Masa arbuza to w ponad 90 procentach woda. Czy w związku z tym, warzywa te mają jakiekolwiek składniki odżywcze? Czy jadalny jest tylko miąższ czy również skórka?

3 sierpnia przypada Dzień Arbuza/fot. unsplash/Floh Keitgen

Jakie składniki odżywcze ma arbuz?

Jak czytamy na stronie dietetycy.org.pl, arbuzy są bogate w witaminy i składniki odżywcze, m.in. witaminę C, witaminę A, potas, magnez, jak również likopen, który jest przeciwutleniaczem i może pomóc w zapobieganiu chorobom serca, niektórym rodzajom raka i chorobie Alzheimera. Arbuzy mają też w swoim składzie błonnik, żelazo i wapń. Zawierają też duże ilości karotenoidów, likopenu (składnik, którego najlepszym źródłem jest arbuz z czerwonym miąższem) czy cytruliny.

Jedzenie arbuza pozytywnie wpływa też na pracę układu moczowego i nerek, a to za sprawą właściwości nawadniających. Ponadto dzięki właściwościom moczopędnym wykazuje również działanie wpływające pozytywnie na nadciśnienie. Antyoksydanty zawarte w arbuzach pozwalają uniknąć wielu poważnych schorzeń. Wspomniany wcześniej likopen jest przeciwutleniaczem, który może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na niektóre choroby, m.in. serca i niektóre rodzaje raka.

Arbuzy, jak podkreśla portal dietetycy.org.pl są niskokaloryczne, a zjedzenie 100 gramów warzywa dostarczy jedynie 30 kcal.

Arbuzy produkowane są nie tylko w Azji, ale również w Polsce

Polskie zagłębie arbuzów to południe Mazowsza, gdzie owoce te były uprawiane w tunelach foliowych już 30 lat temu. Następnie ze względu na nieopłacalność produkcji, do Polski zaczęto sprowadzać arbuzy z Południa Europy.

Portal sadyogrody.pl informuje, że sezon na polskie arbuzy, które coraz częściej uprawiane są w otwartym gruncie, zaczyna się ok. 10 sierpnia. Wysiew nasion tego warzywa rozpoczyna się ok. połowy bądź pod koniec kwietnia (4-5 tygodni przed wysadzeniem roślin na miejsce stałe).

Przepis na kiszone skórki z arbuza

Arbuz jest warzywem nadającym się do zastosowania podejścia zero waste. Jak czytamy na stronie czytajskład.pl, jednym ze sposobów wykorzystania skórek z arbuza jest ich ukiszenie. Do przygotowania będą potrzebne skórki z małego arbuza, pęczek koperku, 2 suszone papryczki chilli, 5 pokrojonych ząbków czosnku, 1 łyżka ziaren ziela angielskiego, 2 litry wody, 3 łyżki soli, 100 ml octu i 1 łyżka cukru.

Zgodnie z przepisem zamieszczonym na stronie czytajskład.pl skórki, koperek, papryczki i czosnek należy ułożyć ciasno w słoiku. Następnie zalej ostudzoną wodą z octem i zielem angielskim (a zagotowaną wcześniej z cukrem i solą). Przygotowane w ten sposób skórki pozostaw na 7 dni w temperaturze pokojowej, natomiast po tym czasie przechowuj je w lodówce.

