Ewa Chodakowska - jaka jest jej definicja influencerki?

Wiele lat temu Ewa Chodakowska zaczynała budować swoją markę osobistą. Czy kiedy startowała jej działania były świadome czy jednak intuicyjne? O tym mówiła podczas EEC 2021 trenerka, selfmade businesswoman.

Autor: Magdalena Brzózka; www.portalspozywczy.pl

Data: 14-10-2021, 11:21

Ewa Chodakowska, trenerka, selfmade businesswoman, pionierka branży fitness w Polsce opowiedziała o swojej drodze i procesie budowania swojej marki osobistej/ fot. PTWP

Ewa Chodakowska jako influencerka - jaka jest jej definicja

- Moja definicja influencerki jest niezmienna od początku. To wiarygodny i silny wizerunek, tworzony w oparciu o wartości, które wyznaję. Przyglądam się ewolucji tego słowa i zjawiska. Trzymam kciuki za to, żebyśmy nie tracili wiarygodności – mówiła podczas EEC 2021 Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska: bycie influencerką to umiejętność mówienia "NIE"

Influencer Marketing to działania marketingowe opierające się na współpracy firmy z influencerem. Influencer jest w tym przypadku pośrednikiem między daną marką, a konsumentem. Ewa Chodakowska jako człowiek, jako marka, jako influencerka w dość niestandardowy sposób łączy te role i stosuje różne rodzaje influencer marketingu.

Występuje jako ambasadorka własnych brandów i promuje swoją markę osobistą. W przypadku współpracy z firmą Purella Superfoods jest nie tylko ambasadorką ale również inwestorką. Jest to projekt biznesowy – co oznacza, że ma realny wpływ na kształt, skład i wygląd produktów. Marketing influencer w tradycyjnej postaci również nie jest jej obcy. W której z nich Ewa Chodakowska czuje się najlepiej?

- Odnajduję się na każdym polu, w każdym z wymienionych wariantów. Nie wyobrażam sobie innej pracy niż życie w symbiozie z tym, co oferuję, co promuję. Dbam o jakość, funkcjonalność produktów, mam szacunek do konsumentów. Aby podkreślić wiarygodność moich działań powiem, że na co dzień jem BeDiet catering, na ciało nakładam kosmetyki BeBio a przekąsam BeRaw i Purella Superfoods - zapewniała Ewa Chodakowska.

Trenerka przyznała, że otrzymuje wiele propozycji współpracy. Jednak częściej na takie propozycje mówi "NIE"niż "TAK". Dlaczego?

- Kiedy otrzymuję jasną informację, że nie będę miała możliwości wglądu w proces produkcyjny danego produktu to mówię nie. Odmówiłam setki razy. Niezwykle ważne jest mówić nie - dodała Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska - droga budowania marki osobistej

Kilkanaście lat temu Ewa Chodakowska zaczynała budować markę osobistą. Wszystko co robiła, każdy krok był intuicyjny. To nie było świadome działanie - m.in. ze względu na brak dostępnej wiedzy na ten temat.

– Chciałam tchnąć nadzieję w Polki na lepsze jutro, pokazać im, że mają w sobie ogromny potencjał. Że mogą dokonać rewolucji na każdej płaszczyźnie swojego życia wykorzystując tak proste narzędzie, jak trening ciała. Moją misją jest poprawienie jakości życia każdej osoby, która korzysta z naszej pracy. Więc to coś więcej niż treningi ciała – zapewniała podczas panelu trenerka i businesswoman.

Budowanie brandu rozpoczęło się od nawiązywania komunikacji z grupą 30 tys. przypadkowych kobiet, do których trenerka wysyłała programy treningowe. Pozytywny odzew ośmielił do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Nikt jej wówczas nie mówił jak się za to zabrać krok po kroku, nie stał za tym sztab specjalistów zewnętrznych, psychologów. Była to mozolna praca organiczna.

Ewa Chodakowska businesswoman i influencerka

Trenerka jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju. Jej aktywność w sieci śledzi ok. 4 mln użytkowników. Produkty powstałe wokół marki osobistej Chodakowskiej generują średnio 25 mln zysków rocznie. Co za tym stoi?

- Dobra komunikacja z klientami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, umiejętność korzystania ze wsparcia ekspertów oraz asertywność, by podejmować współpracę z odpowiednimi podmiotami - to kolejne z elementów, składających się na receptę na sukces - dodała podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska podkreśliła również, że dużą wartość ma dla niej fakt, że sama prowadzi swoje social media.