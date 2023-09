Nowoczesna linia do produkcji koncentratu pomidorowego firmy Dawtona powstała w Milejowie na Lubelszczyźnie. Na otwarciu był obecny minister rolnictwa Robert Telus.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas otwarcia linii produkcyjnej w zakładzie Dawtona w Milejowie-Osadzie; fot. PAP/Wojtek Jargiło

Nowa inwestycja Dawtony w Milejowie

Dawtona od 13 lat jest właścicielem wydziału pomidorowego zakładów w Milejowie.

Jak podaje "Radio Lublin", produkcja odbywa się przy 40-procentowym ograniczeniu zużycia energii cieplnej.

Inwestycja ma również zapewnić 25-procentowy wzrost rocznej produkcji pomidorów.

Do produkcji koncentratu wykorzystywane są polskie pomidory, pochodzące z własnych upraw firmy oraz ze stałej współpracy z lokalnymi rolnikami.

Robert Telus na otwarciu nowej linii firmy Dawtona

Minister Robert Telus wziął udział w uroczystym otwarciu linii do produkcji koncentratu pomidorowego Dawtona. Tak wynika z informacji MRiRW zamieszczonych na Twitterze.

"Problemy w rolnictwie wynikają w dużej mierze z tego, że w czasie transformacji oddaliśmy w obce ręce polskie przetwórstwo. O cenie produktu nie decyduje dziś rolnik, ale zachodnie koncerny. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na odbudowę przetwórstwa, żeby Polska była producentem finalnego produktu. Tu, w firmie Dawtona, mamy tego przykład" - mówił minister Robert Telus na otwarciu.

Jak dodał, "odbudowa przetwórstwa w naszym kraju jest ważna nie tylko dla mnie, ale całego rządu. Otwarcie nowej linii do produkcji koncentratu firmy Dawtona pokazuje, że nie tylko korzystamy z obcej technologii, ale rozwijamy też własną".

"Ogłosiliśmy program z KPO na odtworzenie polskiego przetwórstwa. Przeznaczyliśmy na to 3 miliardy zł. Wpłynęły wnioski na kwotę dwukrotnie wyższą, ponad 6 miliardów. To pokazuje, że to dobry kierunek" - dodał Telus.

Dawtona skraca drogę z pola do stołu

Minister Robert Telus: Istotne, żeby skracać drogę od pola do stołu – firma Dawtona właśnie to robi. Na 6 tys. ha uprawia swoje warzywa i takimi inwestycjami, skraca tę drogę. To mądre, gospodarcze myślenie o przyszłości naszego kraju.

Jego zdaniem, "przykładem dla nas może być Litwa, która kiedy wchodziła do UE zastrzegła, że przez 5 lat żaden koncern nie może zbudować sklepu na terenie ich kraju. W efekcie stworzyła trzy narodowe sieci, które już wchodzą na zagraniczne rynki".

✅Odbyłem dziś wizytę w firmie Dawtona

✅Dziś szczególna okazja otwarcie nowej linii produkcyjnej w Zakładzie Milejów

