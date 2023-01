Margherita, pepperoni, a może... hawajska? W styczniu świętuje pizza. To oczywiście danie o globalnej popularności, równie chętnie jadane przez Polaków. Co trzeba wiedzieć o pizzy i jakie ciekawostki z nią związane znamy?

Światowy Dzień Pizzy obchodzimy 17 stycznia| fot. unsplash

Kiedy jest dzień pizzy?

Pizza musi dysponować specjalnymi względami, gdyż na początku roku świętuje aż dwukrotnie. 17 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pizzy, 9 lutego zaś - Międzynarodowy Dzień Pizzy. Jest chętnie jadana również w pozostałe dni, głównie na obiad lub kolacje, choć są i tacy, którzy spożywają ją na śniadanie, czasem dnia następnego i bywa, że na zimno.

Światowy Dzień Pizzy 17 stycznia

Światowy Dzień Pizzy narodził się, jak i sama pizza, we Włoszech i jest tam obchodzony od 2018 roku. Na dzień obchodów wybrano dzień św. Antoniego, patrona pizzerii. Pizza z ziemi włoskiej ze swoją sławą trafiła nie tylko do Polski, ale i na cały świat i jest jednym z ulubionych dań Polaków. Chętnie kupujemy ją w restauracjach i z przyjemnością zamawiamy do domu.

Wracając do historii jednak - placki z mąki były w kulturze antycznej wszechobecne i znali je, oprócz Rzymian, także Grecy i Egipcjanie. Jednak pizza o współczesnym kształcie wywodzi się z przełomu XVIII i XIX wieku z włoskiego Neapolu. Tam także zaczęły powstawać lokale, które dziś nazywamy pizzeriami, wcześniej swym wystrojem mocniej jednak nawiązującymi do dawnych piekarni.

Jakie pizze jemy chętnie w Polsce?

Bazą każdej z tradycyjnych pizz jest ciasto, sos pomidorowy, ser mozzarella, do tego dodajemy ulubione dodatki takie jak oliwki, wędliny, pieczarki, cebulę czy owoce morza.

W Polsce najpopularniejsze są pizze w typie rzymskiej (o grubszym cieście, podniesionych i zarumienionych brzegach) i neapolitańskiej (z niezwykle pulchnymi rantami i mokrym środkiem).

Królową pizz w dostawie jest pepperoni - pokazują dane Glovo. Równie chętnie wybieramy także margheritę oraz capricciosę, czyli klasyczną pizzę z szynką i pieczarkami. Tuż za podium plasuje się np. pizza hawajska, która wciąż budzi wiele kontrowersji wśród smakoszy włoskich przysmaków, a to ze względu na obecność ananasa na cieście (czego nie uznaje np. Robert Makłowicz).

Rodzaje pizzy - jakie pizze jemy?

Odmiany rzymskie i neapolitańskie doczekały się w Stanach Zjednoczonych, drugiej kolebce pizzy, kolejnych konkurentów. W USA chętnie je się np. pizzę chicagowską, którą piecze się na głębokiej patelni w piekarniku oraz pizzę kalifornijską, którą tworzymy na cienkim cieście z wyszukanymi dodatkami.

Pizze je się głównie w wytrawnym wydaniu, ale w ostatnich latach i słodkie edycje zyskują wielu zwolenników. Wersje z czekoladą, nutella czy owocami nie są już dziś niczym zaskakującym.

Jakie smaki pizzy znajdziemy w menu najczęściej?

Margherita - pizza z pomidorami, mozzarellą i bazylią

Pepperoni – pizza z salami

Capricciosa – pizza z szynką i pieczarkami

Prosciutto e funghi - pizza z szynką i grzybami

Quattro Formaggi – z czterema rodzajami sera (np. provolone, parmigiano reggiano, mozzarella, stracchino, fontina lub gorgonzola)

Marinara – pizza bez sera, z sosem pomidorowym i przyprawami

Frutti di Mare - pizza z pomidorami, mozzarellą oraz owocami morza (krewetki, małże i kalmary)

Hawajska – pizza z szynką i ananasem

Skąd pochodzi pizza hawajska?





Wbrew nazwie - hawajska pizza nie ma wyspiarskiego rodowodu. Pierwszy raz podano pszenny placek z ananasem w roku 1962, a uczynił to Sam Panopoulos, właściciel pizzerii w Kanadzie (pizza hawajska ma więc kanadyjsko-greckie pochodzenie). Panopoulos szukał oryginalnych smaków, stąd też ta inwencja, a ananas zagościł u niego na pizzy w towarzystwie sera i szynki.

Co ciekawe - hawajska pizza nie ma prawa być nazywana oficjalnie pizzą, a to za sprawą Rady Naczelnej Stowarzyszenia Rolników Włoskich, instytucji, która reguluje te kwestie i ocenia nowe smaki i rodzaje placków pod kątem odrzucenia bądź też przyjęcia ich w pizzowy poczet. W przypadku pizzy hawajskiej zadecydowały liczne głosy oburzenia, z jakimi spotkał się ten dość kontrowersyjny i niecodzienny smak.

Jak zrobić domową pizzę? Przepis na ciasto

Domowa pizza to nie tylko kwestia dodatków (którymi możemy udekorować pizzę według własnych preferencji), ale przede wszystkim ciasta. Jak je zrobić?

Składniki na domowe ciasto na pizzę:

500 g mąki pszennej (najlepsza będzie z oznaczeniem 00 (Farina),

320 ml wody,

ok. 5 g drożdży instant lub 15 g drożdży świeżych,

ok. 25 ml oliwy z oliwek

Wykonanie domowej pizzy. Ciasto krok po kroku:

Krok 1. Zaczynamy od zmieszania przesianej mąki w naczyniu wraz z solą.

Krok 2. W drugim naczyniu w tym czasie mieszamy drożdże wraz z wodą i dwoma łyżkami mąki, po czym pozostawiamy na ok. 10 minut.

Krok 3. Naczynie z drożdżami przelewamy do maki i mieszamy wraz z dwoma łyżkami oliwy, a następnie ugniatamy do wyrobienia rozciągliwej masy ciasta.

Krok 4. Przekładamy ciasto do naczynia na ok. godzinę do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Naczynie przykrywamy folią natłuszczoną oliwą.

Ile piec pizzę i w ilu stopniach?

Krok 5. Po wyrośnięciu formujemy ciasto wałkiem do pożądanej grubości, po czym pieczemy w piekarniku (wcześniej dekorując ulubionymi dodatkami) w temperaturze 220°C. Czas pieczenia będzie się różnił w zależności od grubości ciasta. Ciasto cienkie wymaga ok. 12 minut, średnie - 15, a grube - od 20 do 30 minut. Najlepiej kontrolować postępy na bieżąco.

Ile kalorii ma pizza?

Kaloryczność pizzy będzie się sporo różnić w zależności od wielkości ciasta (lub też kawałków) oraz dodatków, jakie w niej zastosujemy. Najmniej kaloryczna jest zwykle pizza wegetariańska, która ma ok 180 kcal w 100 g pizzy, dla margherity jest to już 230 kcal, pizzy z szynką - 260 kcal, hawajskiej i capricciosy - ok. 240 kcal. Dane te są jednak mocno orientacyjne, dużo zależy tu także od ilości i wielkości dodatków.

