Do FoodWell na stanowisko v-ce prezesa zarządu i dyrektora generalnego dołączył Monzer Elabrashy. Ma on wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w takich firmach jak: Coca-Cola, Red Bull, CEDC i Juul.

Monzer Elabrashy został v-ce prezesem zarządu i Dyrektora Generalnego dołączył do FoodWell

FoodWell ma nowego wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego.

Menedżer ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w takich firmach jak: Coca-Cola, Red Bull, CEDC i Juul.

Kim jest Monzer Elabrashy?

FoodWell z nowym wiceprezesem

Monzer Elabrashy jest doświadczonym managerem z unikalnym zakresem osiągnięć na rynkach rozwiniętych i rozwijających się, uznanych i wschodzących markach, na stanowiskach w marketingu, w funkcjach handlowych i operacyjnych, w środowiskach korporacyjnych i prywatnych.

W zarządzie FoodWell zasiadają także: Karol Kleszcz Kleszcz V-ce Prezes i CFO oraz Tomasz Szafarczyk COO i Członek Zarządu

- Dołączam do firmy o ogromnym potencjale i światowym zasięgu. Nasze kluczowe zasoby to różnorodne portfolio mocnych marek oraz bardzo dobre, w niektórych kategoriach wręcz rewolucyjne produkty. Kluczem do sukcesu jest silna koncentracja na kategorii healthy food. Największe światowe koncerny zdają sobie z tego sprawę, co widać choćby po wielu dużych transakcjach, które widzieliśmy w ostatnich latach. Cieszę się, że FoodWell patrzy globalnie, a jego marki konsekwentnie stawiają na inwestycje w zdrowe produkty. Będziemy je konsekwentnie rozwijać, żeby dynamicznie rosnąć w Polsce i za granicą – skomentował Monzer Elabrashy

FoodWell stawia na żywność roślinną

Jak informowaliśmy w połowie października 2022 r., Bakalland połączył się z firmą Purella Superfoods i zmienił nazwę na FoodWell.

- Stawiamy na żywność roślinną, prozdrowotną i funkcjonalną. To strategia długofalowa, ale oczywiście w jedności siła, również tej biznesowej. Łatwiej będzie przetrwać razem chociaż przed nami bardzo ciężkie czasy - mówi nam Marian Owerko, założyciel Bakallandu, CEO FoodWell (Bakalland).

Marian Owerko podkreśla, że połączone marki Bakalland i Purella będą funkcjonować bez zmian i rozwijać dotychczasowe brandy i produkty. Firmy i brandy Bakalland i Purella będą działać w ramach nowej grupy FoodWell. To nowa marka korporacyjna a nie nowy brand na opakowaniach.

- W ciągu kilku lat chciałbym abyśmy przekroczyli 1 miliard przychodów przy 33% biznesu z eksportu i e – commerce. To nie będzie nowy podmiot ale tylko lub aż nowa nazwa – FoodWell - zapewniał w 2022 r. Marian Owerko.

Rafał Brzoska w FoodWell

Jaka jest rola Rafała Brzoski w projekcie FoodWell? - Staram się patrzeć na to przez pryzmat czterdziestu kilku spółek, w które zainwestowałem. Ważne jest dla mnie posiadanie dobrego zarządu, sprawnego zespołu. Wtedy jako inwestor nie muszę nad tym wszystkim czuwać. Jednak mamy tu do czynienia z przejściem z kanału klasycznego, na coś zupełnie nowego. Wiele spółek omnichannelowych czy e-commerce, w które zainwestowałem, są już duże i funkcjonują samoistnie – tłumaczył podczas FRSiH 2022 szef InPostu.

Mimo, że Polacy lubią sięgać po nowości, wielu osobom wydaje się, że bez tradycyjnego schabowego nie da się przetrwać. - Jak popatrzymy na twarde dane, to Polacy najchętniej chcą odejść od mięsa. Nie mówię o przejściu na weganizm czy wegetarianizm, ale o rzadszym jedzeniu mięsa. Dlatego zajęliśmy się ich produkcją. Cały czas nasz dział R&D pracuje nad nowymi produktami. Komisja Europejska mówi, że do 2030 roku żywność ekologiczna i żywność będąca zamiennikami zyskają na popularności znacznie bardziej niż teraz. 46 proc. Polaków mówi, że bardzo chętnie włączą te produkty do diety. Kotlet zrobiony z zamiennika powoduje 11 razy mniejszą emisję gazów – tłumaczył Rafał Brzoska..

Twórca InPostu zauważył, że każdy rozsądny menedżer powinien posiadać naprawdę wyjątkowy produkt. A jeśli to się ma, to dokłada się kolejne , żeby dostać się na rynek i go zawojować.

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Piotr Brzoska urodził się 13 listopada 1977 w Raciborzu. To polski przedsiębiorca, menedżer. Jest założycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost.

Działalność gospodarczą Brzoska zaczynał w roku 2002 jako wspólnik w spółce zajmującej się roznoszeniem ulotek.

Spółkę InPost – operatora sieci samoobsługowych paczkomatów, założył w roku 2006. W roku 2015 InPost zadebiutował na GPW w Warszawie. Rok później stracił kontrakt na dostarczanie druków sądowych, wycofał się z rynku przesyłek listowych, sprzedał spółkę Bezpieczny List i całkowicie skoncentrował się na świadczeniu usług e-commerce. W roku 2017 zarząd GPW wykluczył spółkę z obrotu giełdowego na rynku głównym. Wtedy akcje InPostu skupiła razem z Rafałem Brzoską spółka AI Prime należąca do funduszu Advent International. W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

W 2011 roku zadebiutował na liście najbogatszych Polaków. A w 2021 zajął siódme miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł.

W roku 2022 założył Rafał Brzoska Foundation celem finansowego i mentorskiego wspierania młodych utalentowanych ludzi.

InPost jest największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i jego spółka zależna Mondial Relay dostarczyły w 2021 roku ponad 609 mln przesyłek. Przychody grupy wyniosły 4,6 mld zł (w tym 3,5 mld zł w Polsce), skorygowane EBITDA sięgnęło 1,6 mld zł. Spółka ma 16,5 tys. paczkomatów i rocznie inwestuje blisko miliard zł w nowe maszyny i rozwiązania.

W 2022 r. Bakalland połączyl się z firmą Purella Superfoods, a jednym z inwestorów połączonego podmiotu FoodWell jest Rafał Brzoska.

Kiedy powstał pomysł na FoodWell? - Temat pojawił się odrobinę wcześniej, w ramach funduszu, w którym działamy razem z Marianem Owerko, jakieś 5-6 lat temu. Trafiła się nam taka perełka jak Purella i wiedzieliśmy, że pora połączyć swoje siły – mówił na FRSiH 2022 Rafał Brzoska.

FoodWell (Bakalland) to firma założona w 1991 roku, z wyłącznie polskim kapitałem, działa w segmencie zdrowych przekąsek głównie bakalii, batonów i superfoodów oraz w kategorii dodatków do ciast i deserów oraz kaw zbożowych. W portfelu Foodwell ma takie marki jak: Bakalland, Delecta, Purella, Anatol i BeRaw. Produkcja odbywa się w 3 fabrykach w Janowie Podlaskim, Włocławku i Białymstoku. Co roku Foodwell wprowadza na polski i zagraniczny rynek ok. 400 mln sztuk produktów roślinnych, a samych batonów zbożowych, owocowych i proteinowych ok. 100 mln sztuk.









