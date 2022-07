Dzień Polskiej Borówki rozpoczął sezon zbiorów

Autor: oprac. OW

Data: 04-07-2022, 13:44

Rozpoczął się polski sezon zbiorów borówki wysokiej. Sezon otworzyła degustacja pierwszych owoców w wykonaniu najmłodszego z plantatorów.

Sezon otworzyła degustacja pierwszych owoców, fot. materiały prasowe

Dzień Polskiej Borówki rozpoczął sezon zbiorów 2022

Odbyło się spotkanie sektora produkcji ogrodniczej. Sezon otworzyła degustacja pierwszych owoców w wykonaniu najmłodszego z plantatorów - 1,5 rocznej Marceliny, córki Agnieszki i Kamila Kramarz z Janolina w gminie Rawa Mazowiecka. Wśród gości był wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oraz Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR. W roli gospodarzy wystapiła Dominika Kozarzewska, Członkini Zarządu Fundacji Promocji Polskiej Borówki i koordynatorka prac Jagodowego Core Teamu, Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, i liderzy organizacji producentów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Podczas obchodów branża pokazały wyzwania i sukces integracji. Dzień 1 lipca staje się powoli świętem wszystkich, którzy chcą żyć zdrowo i promować walory owoców. Tego dnia obchodziliśmy także Międzynarodowy Dzień Owoców.

Obchody Dnia Polskiej Borówki zorganizowane zostały w ramach projektu „Czas na polskie superowoce!”. Projekt ten jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Początek sezonu to okazja by przywoływać walory superowocu jakim jest borówka. Sięgając po nią od razu doceniamy jej walory smakowe. Pamiętajmy też o tym, że mówimy o jednym z najnowocześniejszych w całej Unii Europejskiej systemie produkcji, że producenci naprawdę bardzo dobrze wykorzystali zalety członkostwa - mówi Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Składając życzenia producentom, chcę poinformować, że we współpracy z organizacjami producentów będziemy podejmować działania prowadzące do pozyskania nowych rynków, nie tylko w Unii Europejskiej, Europie, ale w krajach trzecich. Będziemy uczestniczyć we wszelkich możliwych kampaniach, które pokazują cudowne zdrowotne walory polskich superowoców. Państwo, jako fachowcy, wiecie jak te owoce uprawiać, jak wykorzystać ich potencjał, a my po prostu musimy stwarzać warunki, które pozwolą na rozwój tego sektora - mówił Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

Rośnie konsumpcja owoców jagodowych

W Polsce rośnie konsumpcja wszystkich badanach gatunków owoców jagodowych. 8 mln Polaków je ponad 1 kg borówki rocznie. Sektor integruje działania promocyjne i angażuje się w edukację żywieniową. Święto 1 lipca było okazją prezentacji podejmowanych działań oraz sukcesów producentów m.in. truskawek, jagody kamczackiej, malin, porzeczek i oczywiście samej borówki.

- Prowadzimy program dla szkół, czyli owoce i warzywa w szkole. Program przynosi efekty i co za tym idzie pozwala prędzej dojść do „połowy talerza”. Wspieramy patriotyzm konsumencki. Budujemy świadomość konsumentów, tak by zawsze wybierali polskie produkty, zawsze polskie owoce i warzywa, tak by rósł udział polskiej żywności w koszyku zakupowym. Chciałbym by nasze owoce zawsze wygrywały w decyzjach konsumenckich z egzotycznymi - mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.



- Edukację realizujemy m.in. poprzez promocję oznaczenia „Produkt polski”. Wielu z Państwa używa tego oznaczenia na swoich opakowaniach. Jeżeli ktoś tego nie robi, zachęcam, to pozwala zwiększać rozpoznawalność i wiarygodność oferowanych produktów. Co za tym idzie, zwiększa sprzedaż naszych rodzimych owoców i warzyw - mówił Marcin Wroński.

Zadania promocyjne coraz częściej wymagają nie tylko współpracy całego sektora, ale również wsparcia Ministerstwa czy KOWR. Podkreślali wszyscy zgromadzeni w Praskim Centrum Koneser.

Dzień Polskiej Borówki

- Bardzo się cieszymy, że mogliśmy otwierać sezon. Życzymy wszystkim dużych planów i dobrej pogody, żeby szczęśliwie zebrać te wszystkie owoce. Mamy też apel do konsumentów, żeby kupowali polskie owoce i warzywa od polskich rolników, polskich sadowników, plantatorów. Sprawdzajmy w sklepie, skąd pochodzą owoce. Jeśli ktoś ma możliwość, to zapraszamy bezpośrednio do gospodarstw, do zakupów bezpośrednio z plantacji - Agnieszka Kramarz, plantatorka borówki wysokiej z Janolina, mama Marceliny, która symbolicznie otworzyła tegoroczny sezon.

- To już kolejny rok promocji borówki i kolejny Dzień Polskiej Borówki. Kreujemy to święto z określoną oprawą, tak by borówka była coraz lepiej widziana przez konsumentów. Całemu środowisku producentów jagodowych, a dzisiaj szczególnie borówki, trzeba złożyć serdeczne gratulacje. Życzę żeby ten sezon obfitował nie tylko w dużą ilość ton, ale w duże kwoty dochodu ze sprzedaży - mówił Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Konsumpcje borówki deklaruje 12 mln osób

- Kiedy 6 lat temu, razem z Kasią Grzegrzółką i członkami Stowarzyszenia Plantatorów Borówki, rozstawialiśmy krzesła przed pierwszym Dniem Polskiej Borówki, w najśmielszych snach nie przypuszczaliśmy, jak duży będzie wzrost konsumpcji i jak dużo komunikacji do konsumentów uda się w tym czasie przeprowadzić. Dzisiaj serce roście, patrząc na te czasy. O tym marzyliśmy od lat, żeby wchodzić w sezon z taką liczbą konsumentów jak robimy to w tym roku – mówi Dominika Kozarzewska, Członkini Zarządu Fundacji Promocji Polskiej Borówki.

- W czerwcu gotowość spożycia borówki potwierdziło nam 12 mln Polaków. Te liczby w sezonie znacznie wzrosną, je bowiem borówkę już 80% Polaków, cały czas z tendencją wzrostową – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar Public.

Rozwija się produkcja warzyw ciepłolubnych

W imieniu producentów warzyw głos zabrali Mirosław Łuska i Ewelina Szymczak, członkowie zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.

- Składam serdeczne życzenia producentom owoców. Od nas producentów warzyw, w szczególności warzyw ciepłolubnych. Produkcja warzyw ciepłolubnych na południu Mazowsza bardzo pięknie się rozwija. Produkujemy coraz więcej i coraz więcej asortymentu. Ostatnie wdrożenia to m.in. cukinia, której w tej chwili bardzo dużo się produkuje i jest fantastycznym warzywem między innymi właśnie do grillowania i super warzywem dla ludzi, którzy chcą utrzymać zdrowy styl życia i zdrową sylwetkę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia – życzył Mirosław Łuska, prezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP.

Czas na polskie superowoce

Obecni byli także producenci grzybów. Dr Krystian Szudyga, Prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych, wspominał, że przy ulicy Ząbkowskiej - dokładnie tej przy, której znajduje się Centrum Praskie Koneser, w którym spotkali się producenci i dziennikarze - zaczęła się historia towarowego pieczarkarstwa w Polsce. W 1960 roku w tym miejscu przygotowano pierwszych 12 kg pieczarek, które wysłano do Wiednia. Dzisiaj Polska wysyła tych pieczarek 220.000 ton.

Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Owoców i Dnia Polskiej Borówki odbywa się w ramach kampanii „Czas na polskie superowoce!”. Projekt łączy siły producentów owoców jagodowych. Celem jest budowa nawyków codziennej konsumpcji i świadomość tzw. jagodowej sztafety – wspólnej oferty, która pozwala korzystać z krajowych sezonowych owoców przez ponad poł roku, ściślej od kwietnia do początku listopada.

Tegoroczną edycję współtworzą organizacje branżowe i grupy producentów owoców jagodowych. Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej (SPBA), Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek, Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki, Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi, Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA, Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Promocji Polskiej Borówki. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.