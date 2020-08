Ekspert: Ziemniaki ważnym składnikiem diety w budowaniu naszej odporności  

W ostatnich miesiącach słowo „odporność” nabrało dla nas nowego znaczenia – poprawa lub wspieranie odporności stały się teraz kluczowym narzędziem do walki z koronawirusem. Czas izolacji wpłynął pozytywnie na świadomość żywieniową Polaków – coraz chętniej gotujemy, lepiej gospodarujemy żywnością i wybieramy zdrowsze produkty. Większą uwagę przykładamy do właściwego odżywiania, wkomponowując do naszej diety składniki, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie i poprawę kondycji układu odpornościowego.

- Dobrze skomponowana, zbilansowana dieta ma ogromny wpływ na naszą odporność, samopoczucie

i zdrowie. W okresie pandemii zaczęliśmy częściej sięgać po warzywa i owoce oraz bardziej doceniać ich rolę w temacie poprawy odporności. Starajmy się docenić także możliwości ziemniaków i w szerszym zakresie kulinarnym zaprosić je do naszej kuchni. Ziemniaki, ze względu na swoją wartość odżywczą, znacząco wspierają układ immunologiczny, a na dodatek – dzięki zawartości magnezu – zmniejszają poziom stresu, który również towarzyszy nam w tym trudnym czasie – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia.

Kartofle są cennym źródłem energii, białka, a także witamin i składników mineralnych, uczestniczących w budowaniu sił ochronnych organizmu i wspomagających naszą odporność. To produkt lekkostrawny, a zawarte w nim składniki odżywcze są łatwo przyswajalne. Mało kto wie, że ziemniaki prawie nie zawierają tłuszczu (ok. 0,1%) i dostarczają niewiele kalorii (średnio 77 kcal w 100 g). Do tego mają właściwości zasadotwórcze, dzięki czemu równoważą kwasotwórcze oddziaływanie na organizm produktów odzwierzęcych (mięsa, jajek, produktów nabiałowych). Węglowodany pochodzące z kartofli uzupełniają zapotrzebowanie energetyczne organizmu.

Bulwy ziemniaków dostarczają niemal wszystkich potrzebnych nam witamin, przy czym najwięcej jest w nich witaminy C, zaś w mniejszych ilościach występują A oraz z grupy B (B1, B2, B3, B6).

- Witamina C jest najsilniej działającym przeciwutleniaczem rozpuszczalnym w wodzie, który chroni organizm przed chorobami nowotworowymi i chorobami układu krążenia. Ponadto pełni ona istotną rolę w neutralizowaniu aktywności wolnych rodników, powstających w żywności głównie podczas smażenia, wędzenia i przechowywania. Spożycie około 200g ziemniaków pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka na witaminę C w około 50%, zaś witaminy B6 — w 25%. W przypadku pozostałych witamin — zaspokaja potrzeby w 10–15%, natomiast składników mineralnych — w granicach 12–30% – wyjaśnia Agnieszka Piskała-Topczewska.