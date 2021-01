Dynamiczny rozwój shotów funkcjonalnych

Intensywność smaku ma swoje pozytywne strony oparte na aspektach psychologicznych. Po spożyciu produktu u konsumenta pojawia się poczucie, iż wypił on naturalne remedium, które wspiera różne funkcje organizmu i wpływa na jego samopoczucie w zależności od bieżących potrzeb. Wśród nich najczęściej występują – koncentracja, energia, dobry sen, oczyszczenie a przede wszystkim wsparcie odporności organizmu.

Bazując na danych konsumenckich Mintel, „w maju 2020 roku, 34% Polaków deklarowało zainteresowanie żywnością, która może wspierać system odpornościowy. - Te nowe potrzeby stały się w efekcie nowym oknem możliwości dla marek spożywczych – mówi Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

Wszechobecność shotów funkcjonalnych w różnych kanałach sprzedaży potwierdza chęci konsumentów do naturalnego wpływania na swój organizm poprzez stosowanie produktów o określonej funkcji. Dla klienta obecnie ważne jest to, aby niewielką ilością produktu dostarczyć organizmowi wiele korzyści zdrowotnych. Również wygodne i niewielkie opakowanie ma w tym wypadku duże znaczenie, gdyż można je wszędzie zabrać.

W Polsce rynek bardzo szybko rośnie, ale jest to dopiero początek ery shotowej. W krajach Europy Zachodniej, jak również w Stanach Zjednoczonych takie produkty dostępne są od wielu lat, co potwierdza iż nie jest to zaledwie krótkotrwały trend. W Ameryce ta kategoria przeszła długą drogę rozpoczynającą się już w 2004 roku.

Kraje skandynawskie, na czele z Danią, odgrywają znaczącą rolę we wdrażaniu shotów w Europie. Następne co do wielkości rynku są Niemcy, Norwegia i Szwecja. Znanymi markami shotowymi w Europie są między innymi brytyjski Innocent i Moju, czy duński BANGS.

- Na polskim rynku premiera tej subkategorii nastąpiła w grudniu 2019 roku za sprawą marki wellss należącej do Chias Brothers. 2 SKUs marki wellss zadebiutowały w Żabce. Początkowo linia shotów oparta była na 2 funkcjach, ale widząc zainteresowanie konsumentów i sieci handlowych, w ciągu kwartału poszerzyliśmy ofertę o focus, beauty, prebiotic oraz sleep, dzięki czemu dziś w swoim portfolio mamy najszerszy wachlarz funkcji z dostępnych na rynku - Natalia Heyn z Chias Brothers .