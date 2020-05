Ekspert: w przeciętnej diecie dzieci i młodzieży brakuje witamin

– W pierwszym roku życia dziecka, w chwili wprowadzania nowych posiłków, bardzo pieczołowicie i uważnie dbamy o kolejność ich podawania, jakość produktów i ich pochodzenie. Gdy dziecko kończy rok i teoretycznie powinno jeść już wszystko, obserwuję, że jako rodzice przykładamy do tego coraz mniejszą wagę. Za to coraz częściej podajemy potrawy, o których wiemy, że będą lubiane i na pewno zjedzone. Wpadamy w rutynę, a temat żywienia powraca co jakiś czas, najczęściej przy okazji pojawiających się problemów – zauważa Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Jak podkreśla ekspertka, odpowiednia dieta w okresie wzrostu dziecka sprawia, że jego organizm właściwie rozwija się i buduje niezbędne związki ze składników odżywczych pozyskanych z pożywienia. Dzięki silnym zdolnościom adaptacyjnym maluch jest w stanie wzrastać przy poważnych niedoborach, jednak odbija się to zarówno na jego zdrowiu i odporności, jak i funkcjonowaniu psychospołecznym.

– Według dostępnych badań, w przeciętnej diecie dzieci i młodzieży zapotrzebowanie na kwas foliowy jest realizowane na poziomie zaledwie 30-50%. Niedobory dotyczą również witamin C, D i E oraz pozostałych witamin z grupy B. W diecie u ponad 90% dzieci stwierdzono także niski poziom wapnia i potasu – przytacza dane ekspertka kampanii i dodaje: Warzywa i owoce są ważnym elementem prawidłowej diety i nie da się ich niczym zastąpić, dlatego powinny być spożywane kilka razy dziennie, w ramach posiłków i przekąsek.

Zdrowa różnorodność na talerzu

- Postawmy na urozmaiconą dietę i dbajmy o spożywanie jak najwięcej różnorodnych owoców i warzyw każdego dnia, w rozmaitej formie – jako surowe, gotowane, pieczone, duszone lub suszone – zachęca Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

- Każdy owoc i warzywo posiada określoną supermoc – korzystajmy zatem z tych produktów przy komponowaniu pełnowartościowych i zdrowych dań na talerzu. Im więcej warzyw i owoców w diecie naszych dzieci i naszej, tym będziemy zdrowsi, silniejsi, szczęśliwsi i odporniejsi. Spożywając różnorodne i zbilansowane posiłki, dostarczamy dzieciom i sobie niezbędnych witamin, składników mineralnych i wielu ważnych dla organizmu związków, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia ich niedoborów, które w dużym stopniu odnotowuje się u polskich dzieci – mówi dietetyczka.

