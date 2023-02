Wkrótce minie rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Co się zmieniło przez ten rok w produkcji, dystrybucji i zakupie żywności? Mówi nam Marian Owerko, prezes FoodWell (dawniej Bakalland)

Marian Owerko, prezes FoodWell (dawniej Bakalland)/fot. PTWP

Rok od wybuchu wojny w Ukrainie

- W sektorze spożywczym widzieliśmy wzrosty cen praktycznie wszystkich surowców i to na niespotykaną skalę co w znacznym stopniu utrudniło wychodzenie z kryzysu covidowego gdzie mieliśmy duży problem z kolei z nieterminowymi dostawami, brakami niektórych surowców i kosmicznie droga logistyką morską - wylicza Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell (dawniej Bakalland).

- Na poziomie FoodWell oczywiście wszystkie wymienione zmiany były widoczne, ale sami jeszcze „podostrzyliśmy” aplikując sobie proces połączeniowy z Purellą więc doszło oczywiście wiele kwestii personalnych, administracyjnych, dodatkowej pracy związanej z implementacją nowego asortymentu w trudnym otoczeniu wynikającym z podwyżek cen, z którymi nasi klienci i w konsekwencji nasi konsumenci musieli się zmierzyć. Aby zacząć wdrażać jakąkolwiek zmianę cennika musieliśmy przejrzeć wszystkie procesy w spółce, wszystkie receptury i co było najtrudniejsze starać się przewidzieć co się wydarzy w wielu obszarach w krótkim i średnim okresie, w dużej kategorii w naszym portfolio mieliśmy dodatkowo niespotykany wzrost USD do PLN z 4 zł do 5 zł - dodaje Marian Owerko.

Marian Owerko przyznaje, że chciałby, aby 2023 był rokiem jakiejś stabilizacji. - Naszym wyzwaniem będzie maksymalne dopasowanie produktów do potrzeb konsumenta, który ma mniejszy budżet rozporządzalny a czeka go trudny rok - dodaje.

FoodWell stawiana roślinne zamienniki mięsa

Pod koniec 2022 roku marka Purella Superfoods rozszerzyła gamę swoich produktów o kolejną kategorię, jaką stanowią roślinne zamienniki mięsa.

- Potrzeby i oczekiwania klientów się zmieniają, więc producenci spożywczy muszą ewoluować. Obserwujemy to, co dzieje się na bardziej rozwiniętych rynkach i bez wątpienia zyskującym na popularności trendem są roślinne zamienniki mięsa i mleka. Będziemy inwestować w tę kategorię i rozwijać własne produkty. Zamierzamy robić to stopniowo bo trend jest widoczny i bardzo ciekawy - zapewnia Marian Owerko.

Rafał Brzoska inwestuje w FoodWell

Jaka będzie jego rola w projekcie? - Staram się patrzeć na to przez pryzmat czterdziestu kilku spółek, w które zainwestowałem. Ważne jest dla mnie posiadanie dobrego zarządu, sprawnego zespołu. Wtedy jako inwestor nie muszę nad tym wszystkim czuwać. Jednak mamy tu do czynienia z przejściem z kanału klasycznego, na coś zupełnie nowego. Wiele spółek omnichannelowych czy e-commerce, w które zainwestowałem, są już duże i funkcjonują samoistnie – tłumaczył podczas FRSiH 2022 szef InPostu.

Mimo, że Polacy lubią sięgać po nowości, wielu osobom wydaje się, że bez tradycyjnego schabowego nie da się przetrwać. - Jak popatrzymy na twarde dane, to Polacy najchętniej chcą odejść od mięsa. Nie mówię o przejściu na weganizm czy wegetarianizm, ale o rzadszym jedzeniu mięsa. Dlatego zajęliśmy się ich produkcją. Cały czas nasz dział R&D pracuje nad nowymi produktami. Komisja Europejska mówi, że do 2030 roku żywność ekologiczna i żywność będąca zamiennikami zyskają na popularności znacznie bardziej niż teraz. 46 proc. Polaków mówi, że bardzo chętnie włączą te produkty do diety. Kotlet zrobiony z zamiennika powoduje 11 razy mniejszą emisję gazów – tłumaczył Rafał Brzoska..

Twórca InPostu zauważył, że każdy rozsądny menedżer powinien posiadać naprawdę wyjątkowy produkt. A jeśli to się ma, to dokłada się kolejne , żeby dostać się na rynek i go zawojować.

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Piotr Brzoska urodził się 13 listopada 1977 w Raciborzu. To polski przedsiębiorca, menedżer. Jest założycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost.

Działalność gospodarczą Brzoska zaczynał w roku 2002 jako wspólnik w spółce zajmującej się roznoszeniem ulotek.

Spółkę InPost – operatora sieci samoobsługowych paczkomatów, założył w roku 2006. W roku 2015 InPost zadebiutował na GPW w Warszawie. Rok później stracił kontrakt na dostarczanie druków sądowych, wycofał się z rynku przesyłek listowych, sprzedał spółkę Bezpieczny List i całkowicie skoncentrował się na świadczeniu usług e-commerce. W roku 2017 zarząd GPW wykluczył spółkę z obrotu giełdowego na rynku głównym. Wtedy akcje InPostu skupiła razem z Rafałem Brzoską spółka AI Prime należąca do funduszu Advent International. W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

W 2011 roku zadebiutował na liście najbogatszych Polaków. A w 2021 zajął siódme miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł.

W roku 2022 założył Rafał Brzoska Foundation celem finansowego i mentorskiego wspierania młodych utalentowanych ludzi.

InPost jest największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i jego spółka zależna Mondial Relay dostarczyły w 2021 roku ponad 609 mln przesyłek. Przychody grupy wyniosły 4,6 mld zł (w tym 3,5 mld zł w Polsce), skorygowane EBITDA sięgnęło 1,6 mld zł. Spółka ma 16,5 tys. paczkomatów i rocznie inwestuje blisko miliard zł w nowe maszyny i rozwiązania.

W 2022 r. Bakalland połączyl się z firmą Purella Superfoods, a jednym z inwestorów połączonego podmiotu FoodWell jest Rafał Brzoska.

FoodWell (Bakalland) to firma założona w 1991 roku, z wyłącznie polskim kapitałem, działa w segmencie zdrowych przekąsek głównie bakalii, batonów i superfoodów oraz w kategorii dodatków do ciast i deserów oraz kaw zbożowych. W portfelu Foodwell ma takie marki jak: Bakalland, Delecta, Purella, Anatol i BeRaw. Produkcja odbywa się w 3 fabrykach w Janowie Podlaskim, Włocławku i Białymstoku. Co roku Foodwell wprowadza na polski i zagraniczny rynek ok. 400 mln sztuk produktów roślinnych, a samych batonów zbożowych, owocowych i proteinowych ok. 100 mln sztuk.

