Relacja marki z konsumentem to coś, na co powinniśmy długofalowo postawić i być w tym konsekwentnym. Bardzo ważna jest też wiarygodność marki, to czy ona ma pewne atrybuty, pewien charakter, który temu konsumentowi będzie odpowiadał - mówił Artur Gajewski, chief marketing officer, R&D, quality director, shareholder, Foodwell Sp. z o.o. podczas XVI edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu na panelu "Jak ugryźć nowego konsumenta?".





Artur Gajewski, CMO, R&D, Quality Director, Shareholder, Foodwell Sp. /fot. PTWP

Za nami 16. edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Podczas wydarzenia w trakcie 17 sesji ponad 120 prelegentów i prelegentek rozmawiało o kluczowych, ale również najbardziej aktualnych, gorących tematach związanych z funkcjonowaniem branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Na dwudniowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało swój udział 1400 uczestników z czego prawie 800 stacjonarnie, w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Jak ugryźć nowego konsumenta?

Artur Gajewski mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi stoi współczesny marketing, podkreślił wyjątkową sytuację spowolnienia gospodarczego, które sprawia, że, według badań, 90% konsumentów to konsumenci dotknięci przez inflację lub zaniepokojeni inflacją, którzy żyją bardzo często z oszczędności, których nie są w stanie generować.

W opinii szefa marketingu Foodwell wpływa to na lojalność klientów wobec brandów: 80% konsumentów szuka produktów alternatywnych, które będą spełniały ich potrzeby podstawowe, ale będą tańsze - często marek własnych, które rosną 1,5 raza szybciej niż rynek.

Jest to problem dla marketingowców:

- Konsument co innego deklaruje, a co innego robi: deklaruje, że oczekuje produktów zdrowych, a kupuje te, które są w niższej cenie. Gdy na koniec dnia analizujemy dane sprzedażowe to okazuje się, że nie ważne jest, że konsument kochał nasz produkt jeszcze wczoraj i był jego hard userem, bo zobaczył u konkurencji podobny produkt w cenie 2+1 i go kupił - mówił Artur Gajewski.

Jakość marek własnych rośnie, ponieważ sieci handlowe, które decydują o tym, czy produkty znajdą się na półkach, nie dość, że oczekują od producentów wiedzy na temat konsumenta i produktu, ale też, że producent zaoferuje coś dla nich, coś spersonalizowanego, dedykowanego, żeby oni mogli w jeszcze lepszy sposób niż producent tworzący własne produkty i brandy, dotrzeć do swoich konsumentów.

Kim będzie mój konsument za kilka lat?

Odpowiedzią twórców i właścicieli brandów jest komunikacja z konsumentem, zapewniająca ich o tym, że marka o nich myśli i dba, wprowadzając nowości, myśląc o nich jako o klientach zmiennych i aspirujących. Brandy mają też tę przewagę nad markami własnymi, że zawsze były i będą czymś więcej: marki własne nie wyjdą poza daną sieć, natomiast brandy są dostępne szerzej i komunikują się z klientami nie tylko danej sieci, budują świadomość i relację z konsumentem. Ta relacja jest i musi być budowana długofalowo:

- Muszę myśleć o tym, kim będzie mój konsument za kilka lat, bo zmiana pozycjonowania marki nie jest prosta - to, że my sobie któregoś dnia powiemy, że nasz konsument korzysta głównie z mobila i nie ogląda telewizji i teraz chcemy do niego sprzedawać, to nie znaczy, że nam się uda, bo fakt, że media do niego dobrze docierają nie znaczy, że marka do niego dotrze. Bardzo ważna jest ta relacja i bardzo ważna jest wiarygodność marki, czy ona ma pewne atrybuty, pewien charakter, który temu konsumentowi będzie odpowiadał. na to pracuje się latami i to jest to, na co powinniśmy długofalowo postawić - być konsekwentni w tym, żeby relację z konsumentem i wiarygodność przekazu budować - mówił szef marketingu Foodwell.

Podczas debaty poruszano też istotne dla budowania marki zjawisko influencer marketingu. Artur Gajewski stwierdził wprost:

- Z ambasadorami marek jest problem utrzymania retencji atencji. Produkty, które wprowadzamy, odnoszą sukces szybko tu i teraz, zasięg influencera jest bardzo duży, ale czy to się utrzyma, czy influencer będzie lojalny wobec marki, czy zastąpi go kolejna gwiazda jednej piosenki, nie wiemy. Dlatego ten impakt trzeba wykorzystywać angażując w marketing grono influencerów, które będzie rotować. Bardzo ważne jest natomiast aby podchodzić do tego rozsądnie mając back up marki, gdyby coś nie wyszło - dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl