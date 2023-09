Z Adamem Pawlukiem, dyrektorem zakładu Agros Nova w Łowiczu porozmawialiśmy przy okazji otwarcia nowej linii pomidorowej w fabryce należącej do Grupy Maspex.

Dyrektor zakładu wskazał m.in., że od momentu podjęcia decyzji o inwestycji do uruchomienia linii minęły 2 lata.

- Nowa linia zastępuje starą, pamiętającą lata 70. o dużej jak na tamte czasy wydajności 600 ton na dobę. Dziś ta linia jest już awaryjna, energochłonna, nie pozwala na uzyskiwanie zakładanych wydajności. Wydajność nominalna nowej linii to 1500 ton na dobę. Linia jest dość duża, zawiera wiele elementów, które trzeba było zgrać. Dojście do pełnej wydajności zakładamy w przeciągu 3 lat, natomiast liczę, że jeszcze w tym sezonie linia popracuje na pełnej wydajności przez ok. 1-2 tygodnie - dodał.

Nowa linia to nie tylko wzrost wydajności, ale też optymalizacja parametrów np. koncentratu pomidorowego.

- Na starej linii mogliśmy uzyskać ekstrakt do 25 proc. Na nowej już na poziomie 30-36 proc., co przełoży się na zmniejszenie ilości opakowań. Największą zaletą jest jednak energooszczędność oraz niestandardowe rozwiązania, jak np. hydrotransport pomidorów z ciężarówek na sekcję inspekcyjną. W ciągu godziny przepływa tam 300 tys. litrów wody - dodaje Pawluk.

W zakładzie Agros Nova zainstalowano także dwupoziomowy separator, sorter optyczny do pomidorów niewybarwionych, a także technologię hot brake, która pozwala uzyskiwać koncentrat w dużo większej gęstości.

Dziś zakład w Łowiczu przerabia rocznie ok. 66 tys. ton warzyw i owoców, z czego kluczowe znaczenie mają pomidory i buraki ćwikłowe. Najpopularniejszym owocem jest jabłko, a kolejno truskawki, wiśnia, porzeczka i śliwka.

- Aby zrealizować tak duże plany produkcyjne zatrudniamy na stałe 600 osób. W sezonie dochodzi dodatkowo ok. 100 osób z agencji pracy. Współpracujemy także z zakładem karnym zatrudniając 60 skazanych. Średni staż pracy w zakładzie to 13 lat - wskazał Pawluk.

Pawluk uzupełnił, że cały zakład Agros Nova w Łowiczu etapowo wchodzi w rozwiązania Przemysłu 4.0.

- Jest to całkowita informatyzacja procesów oraz ich połączenie - od planowania produkcji, przeglądów, serwisów czy kontroli jakości po cały system zarządzania. Potrzebujemy wiedzieć, co w danym momencie wjeżdża i co wyjeżdża na końcu. Musi być to system, który będzie monitorował pola, dostawy i przebieg całego surowca aż do wyrobu gotowego, a także pełna identyfikowalność. Do takich rozwiązań będziemy dążyli - wskazuje.