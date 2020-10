Ekspert: Przyczyną nadwagi u dzieci jest m.in. nieregularność w spożywaniu posiłków i najadanie się na noc

Większość rodziców (77%) uważa, że nadwaga i otyłość mogą być przyczyną problemów emocjonalnych dziecka, a także powodem kompleksów, trudności w szkole i w relacjach z rówieśnikami. Prawie tyle samo ankietowanych stwierdziło, że nadwaga i otyłość są przyczyną wielu chorób, natomiast tylko jedna trzecia badanych wyraziła niepokój związany z zagrożeniem wystąpienia nadwagi lub otyłości u ich dzieci.

Ponad 55% opiekunów uważa, że ich dzieci dbają o prawidłową masę ciała, a zdaniem niemal połowy badanych zwracają one uwagę na dietę i znają zasady zdrowego odżywiania. Co ciekawe, aż 30% rodziców twierdzi, że ich dzieci martwią się o swoją wagę! Jedynie 16% opiekunów przyznaje, że ich dziecko lub dzieci mają nadwagę bądź są otyłe.

Badanie pokazuje, że rodzice podejmują szereg kroków, by nie dopuścić do nadwagi lub otyłości u dzieci. Jakie najczęściej? 58% ankietowanych przyznało, że podaje pociechom posiłki zawierające owoce i warzywa, do aktywności fizycznej zachęca maluchy 57% opiekunów, a ograniczenie niezdrowego jedzenia np. typu fast food i słodyczy wśród najmłodszych stosuje ponad połowa z respondentów. Na dalszych pozycjach znalazły się: troska o regularność spożywania posiłków, dbałość o częste picie wody i niesłodzonych napojów, czy przygotowywanie zdrowych, odpowiednio zbilansowanych posiłków.

- Niepokojące jest to, że dzieci od wczesnych lat zamartwiają się swoją wagą. Żyjemy w społeczeństwie, które ogromny nacisk kładzie na wygląd zewnętrzny, a w mniejszym stopniu na funkcjonowanie i wydolność naszych ciał. To sprawia, że najmłodsi oceniają siebie przez pryzmat swojego wyglądu. To błędne myślenie. Jedzenie powinno pełnić funkcję odżywczą i na tym powinniśmy się skupić. Zadbajmy o to, by dziecko zdrowo się odżywiało, ale nie miało obsesji, lęków lub obaw przed dodatkowymi kilogramami – wyjaśnia psychodietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr, ekspertka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”.

- Z badania płynie także optymistyczny wniosek świadczący o dużej wiedzy naszych pociech na temat zasad zdrowego stylu życia, ale gorzej jest z ich przestrzeganiem. Przyczyną jest nieregularność w spożywaniu posiłków, najadanie się na noc np. słodyczami lub chipsami, dieta zbyt uboga w warzywa i owoce. Często nadmierna masa ciała nie wynika z tego, ile jemy, ale co jemy. Prawidłowo skomponowana dieta, różnorodna i bogata w zdrowe produkty naprawdę może być sycąca, smaczna, a przy tym mniej kaloryczna – dodaje ekspertka.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.