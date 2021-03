Dzięki pandemii konsumenci proaktywnie dbają o zdrowie

Polskie superfoods. Co zamiast egzotycznych nasion i alg?

Pandemia zmieniła zachowania ale i potrzeby konsumentów

Zaczęli oni myśleć o proaktywnym dbaniu o zdrowie

Z kolei od produktów klienci oczekują dziś bogactwa w „dobre” składniki odżywcze

Maciej Mikołajczak przyznaje, że 2020 był trudnym rokiem. - Duża zmienność w działaniach rządu i w konsekwencji detalistów spowodowała dużą zmienność w potrzebach asortymentowych i trudność w planowaniu. Ponadto, zakłady produkcyjne musiały wzdrożyć specjalne procedury i znacząco wzrosły koszty. Musieliśmy szybko działać zmieniając strategie produktowe i sposoby sprzedaży, szczególnie eksportowej - mówi prezes Chias Brothers Europe.

Nowe potrzeby konsumentów

I dodaje, że zaszło też wiele zmian w zachowaniach konsumentów. Od sposobu kupowania do tego co jedzą.

- Kluczową zmianą na dobre jest to, że konsumenci zaczęli myśleć o proaktywnym dbaniu o zdrowie. Nie jestem pewien teorii ekspertów mówiących, że COVID-19 wszystko na zawsze zmieni, bo widzieliśmy co się stało latem jak większość ludzi zapomniała, że był problem. Aczkolwiek, mam nadzieję, że spowoduje to w długim terminie większą świadomość konsumentów jak ważne jest jedzenie w dbaniu o zdrowie - dodaje.

Z czym Chias Brothers Europe zostanie po tym pandemicznym kryzysie?

- Zostaniemy z jeszcze większym przekonaniem, że trzeba skupiać się na potrzebach klientów i szybko reagować - dodaje prezes firmy.

Co dalej? Czy przygotowujecie się w jakiś specjalny sposób do funkcjonowania po pandemii?

- To jest ciągły proces - zapewnia Maciej Mikołaczak.

Prozdrowotna żywność poszukiwana

Dzięki COVID-19 albo przez pandemię, spożywanie wysokiej jakości i pełnej wartości odżywczych żywności i napojów stało się jednym z głównych priorytetów dla konsumentów. Poszukują oni produktów o zmniejszonej ilości tego, co postrzegane jest jako „złe” składniki odżywcze, na przykład cukier, sód lub węglowodany. Od produktów oczekują bogactwa w „dobre” składniki odżywcze, takie jak błonnik, białko, witaminy i minerały.