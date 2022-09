Dzień Grzyba, który jest obchodzony 24 września, to dobry pretekst, aby wybrać się do lasu na grzybobranie. Oprócz walorów smakowych, grzyby zawierają pewne ilości witamin zwłaszcza z grupy B, a także D i E w zależności od gatunku.

24 września obchodzimy Dzień Grzyba, fot. Krzysztof Niewolny Unsplash

Dzień Grzyba 2022: Dobra wiadomość dla grzybiarzy

W tym sezonie grzybiarze nie doczekali się wysypu grzybów. Jest nadzieja, że niedługo się to zmieni. Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB tłumaczy, że jest szansa na grzyby, ponieważ 25-27 września temperatury podskoczą. Termometry wskażą 20 st. C., a lokalnie nawet przekroczą tę wartość.

Gdzie na grzyby?

- Z moich ostatnich obserwacji wynika, że najwięcej grzybów jest na południowym zachodzie, zachodzie i północy. Najmniej grzybów występuje na ścianie wschodniej. Teraz sytuacja może się zmienić - podkreśla Radosław Droździoł.

W ocenie specjalisty z IMGW dotychczasowy nieurodzaj grzybów jest najprawdopodobniej spowodowany suszą i dosyć chłodnym wrześniem. - Choć w tym roku w całej Polsce średnia opadów była w normie, to jednak liczba deszczowych dni była mniejsza. W niektórych miejscach norma miesięczna opadu mogła spaść w ciągu jednego lub dwóch dni. Dlatego mamy tam suszę hydrologiczną - wyjaśnia.

W Polsce zbiera się rocznie ok. 100 tys. ton grzybów

Zbiory grzybów w polskich lasach szacuje się średnio na ok. 100 tys. ton rocznie, zaś ich rynkowa, szacunkowa wartość to ok. 700 mln zł – informuje dr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Krokowska-Paluszak podkreśliła, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej mniejszych i większych zakładów, które zajmują się zbiorem, skupem i przetwarzaniem darów lasu. Coraz chętniej także właściciele gospodarstw rolnych, czy agroturystycznych zajmują się wytwarzaniem własnych, różnego rodzaju "specjałów" z leśnych owoców, czy ziół. Krokowska-Paluszak zaznaczyła jednak, że "z darów lasu możemy korzystać wszyscy i warto pamiętać, że jesień to nie tylko czas zbioru grzybów".

Dzień Grzyba 2022: Trufle w Polsce – gdzie szukać?

W polskich lasach możemy natknąć się nawet na trufle. Jak podaje well.pl. kilka lat temu badacze natknęli się na ogromne skupisko trufli letniej na południu Polski, a konkretnie w pobliżu Niecki Nidziańskiej. Ten konkretny gatunek przez wiele lat był uważany za wymarły na terenach naszego kraju, dlatego ich odkrycie z pewnością należy do przełomowych.

Trufli możemy szukać także w Borach Tucholskich i w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale badacze nie zdradzają żadnych konkretnych lokalizacji. Zależy im na tym, by trufle przetrwały i nie chcą przyczyniać się do ich potencjalnego zniszczenia.

Wskazówką dla grzybiarzy może być jednak to, że trufle rosną przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, najczęściej w okolicach leszczyny, dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, sosny czarnej, graba pospolitego, osiki czy buka zwyczajnego.

