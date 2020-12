Ekożywność najszybciej rosnącym segmentem rynku

Z raportu CMR wynika, że mniejsze sklepy notują udział produktów certyfikowanych w całej sprzedaży poniżej 0,1 proc., podczas gdy w sklepach wielkopowierzchniowych odsetek ten jest nieco większy i stanowi prawie 0,2 proc.

Wartość sprzedaży bioproduktów w III kw. 2020 r. wartość całej sprzedaży, w sklepach małoformatowych była o 25 proc. wyższa w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, natomiast w supermarketach wzrosła ok. 13 proc. - czytamy.

"Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku za ponad 50 proc. wartości sprzedaży odpowiadają alkohole, napoje gazowane i produkty tytoniowe" - ocenia dane CMR Sylwia Krupa z portalu edukacjażywieniowa.pl

Wskazała, że chociaż polski rynek żywności ekologicznej wydaje się niewielki w porównaniu z rynkiem innych produktów, co roku znacząco rośnie. "Polski rynek produktów ekologiczny rozwija się znacznie szybciej niż na Zachodzie, gdzie notuje się wzrosty rzędu kilku proc." - dodała. Jak wskazała, podobne tendencje występują w innych krajach Europy Wschodniej, gdzie baza wzrostów jest niższa.

Zdaniem Krupy, Polacy co raz częściej poszukują sposobów na to, aby kupować od lokalnych dostawców i chcą wybierać żywność o jak największym potencjale prozdrowotnym. "Według różnych źródeł, do najczęściej kupowanych grup produktów BIO należą owoce i warzywa, jaja, a także kasze, mąki oraz oleje" - podała.

W sklepach najczęściej dostępne są ekologiczne jogurty mleka i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, oraz roślinne jak np. zamienniki, hummusy czy pasztety sojowe - dodała.

Jak zaznaczyła, konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty wegańskie i wegetariańskie, ale też po dobrej jakości ekologiczne mięsa.

Wskazując na dane CMR, że produkty z certyfikatem BIO są obecnie dostępne średnio w niemal połowie małych sklepów oraz w każdym supermarkecie, Krupa zaznaczyła, że wiele sklepów wprowadza nowości dostosowane do potrzeb swoich głównych klientów - w tym zestawieniu prowadzą dyskonty, które chcą budować wizerunek kojarzony ze zdrowiem i ekologią.

Według CMR, w III kw. br. klienci sklepów małego formatu mogli wybierać średnio spośród 10 tego typu produktów, a klienci supermarketów z 61 wariantów.

Jak oceniła ekspertka, w porównaniu ze sklepami wielkoformatowymi ich klienci robią mniejsze zakupy, w których częściej pojawiają się droższe produkty. Hipermarkety i supermarkety stanowią cel większych, często rodzinnych zakupów, których budżet nie obejmuje ekologicznych odpowiedników.