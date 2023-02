Ed Sheeran wprowadza na rynek własne ostre sosy pod nazwą Tingly Ted's. Nazwa pochodzi od dziecięcej ksywki piosenkarza.

Ed Sheeran wprowadza na rynek nowe sosy Tingly Ted's; fot. mat. pras.

Tingly Ted's: Sos Eda Sheerana

Ostre sosy Tingly Ted's stworzone przez Eda Sheerana i jego zespół ekspertów powstawały przez prawie dwa lata. W ofercie dostępne są dwa warianty: Tingly i Xtra Tingly, które mogą być dodatkiem m.in do frytek, nuggetsów, falafeli, smażonego kurczaka

Marka zawdzięcza nazwę dziecięcej ksywce Eda.

Uwielbiam sosy, to żadna tajemnica. Ale im jestem starszy, tym bardziej kocham i potrzebuję przypraw przy każdym posiłku Ed Sheeran

„Dużo podróżuję, więc posiadanie w walizce, gdziekolwiek się wybieram, butelki, która może doprawić każdy posiłek, wydawało się dobrym pomysłem. Wiedziałem, że nie chcę stworzyć wodnistego, ostrego sosu, ponieważ zazwyczaj wszystkie one są stawiane na tej samej półce - z innymi przypadkowymi, ostrymi sosami. Chciałem zaprojektować sos, który zajmie to samo dumne miejsce co ketchup.”

„Wspólnie ze wspaniałym zespołem, miałem rok na wybranie idealnych smaków i w efekcie stworzyliśmy dwie, absolutne perełki: Tingly i Xtra Tingly. Zabrałem je ostatnio w trasę, aby wypróbować je ze wszystkimi rodzajami posiłków i naprawdę nie ma niczego, do czego by nie pasowały (z wyjątkiem bananów, nie rób tego)" - dodaje.

„Jestem podekscytowany wprowadzeniem tych produktu na rynek, bo jest to autentycznie coś, czego używam każdego dnia przy wszystkich trzech posiłkach. Mam nadzieję, że pokochacie je tak samo jak ja" - zachęca.

O Tingly Ted’s

Tingly jest średnio ostrym sosem. Xtra Tingly jest bardzo ostry. W Tingly Ted's wyczuwa się nutę cytryny i dymny smak, dzięki którym czerwone papryczki jalapeño i papryczki Capsicum są bardziej wyraziste.

Tingly Ted's jest dostępny w dwóch smakach: Tingly Sauce 265gr/248ml oraz Xtra Tingly Sauce 265gr/248ml.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl