakie to skutki może spowodować? Przykładowo: tarcza antyinflacyjna - czasowa obniżka stawek VAT i akcyzy - była adresowana do gospodarstw domowych; MŚP objęto niższymi taryfami za energię elektryczną i gaz w 2022 r. i taryfy zostaną zamrożone w 2023 r. - duże firmy nie były objęte taką ochroną. Według Eurostatu w I półroczu 2022 r. średnie ceny energii elektrycznej (brutto) dla MSP wzrosły o około 25 proc. rdr, a dla dużych o około 45 proc.

- Oczywiście, że widzę. To znaczące ryzyko, które stawia duże przedsiębiorstwa, takie jak nasze, w niekorzystnej sytuacji.

Dodatkowo mam wrażenie, że duże firmy zostały w Polsce zdemonizowane – jako te, które dużo mogą i zawsze sobie poradzą. To nie jest prawda. Zresztą, czy można mówić o tym, że firma taka jak nasza, jest duża, bo zatrudnia 600 osób i ma 740 mln zł przychodów?

To jaką firmą jest zatem Nestle z przychodami 450 mld złotych, zatrudniająca blisko 300 tysięcy ludzi? Mówimy tu o dysproporcjach rzędu - odpowiednio - 600 oraz 500 razy, a przepisy dotyczące wsparcia są u nas dla obu podmiotów takie same…

Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich „stygmatyzacji” na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę „dużych przedsiębiorstw”.

POBIERZ RAPORT "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych"