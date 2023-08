Owoce i warzywa

Gigant stawia na pomidory. Dzięki tej inwestycji przetworzy ich 3 razy więcej

Autor: oprac. NJ

Data: 29-08-2023, 17:02

Działa już nowa linia produkcyjna w zakładzie Agros Nova w Łowiczu, należącym do Grupy Maspex, która pozwala na nowe, większe możliwości przetwórstwa pomidorów. Do tej pory firma miała możliwość przerobić 20 tys. ton tego surowca. Dzięki nowej technologii będzie to nawet 3 razy więcej.

Dzięki nowej technologii Agros Nova w Łowiczu przetworzy 3 razy więcej pomidorów; fot. materiał prasowy