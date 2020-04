Ekspert: dzieci spożywają zbyt mało owoców i warzyw, nadużywając słodyczy, fast foodów i chipsów

Pieczywo do tzw. wypieku i rzemieślnicze sprawdzone przez IŻiŻ

Według Instytutu Żywności i Żywienia warzywa i owoce powinny stanowić co najmniej połowę każdego z zalecanych pięciu posiłków w ciągu dnia. W Piramidzie Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży warzywa i owoce są najważniejszą grupą spożywczą, obok codziennej dawki aktywności fizycznej.

Do zdrowego stylu życia oraz zmiany codziennej diety na bogatszą w owoce i warzywa zachęcać będą eksperci kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”. Zdaniem inicjatorów akcji, odpowiednio zbilansowana dieta dziecka, pełna świeżych produktów, pozwala zachować zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. Pozytywnie wpływa również na stan psychiczny młodego człowieka, jego właściwy rozwój psychospołeczny oraz funkcjonowanie fizyczne i emocjonalne.

– Nadwaga lub otyłość u dzieci może prowadzić do poważnych chorób. Z otyłości się „nie wyrasta”. Dlatego tak istotne jest budowanie właściwych nawyków żywieniowych. Przemyślana, zdrowa dieta od pierwszych miesięcy życia dziecka to najlepsza inwestycja w jego przyszłość – twierdzi ekspertka kampanii, Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.

– Jako rodzice pamiętajmy o unikaniu cukru i soli w diecie niemowląt i małych dzieci. Maluch w ciągu pierwszych dwóch lat życia nie musi w ogóle mieć kontaktu z cukrem, który można z powodzeniem zastąpić suszonymi i świeżymi owocami. W przypadku wprowadzania zmian w diecie u starszego dziecka, które trudniej namówić do zjedzenia warzyw lub owoców, sięgajmy po przepisy wykorzystujące zdrowe składniki w taki sposób, aby dania były atrakcyjne wizualnie i smakowo. Zachęcam do wspólnego gotowania z dzieckiem i oswajania go stopniowo ze wszystkimi produktami, także tymi, których początkowo nie lubi – dodaje ekspertka.

– Wciąż jemy za mało warzyw i owoców, zapominając, że powinny stanowić podstawę naszej diety. W naszej kampanii chcemy zaakcentować dobroczynny wpływ tej grupy produktów na ogólną poprawę stanu zdrowia. Wprowadzenie ich na stałe do jadłospisu dziecka wspomaga rozwój psychospołeczny i psychofizyczny młodego organizmu, oraz stanowi skuteczną „broń” w walce z nadwagą i otyłością. Będziemy zwracać szczególną uwagę na zalety diety opartej na zdrowych i świeżych produktach wśród najmłodszych, zachęcając ich opiekunów do przekazywania maluchom, poprzez naukę i zabawę, wiedzy na temat „supermocy” warzyw i owoców. Chcemy przekonać rodziców, jak ważne jest spożywanie pełnowartościowych posiłków w przyjaznej i domowej atmosferze, oraz uczenie dzieci kultury jedzenia – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.