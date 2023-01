Fanex – polski producent sosów dla branży HoReCa, wprowadził do oferty cztery nowe produktu dedykowane kuchni orientalnej. Sosy Pad Thai, Seczuański, Teryiaki oraz Mango-Jalapeno to kulinarna wycieczka w głąb Azji i tamtejszych wyrazistych, niezwykle charakterystycznych smaków. Sosy są już dostępne w ofercie producenta.

Cztery nowe orientalne sosy Fanex

Orientalne sosy Fanex

Nowe orientalne sosy Fanex to dodatki spożywcze oparte o wyselekcjonowane składniki. Produkty skierowane są do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, ale ich zakupu mogą dokonać także klienci detaliczni, np. poprzez sklep internetowy marki.

Sos Pad Thai bez konserwantów to tajski sos Fanex inspirowany jednym z najpopularniejszych dań tajskiego street-foodu. Słodko-kwaśna kompozycja wytwarzana z sosu sojowego, pasty z tamaryndowca i cukru, znajdzie zastosowanie w nieograniczonej gamie dań azjatyckich.

Sos Seczuański to sos o charakterystycznym, ostrym smaku i ciekawej barwie. W jego niejednolitej strukturze, możemy wyczuć chrupiące kawałki papryki. Wytwarzany z sosu sojowego, cukru, koncentratu pomidorowego, aromatycznych przypraw oraz innych dodatków takich jak olej sezamowy, zafunduje klientom kulinarną wycieczkę w głąb środkowych Chin, gdzie królują ostre dania o kontrastowych połączeniach smakowych, które pobudzają do działania.

Sos Teriyaki bez konserwantów nawiązuje z kolei do dziedzictwa kulinarnej sztuki Japonii, która w dużej mierze polega na grillowaniu lub pieczeniu ryb i mięs. Prawdziwe teriyaki musi błyszczeć, a ten sos idealnie spełnia swoje zadanie, dodając jednocześnie unikalnego słodko-słonego smaku z delikatną nutą soku cytrynowego.

Sos Mango-Jalapeno to równowaga pomiędzy słodyczą mango i pikantną energią jalapeno. Podkreśli charakter dań, nadając im jednocześnie zdecydowanego orzeźwienia w stylu orientalnym. To idealne dopełnienie mięs, ryb i owoców morza, a także wielu warzyw i sałatek.

Orientalne sosy Fanex można wykorzystywać do dań zarówno zimnych, jak i gorących - serwując je jako dip od razu po otwarciu butelki, ale również jako bazę do przygotowania innych aromatycznych i nawiązujących do azjatyckiej kuchni sosów. Stanowić będą także doskonały dodatek do dań z woka, zarówno tych mięsnych, jak i warzywnych. Sprawdzą się również jako marynaty do mięs i ryb. Oczywiście nie powinniśmy ograniczać naszej wyobraźni kulinarnej i zamykać się na inne dania - niejednokrotnie spotykamy również i burgery, czy też inne serwowane na ciepło kanapki w stylu orientalnym.

- Kuchnia orientalna posiada w Polsce coraz większą rzeszę fanów. Polacy coraz bardziej lubią egzotyczne smaki z dalekich krajów, do których coraz częściej podróżują. Na restauracyjnej mapie Polski, przybywa również orientalnych konceptów z dalekiej Azji. W naszej nowej gamie sosów, widzimy ogromny potencjał – mówi Łukasz Lisowski, Ekspert ds. Gastronomii oraz Szef Kuchni Fanex.

