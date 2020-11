Farma Świętokrzyska: Przez internet łatwiej kupić produkty lokalne, mniej przetworzone

Zainteresowanie zakupami online od startu pandemii szybko rośnie. Szczególnie rozwija się sprzedaż produktów codziennego użytku, tzw. FMCG, w tym żywności – wynika z najnowszego badania Nielsena. Koszyk zakupowy internauty z Europy, wypełniony najbardziej potrzebnymi artykułami, jest warty o 61% więcej niż tradycyjnego konsumenta. Globalna sprzedaż online FMCG rośnie czterokrotnie szybciej niż sprzedaż offline. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zwracają uwagę, że konsumenci internetowi poszukują lokalnych produktów dobrej jakości, najlepiej z certyfikatami. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Zielonogórski wskazują, że do takich zakupów motywuje przede wszystkim wygoda, unikalność produktów oraz lokalny sentyment.

Segment zakupów spożywczych przez internet w Polsce jest wciąż relatywnie nieduży, ale ma duży potencjał do rozwoju. Eksperci firmy Nielsen wskazują, że pandemia przyspiesza rozwój zaufania konsumentów do takich sklepów, który w przeciwnym razie mógłby trwać latami.

- Pandemia Covid-19 tylko przyspieszyła trend, który był na rynku już od dłuższego czasu. Zakupy sprzętu elektronicznego, książek czy ubrań przez internet są zwyczajne dla większości z nas. Coraz częściej dotyczy to także tych spożywczych. Tym bardziej, że przez internet dużo łatwiej jest w jednym miejscu kupić produkty lokalne, mniej przetworzone. To pozwala zarówno wspierać rodzime marki, jak i żyć bardziej ekologicznie, bo skracając drogę od producenta do konsumenta, ograniczamy ślad węglowy. Jak wynika z badania Nielsena, w trakcie jednorazowych zakupów przez internet wydajemy więcej niż stacjonarnie. To pokazuje, że kupujemy więcej za jednym razem, co także zmniejsza koszty transportu i te środowiskowe – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez badaczy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, do zakupów lokalnych produktów online motywuje przede wszystkim wygoda (35%). Na kolejnych miejscach jest dostęp do unikalnych produktów, które rzadziej można spotkać w tradycyjnej sprzedaży (30%). Jednocześnie klienci podkreślają, że w trakcie zakupów przez internet mają możliwość wyboru szerszego asortymentu takich artykułów (29%). Bardzo ważnym czynnikiem okazuje się też słabość do lokalnych produktów, na co wskazało 28% wszystkich zapytanych.

- W czasach globalizacji, gdy już w niemal każdym zakątku świata możemy kupić te same produkty spożywcze, rośnie zapotrzebowanie na lokalne artykuły. Ślepy konsumpcjonizm wielu już nudzi, rośnie liczba coraz bardziej świadomych klientów, którzy chcą jednocześnie zadbać o swoje zdrowie i ekologię. Wielu z nich wyjechało ze swoich mniejszych miejscowości do dużych miast i zaczyna zwyczajnie tęsknić za regionalnymi smakami. Na szczęście dziś już większość takich rzeczy możemy kupić przez internet a rynek szybko się rozwija - mówi Łukasz Gębka.

Jedną piątą klientów do zakupu lokalnych produktów przez internet motywuje oszczędność czasu, szansa wyboru terminu dostawy oraz poczucie, że wspierają lokalnych producentów. Możliwość dokonywania zakupów 24/7 to zaleta jedynie dla 10% konsumentów.