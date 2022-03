Ewa Chodakowska i Purella Superfoods wspierają Ukraińców

- Razem z Be Diet Catering przygotowujemy transport 20 000 ciepłych posiłków. Czekamy na 5 osób - z dwóch rodzin naszych pracowników, którym zapewnimy zakwaterowanie - informuje przez Social Media Ewa Chodakowska.







Autor: MB

Data: 01-03-2022, 16:56

Ewa Chodakowska i Purella Superfoods wspierają obywateli Ukrainy swoimi produktami/fot. Facebook

Przekazujemy tysiące batonów BeRAW, batonów i musów BeRAW kids dla dzieci oraz tysiace musli Purella - informuje w Social Mediach Ewa Chodakowska.

- Razem z moimi partnerami BeRAW/ewachodakowska i Purella Superfoods wspieramy fundację @dobrafabryka, która wspiera Ukrainę - dodaje.



Prezes Purella Superfoods pojechał na przejście graniczne do Medyki, z samochodem pełnym produktów dla osób czekajacych w kolejkach. - Zabieramy stamtąd kobietę z dziećmi i zapewniamy jej hotel w Warszawie - informuje trenerka.

- Odpowiadamy również na kilka prywatnych zbiorek i przekazujemy w przyszłym tygodniu tysiące batonów, które mają trafić na Ukrainę, razem ze zbieranymi przez te prywatne osoby lekami, ubraniami, potrzebnymi rzeczami. Razem z moimi Bebiocosmeticss, wysłaliśmy tysiąc kosmetyków do Lwowa. Wspieramy tez prywatne zbiórki, które pędzą do punktów przygranicznych. Razem z Be Diet Catering przygotowujemy transport 20 000 ciepłych posiłków. Czekamy na 5 osób - z dwóch rodzin naszych pracowników, którym zapewnimy zakwaterowanie - wylicza Ewa Chodakowska.