Green Factory przejmuje węgierskiego producenta sałat i surówek

Green Factory realizuje plan umacniania pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka podpisała wiążącą umowę nabycia pakietu większościowego udziałów w węgierskiej K&K Family Kft, przedsiębiorstwa o tożsamym profilu działalności.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 02-07-2021, 12:21

Kolejne przejęcie przez Green Factory – firma kupiła węgierską fabrykę/ Artur Rytel, właściciel i prezes zarządu Green Holding - fot. PTWP

K&K Family Kft to rodzinne przedsiębiorstwo, zlokalizowane w pobliżu Budapesztu. Specjalizuje się w dostarczaniu do kanału nowoczesnego oraz sektora HoReCa mieszanek sałat, mono produktów i gotowych sałatek.

W ofercie K&K Family Kft można odnaleźć także wachlarz gotowych surówek i dressingów.

Węgierska firma to wicelider w swojej branży na rodzimym rynku – posiada ok. 40 proc. udziałów. Jest również jednym z czołowych graczy na sąsiadującej Słowacji.

Objęcie 70 proc. udziałów węgierskiego przedsiębiorstwa jest dla Green Factory kolejnym krokiem na drodze do umacniania pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Green Factory - przejęcie węgierskiej fabryki

– Podejmując decyzję o zakupie kierowaliśmy się przede wszystkim perspektywą wejścia na kolejne rynki zagraniczne. Fabryka K&K Family umożliwi nam rozwinięcie się na Węgrzech oraz na Słowacji, a w przyszłości swobodne działania w krajach sąsiadujących. Jeśli chodzi o zarządzanie fabryką to ponad wszystko cenimy wiedzę o rynku lokalnym, którą posiada jej kadra. Pan Kristóf Kemény, założyciel i obecny współwłaściciel K&K Family, pozostanie wspólnikiem mniejszościowym i dyrektorem generalnym firmy – mówi Artur Rytel, właściciel i prezes zarządu Green Holding.

Green Factory planuje zbudować silny i zgrany zespół z Kristófem Kemeny i kontynuować działalność K&K Family w oparciu o wieloletnie, lokalne doświadczenie firmy, wykorzystując liczne synergie związane z wejściem do grupy Green Factory.

Podobnie jak w przypadku poprzednich zakupów, Green Factory kontynuuje wypracowywanie takich samych standardów pracy dla wszystkich swoich fabryk. Ma to na celu usprawnienie działań i stworzenie możliwości kooperacji pracownikom z różnych zakładów.

Green Factory - plan rozwoju w całej Europie

Green Factory to producent świeżych, mytych warzyw i dań gotowych, który współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, rynkiem tradycyjnym oraz branżą HoReCa. Spółka współpracuje również z zagranicznymi rynkami, m.in. Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, krajami nadbałtyckimi, gdzie obecne są produkty firmy. W 2006 r. do portfolio przedsiębiorstwa dołączyła marka Fit & Easy z ofertą świeżych, umytych i pociętych warzyw oraz gotowych sałatek. W 2021 roku firma wprowadziła na rynek markę Good Greens – która oferuje mieszanki sałat pochodzące z przyjaznych środowisku upraw hydroponicznych. Świeżo zebrane w szklarni, od razu pakowane i w 24 godziny dostarczane do magazynów sklepowych.

Krajowy rozwój Green Factory odbywa się równolegle z sukcesywnym poszerzaniem działań zagranicą. W marcu przedsiębiorstwo połączyło swoje siły z litewską firmą UAB Salpronė, a wcześniej w 2019 r. firma kupiła zakład Fino Verde na Ukrainie.

Grupa Green Holding to jeden z liderów w uprawach warzyw i produkcji świeżych, zdrowych, roślinnych produktów – w Europie Środkowo-Wschodniej. Podstawą działania Green Holding jest zintegrowany model biznesowy, w którym poszczególne podmioty tworzą cały, uzupełniający się łańcuch. Green Factory jest jedną ze spółek należących do Grupy Green Holding.

Warunki finansowe transakcji nie zostały upublicznione, a sama transakcja została zawarta z zastrzeżeniem standardowych warunków zawieszających, w szczególności uzyskania zgody węgierskiego Ministerstwa Informacji i Technologii, wymaganej w ramach obecnie obowiązującego na Węgrzech nadzoru nad bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.