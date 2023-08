Linia sosów orientalnych Fanex powstała w oparciu o obserwacje rynku, gdzie zauważalne od dłuższego czasu jest poszukiwanie nowych smaków. Ludzie więcej i częściej podróżują w coraz dalsze zakątki świata, gdzie napotykają na potrawy i smaki, których wcześniej nie znali - bądź znali lecz jedynie np. z książek, internetu lub opowieści.

Fanex stawia na rozwój linii sosów orientalnych

Wielu z nas z pewnością chciałoby przenieść, odwzorować poznane smaki, właśnie do swojego restauracyjnego, hotelowego, czy też cateringowego menu. Powstałe produkty, o których mowa będą z pewnością pomocą dla gastronomii wspierając ją smakiem, jakością oraz - co bardzo ważne w dużej gastronomii - 100% powtarzalnością.

Nowe sosy Fanex wyróżniają się przede wszystkim oryginalnym smakiem. Receptury orientalnych sosów zostały opracowane na bazie wyszukanych, odpowiednio dobranych i wyselekcjowanych, bardzo dobrej jakości surowców.

Sosy te znalazły zastosowanie zarówno w dużej, jak i nieco mniejszej gastronomii. Restauracje, hotele, bistra, lokale serwujące dania typu fast food, sushi oraz cateringowe kuchnie - a przede wszystkim ich Szefowie, szybko dostrzegli walory smakowe i możliwość szerokiego zastosowania tych produktów. Przygotowanie wyszukanych potraw z odległego kontynentu i urozmaicenie o nowe pomysły dania stało się w tym momencie dużo łatwiejsze - od tradycyjnego Pad Thai, poprzez dania stir-fried - zarówno te mięsne, jak i wegetariańskie, azjatyckie makarony, ryby, owoce morza; dania mięsne - te przygotowywane w sposób tradycyjny, czy też BBQ.

Sosy te odnajdą się również w kuchni tradycyjnej, gdzie odrobina kulinarnej wyobraźni wzbogaci serwowane dotychczas dania. Zastosowanie nowych sosów nie zawęża się jedynie do traktowania ich jedynie jako dodatku do danej potrawy, ale również jako marynaty do mięs i ryb. Sosy te serwować możemy zarówno na zimno jako tradycyjny sos do maczania np. kawałków sushi, pierożków Gyoza, czy też sajgonek; burgery w stylu azjatyckim z sosami Teriyaki, seczuańskim i Mango jalapeno. Doskonale nadają się również do przygotowania dressingów jako dodatek do chrupiących sałat. Doskonałym dodatkiem będą również w postaci gorącej. Są one również idealną bazą do przygotowania autorskich, wzbogaconych o własne pomysły sosów.

Sosy dostępne są u przedstawicieli, dystrybutorów oraz w sklepie on line Fanex.

