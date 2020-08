Ekspert: Jeśli dziecko nie lubi warzyw, przyczyna jest jedna – za mało ich dostaje

Przeprowadzony na potrzeby kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” sondaż pokazuje, że owoce są jedzone przez dzieci częściej i chętniej niż warzywa. Maluchy spożywają owoce kilka razy dziennie zdaniem 43% rodziców, podczas gdy na jedzenie warzyw z taką częstotliwością wskazuje jedynie 33% opiekunów.

- Jeśli nasza pociecha nie lubi warzyw, przyczyna jest jedna – za mało ich dostaje. Miłość do słodyczy i poszukiwania słodkiego smaku w pokarmie zaprogramowane są w nas od urodzenia. Dlatego też dzieci zdecydowanie wolą to, co słodkie, i z upodobaniem do słodkiego przychodzą na świat. Nie dziwi więc, że chętniej i częściej zjadają owoce niż warzywa – wyjaśnia psychodietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr, ekspertka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”.

Jabłko z pomidorem w gronie faworytów

Spośród jarzyn dzieci najbardziej lubią pomidora i marchewkę, ogórka, a także ziemniaki. Na nieco dalszych pozycjach znajdują się: papryka, brokuł, rzodkiewka, kalafior czy sałata.

Ulubionym owocem najmłodszych wciąż pozostaje banan, jednak zaraz za nim plasuje się jabłko. Wśród najchętniej jedzonych produktów z tej kategorii znajdują się też truskawki, arbuz i maliny. Dalsze miejsca zajmują winogrona, gruszki, borówki, brzoskwinie, czereśnie i śliwki.

Najmniej lubiane warzywa i owoce

Do najmniej lubianych przez dzieci warzyw należą już niemal przysłowiowe brukselka i szpinak, ale także cebula, jarmuż i seler. Najrzadziej spożywane owoce to egzotyczne grejpfruty i awokado, jak również agrest i czarna porzeczka.

- Uprzedzenia żywieniowe dzieci przejmują od dorosłych. Jako rodzice od pierwszych lat życia malucha kształtujemy jego gust kulinarny i to my przekazujemy jemu wzorzec słodkości czy ostrości. Jeżeli dzieci znają ostry smak cebuli i czosnku od maleńkości, to ten smak ich nie drażni. Gdy nauczymy je, że naturalna słodycz owocu to za mało, będą wybierały tylko te najsłodsze - banany i winogrona. Jeśli sami na co dzień będziemy przestrzegać zaleceń żywieniowych i dbać o to, co ląduje na rodzinnym stole, możemy zapewnić naszym dzieciom najlepsze warunki do rozwoju. Odpowiednia dieta to również troska o prawidłowe rozłożenie posiłków w ciągu dnia. Nauczmy pociechy jedzenia o stałych porach i dbajmy o to, by nie były głodne. Dzięki temu będą mogły spokojniej i lepiej funkcjonować - podsumowuje psychodietetyk Katarzyna Błażejewska–Stuhr.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Badanie SW Research, zrealizowane w ramach kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, maj 2020 r.