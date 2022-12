Kupić buraki i samemu zrobić wigilijny barszcz czy może kupić gotowy koncentrat? Czasu na decyzję coraz mniej, a święta Bożego Narodzenia praktycznie za pasem. Sprawdziliśmy ceny zarówno buraków, jak i gotowego barszczu w popularnych sieciach.

Sprawdziliśmy ceny zarówno buraków, jak i gotowego barszczu w popularnych sieciach. | fot. Pixabay

Do świąt Bożego Narodzenia coraz mniej czasu, tak samo zresztą jak i na przygotowania do nich. A skoro Boże Narodzenie, to także wigilia, czyli wieczerza, podczas której na stołach będą królowały ryby, pierogi, barszcz wigilijny oraz świąteczne wypieki.

Barszcz na wigilię. Zrobić czy kupić?

Ciężko wyobrazić sobie wigilijną wieczerzę w Polsce bez tradycyjnego barszczu czerwonego, najczęściej jedzonego z uszkami. Przygotowanie tej potrawy może być czasochłonne, zwłaszcza gdy będziemy chcieli własnoręcznie zabrać się za stworzenie zakwasu na barszcz (bez którego wielu nie wyobraża sobie tego dania).

Należy przy tym oczywiście pamiętać, że przyrządzając barszcz samodzielnie, oprócz samych buraków ćwikłowych, konieczne będzie nabycie czosnku, suszonych grzybów (dla tych, którzy je dodają), przypraw oraz bulionu warzywnego do bazy. To koszt minimum 15 zł w przypadku objętości 1,5 l.

Alternatywą może być oczywiście kupno gotowego koncentratu/barszczu w butelce lub kartonie i stworzenie wigilijnego barszczu na jego bazie. Ile teraz kosztują buraki i barszcz gotowy? Sprawdzamy.

Ceny buraków ćwikłowych w sklepach

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Auchan Hipermarket buraki w siatce 1,99 zł/kg z kartą Skarbonka 15-24.12 Lidl buraki czerwone luzem 1,99 zł/kg 12-31.12 Dino burak cały gotowany 3,19 zł/500 g 14-20.12 Kaufland polskie buraki czerwone 1,99 zł/kg 15-20.12 Biedronka buraki ćwikłowe, podłużne 3,99 zł/kg 15-21.12

Ceny koncentratu/gotowego barszczu w sklepach

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Aldi barszcz wigilijny 6,99 zł/1 l 19-24.12 Dino barszcz czerwony Krakus 5,99 zł/1,5 l 14-20.12 Auchan Hipermarket barszczyk czerwony, koncentrat Rolnik 2,79 zł/330 ml 15-24.12 Auchan Hipermarket barszcz czerwony 5,49 zł/500 ml z kartą Skarbonka 15-24.12 Kaufland barszcz czerwony Dawtona 3,99 zł/1,1 l 15-20.12 Kaufland barszcz czerwony familijny 5,99 zł/1,5 l 24.11-24.12 Kaufland barszcz czerwony Winiary 3,99 zł/170 g 15-20.12 Kaufland barszczyk czerwony bio Kowalewski 4,99/320 ml 15-20.12 Kaufland barszcz czerwony koncentrat Rolnik 2,29/330 ml 15-20.12 Kaufland barszcz czerwony 2,49/0.47 l 15-20.12 Netto koncentrat barszczu czerwonego 4,49 zł/300 ml 8-24.12 Biedronka barszcz czerwony instant Winiary 4,99 zł/170 g 15-21.12 Biedronka barszcz czerwony Pan Pomidor 7,99 zł/900 g 15-21.12 Lidl barszcz na zakwasie, bez konserwantów 7,99 zł/900 ml 19-21.12

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl