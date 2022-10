Marian Owerko, szef Bakallandu weźmie udział w XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Konferencja to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Marian Owerko, prezes Bakallandu weźmie udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022/fot. PTWP

Marian Owerko weźmie udział w XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Marian Owerko, prezes Bakallandu, weźmie udział w sesji inauguracyjnej pierwszego dnia FRSiH 2022, zatytułowanej: Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna, która odbędzie się 7 listopada 2022, godz. 9.00-11.00.

Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna/ 7 listopada 2022 • 09:00-11:00

Tematyka sesji:

Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Think Agile - hasłem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Spotkania na FRSiH każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej oraz handlowej oraz HoReCa.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Gospodarka cyrkularna, cyfryzacja, nowe technologie, geopolityka, zmiany świadomości konsumentów kształtują codzienność branży spożywczej dziś i wykuwają jej kształt na przyszłość. Dlatego w dyskusjach wiele miejsca poświęcamy zrównoważonej, technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest częścią, a w wielu wypadkach nadaje jej ton.

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PostalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl

150430_940.jpg

