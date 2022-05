Foodmakers: Popularyzujemy kuchnię hinduską w Polsce (wideo)

Kuchnia hinduska, kilka lat temu mało popularna w Polsce, dziś, także dzięki nam, świetnie się rozwija. Tamtejsza kuchnia to zabawa smakiem, kolorem, aromatami i przyprawami. Staramy się to implementować i chcemy być w tym pierwsi - mówi nam Andrzej Truchlewski, NPD Development Manager w firmie Foodmakers

Autor: AT

Data: 26-05-2022, 13:19

Andrzej Truchlewski, NPD Development Manager w firmie Foodmakers opowiada o tym, jak powstają dania gotowe Mróz i Już. fot. PTWP/mat. pras.

Foodmakers o pomyśle na produkcję dań ultra fresh

Andrzej Truchlewski, NPD Development Manager w firmie Foodmakers mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że pomysł na zakład zrodził się z obserwacji trendów rynkowych obecnych na Zachodzie.

- Właściciel Grupy Mróz, pan Wojciech, zauważył, że w Polsce nie ma na rynku zbyt wielu produktów świeżych rozumianych jako nieprzetworzone termicznie. Stąd moja rola. Jestem odpowiedzialny za kreowanie nowych dań, kanapek, sałatek, sosów czy zup w technologii ultra fresh, a więc bardzo blisko kuchni tradycyjnej. Staramy się gotować jak szefowie kuchni czy nasze babcie w domu - dodał.

Kuchnia indyjska wchodzi do polskiego mainstreamu

Truchlewski wskazuje, że sporym wyzwaniem jest dostosowanie technologii gotowania znanej z kuchni do produkcji masowej.

- Ugotowanie 5 kg sosu jest proste dla każdego kucharza. Przełożenie tego na skalę produkcyjną, czyli np. 1 tona produktu jest skomplikowane. Skąd czerpiemy pomysły? Słuchamy naszych klientów, czyli sieci handlowych i czerpiemy od nich. Robimy wiele wewnętrznych testów, sami podróżujemy i przynosimy pomysły. Przykładem jest kuchnia hinduska, kilka lat temu mało popularna w Polsce. Dziś, także dzięki nam, świetnie się rozwija. Sam pracowałem zagranicą z szefami kuchni z całego świata: Chin, Indii i Tajlandii. Tamtejsza kuchnia to zabawa smakiem, kolorem, aromatami i przyprawami. Staramy się to implementować. Chcemy być pierwsi. otwierać nowe kategorie i smaki bo to jest po prostu ciekawe - dodał.

Jak uzyskać danie kuchni azjatyckiej z oryginalnymi składnikami, ale przystosowane do polskich kubków smakowych? Które kuchnie światowe zyskują dziś na znaczeniu i popularności w Polsce? Zapraszamy do obejrzenia naszej wideorozmowy z Andrzejem Truchlewskim: