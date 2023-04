- Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich „stygmatyzacji” na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę „dużych przedsiębiorstw” - wskazuje Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell (d. Bakalland).





omasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell (d. Bakalland) jest zdania , że w energetyce czeka nas trudny koniec obecnej dekady/fot. materiały prasowe

- Wspólnie z naszymi dostawcami szukamy alternatyw dla gazu ziemnego – historycznie był on najtańszym źródłem energii, lecz wojna w brutalny sposób skorygowała to założenie - informuje Tomasz Szafarczyk.

- W kwestii przyszłego miksu energetycznego w Polsce nie jestem optymistą. Chciałbym się mylić, ale moja opinia jest taka, że najpierw czeka nas „zaskoczenie” - związane z tym, w jak złym stanie jest infrastruktura energetyczna - a dopiero potem zaczniemy podejmować śmielsze decyzje inwestycyjne - prognozuje dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell (d. Bakalland).

Tomasz Szafarczyk. - W kwestii przyszłego miksu energetycznego w Polsce nie jestem optymistą. Chciałbym się mylić, ale moja opinia jest taka, że najpierw czeka nas „zaskoczenie” - związane z tym, w jak złym stanie jest infrastruktura energetyczna - a dopiero potem zaczniemy podejmować śmielsze decyzje inwestycyjne - prognozuje dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell (d. Bakalland). Rozmowa jest częścią serii wywiadów, które posłużą za fundament raportu „Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych”, przygotowywanego przez ING Bank Śląski i Europejski Kongres Gospodarczy (EEC).

O transformacji energetycznej i efektywności przemysłu będziemy rozmawiać podczas sesji w ramach ścieżki tematycznej "Energia i bezpieczeństwo" w czasie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26.04.2023).

Portalspozywczy.pl: Jaki udział stanowią koszty wszystkich nośników energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, paliwo do pojazdów, inne) w kosztach ogółem państwa działalności i o ile – plus, minus - wzrosły ceny energii w ostatnich 12 miesiącach?

Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu FoodWell: W skali całej firmy mówimy o kilku punktach procentowych naszego technicznego kosztu wytworzenia. Gdy przyjrzymy się jednak bliżej poszczególnym kategoriom – takim jak prażone orzechy czy ekstrudowane (czyli przetwarzane termiczno-ciśnieniowo – przyp. red.) produkty śniadaniowe – udział ten drastycznie rośnie. Ceny energii urosły w 2022 roku dwukrotnie w porównaniu do roku 2021, obecne są zaś na poziomie dwukrotnie wyższym niż w roku 2022. Mówimy zatem w sumie o czterokrotnym wzroście kosztów w zaledwie trzy lata.

Jeżeli w Polsce dojdzie do reglamentacji energii, to nie ze względu na wojnę, lecz ze względu na brak adekwatnych inwestycji w ostatnich 20 latach

FoodWell: Wspólnie z dostawcami szukamy alternatyw dla gazu ziemnego

Czy wyższe koszty energii w 2022 roku przełożyły się na wyższe ceny państwa produktów i usług?

- Tak, byliśmy zmuszeni częściowo odzwierciedlić wzrost kosztów w cenach naszych produktów. Nie był to wzrost proporcjonalny; niestety ucierpiała nasza marżowość.

Jak - pana zdaniem - ceny energii zmienią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

- Patrząc po zachowaniu cen surowców bazowych oraz - bardziej bezpośrednio – cen tzw. czarnej energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), oczekiwałbym stabilizacji na obecnych wysokich poziomach.

Skala zaniedbań w polskim systemie energetycznym jest jednak gigantyczna – tak w poziomie mocy wytwórczych, jak i jakości infrastruktury przesyłowej. Zmarnowaliśmy większość środków pochodzących z handlu CO2 oraz z innych źródeł z Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel. Niestety, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem – wiele państw Wspólnoty wybrało tę drogę.

Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu, FoodWell (dawniej Bakalland) Fot. mat. pras.

W mojej opinii ten problem do nas wróci szybciej, niż myślimy i z intensywnością większą, niż nam się dziś wydaje. Teraz odczuwamy chwilową ulgę - związaną z tym, że ceny na TGE spadły od szczytów w lecie 2022 r. o połowę. Co z tego, jeżeli dalej mówimy o cenach czterokrotnie wyższych niż te, które mieliśmy przed trzema laty.

W jaki sposób pana firma zareagowała w ostatnim roku na coraz wyższe koszty działalności spowodowane rosnącymi cenami energii i paliw?

- W tym roku zaczniemy budowę farmy fotowoltaicznej w Janowie Podlaskim, która pokryje około 30 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wspólnie z naszymi dostawcami szukamy alternatyw dla gazu ziemnego – historycznie był on najtańszym źródłem energii, lecz wojna w brutalny sposób skorygowała to założenie.

Zamontowaliśmy energooszczędne oświetlenie LED-owe tak w naszym zakładzie w Janowie Podlaskim, jak również w zakładach naszych strategicznych dostawców. W tym roku wprowadzimy również dodatkowe oprzyrządowanie, które pozwoli precyzyjnie mierzyć zużycie energii elektrycznej dla konkretnych linii produkcyjnych.

Problem złego zaplecza wytwórczego oraz dystrybucyjnego narasta

Co wstrzymuje większe inwestycje w energię odnawialną i efektywność czy też modernizację energetyczną w Polsce?

- Trudno mi odpowiedzieć, na to pytanie… Jesteśmy producentami zdrowej żywności, a nie elektrownią czy operatorem systemu dystrybucyjnego.

Powtórzę to, co eksperci starają się przekazać od lat, a niestety nie są wysłuchiwani: problem złego zaplecza wytwórczego oraz dystrybucyjnego w energetyce narasta - i wróci do nas szybciej i w skali intensywniejszej, niż nam się wydaje.

FoodWell - zakład w Białymstoku. Po połączeniu Bakallandu z Purellą marki funkcjonują bez zmian i rozwijają dotychczasowe brandy i produkty. FoodWell to marka korporacyjna. Fot ma. pras.

Czy widzi pan ryzyka segmentacji rynków energii w Polsce w związku z wprowadzeniem wsparcia publicznego? I jakie to skutki może spowodować? Przykładowo: tarcza antyinflacyjna - czasowa obniżka stawek VAT i akcyzy - była adresowana do gospodarstw domowych; MŚP objęto niższymi taryfami za energię elektryczną i gaz w 2022 r. i taryfy zostaną zamrożone w 2023 r. - duże firmy nie były objęte taką ochroną. Według Eurostatu w I półroczu 2022 r. średnie ceny energii elektrycznej (brutto) dla MSP wzrosły o około 25 proc. rdr, a dla dużych o około 45 proc..

- Oczywiście, że widzę. To znaczące ryzyko, które stawia duże przedsiębiorstwa, takie jak nasze, w niekorzystnej sytuacji.

Dodatkowo mam wrażenie, że duże firmy zostały w Polsce zdemonizowane – jako te, które dużo mogą i zawsze sobie poradzą. To nie jest prawda. Zresztą, czy można mówić o tym, że firma taka jak nasza, jest duża, bo zatrudnia 600 osób i ma 740 mln zł przychodów?

To jaką firmą jest zatem Nestle z przychodami 450 mld złotych, zatrudniająca blisko 300 tysięcy ludzi? Mówimy tu o dysproporcjach rzędu - odpowiednio - 600 oraz 500 razy, a przepisy dotyczące wsparcia są u nas dla obu podmiotów takie same…

Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich „stygmatyzacji” na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę „dużych przedsiębiorstw”.

Każdy, kto zna rosyjską kulturę negocjacyjną, wie, czym kończy się w niej zależność od partnera

Czy obawiają się państwo w przyszłości problemów z dostępem do energii i paliw – m.in. przerw w dostawach czy reglamentacji takich dóbr - np. po całkowitym wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej w 2023 r. i przy trudnościach z zapełnieniem magazynów gazu latem 2023 r. ze względu na większą konkurencję o LNG na świecie?

- Tak, niestety to realne ryzyko. Nie wynika ono jednak tylko z wojny w Ukrainie.

Zaryzykuję tezę, że jeżeli w Polsce dojdzie do reglamentacji energii, to nie ze względu na wojnę, lecz ze względu na brak adekwatnych inwestycji w ostatnich 20 latach, o którym mówiłem wcześniej.

Jak - pana zdaniem - polityka Unii Europejskiej wpływa na walkę z kryzysem energetycznym?

- Polityka Unii Europejskiej jest rozsądna – we Wspólnocie nie mamy wystarczających zasobów paliw kopalnych a te, same w sobie, obciążają środowisko. Problemem nie jest Unia – problemem jest to, że mechanizm płacenia za uprawnienia do emisji CO2 zakładał reinwestycję tych pieniędzy w rozwój OZE oraz innych sposobów ograniczenia zużycia i zależności od paliw kopalnych; te reinwestycje niestety nie nastąpiły bądź nastąpiły w niewielkim stopniu.

Dywersyfikacja dostaw gazu to dobre rozwiązanie. Mnie - przedstawiciela firmy, która dywersyfikuje dostawy wszystkich komponentów w rygorystyczny sposób - nonszalancja europejskich elit politycznych w tym zakresie zawsze szokowała. Każdy, kto zna rosyjską kulturę negocjacyjną, wie, czym kończy się w niej zależność od partnera.

Czy wysokie ceny energii stanowią barierę rozwoju państwa firmy i polskiej gospodarki? Jak w kontekście zabezpieczenia dostaw i cen energii - według pana oceny - będzie wyglądał miks energetyczny Polski za 20 lat?

- Tak, to bariera rozwoju, bo w dającej się przewidzieć przyszłości będziemy konsekwentnie rozwijać kategorie z wysoką wartością dodaną, a te mają wyższy udział kosztów mediów w produkcie.

W kwestii przyszłego miksu energetycznego w Polsce nie jestem optymistą. Chciałbym się mylić, ale moja opinia jest taka, że najpierw czeka nas „zaskoczenie” - związane z tym, jak w złym stanie jest infrastruktura energetyczna - a dopiero potem zaczniemy podejmować śmielsze decyzje inwestycyjne.

Patrząc na kalendarz i znając długotrwałość procesów inwestycyjnych w energetyce: czeka nas trudny koniec obecnej dekady; sytuacja powinna się stabilizować między 2030 a 2035 rokiem.

Jaskółkami są tutaj umowy dotyczące budowy elektrowni atomowych czy też działanie firm prywatnych w tej mierze – takich jak Synthos. Późno, ale coś się jednak zaczyna dziać.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl