Grupa Hortex: Branża napojowa ma za sobą wiele trudnych miesięcy

- Usprawniliśmy procesy decyzyjne i procesy wdrażania nowych produktów. Dokonaliśmy kilku reformacji produktowych tam, gdzie to możliwe. Ale rosnąca presja kosztowa zmusza nas do jeszcze wnikliwszej kontroli każdej naszej aktywności, ponieważ środowisko stało się mniej przewidywalne - mówi Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu firmy Hortex.

MB

Data: 24-01-2022, 10:51

Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu firmy Hortex przyznaje, że branża napojowa ma za sobą kilkanaście trudnych miesięcy / fot. mat. pras.

Co było największy wyzwaniem w ostatnich miesiącach dla Grupy Hortex?

- Branża napojowa ma za sobą kilkanaście trudnych miesięcy. Pierwszy wyzwaniem mijającego roku było dostosowanie się do nowych warunków działania w obliczu wprowadzonej do stycznia 2021 opłaty cukrowej. Drugim wyzwaniem była pandemia, której szczytowy efekt obserwowaliśmy w pierwszym trymestrze 2021. Wreszcie inflacja podażowa spowodowana po części pandemią, po części przerwaniem łańcucha dostaw, wreszcie kryzysem energetycznym, w efekcie podnosząca w sposób bezprecedensowy koszt działania. Rynek soków i nektarów na szczęście rośnie. Rósł podczas pandemii w 2020 i rośnie po 11 miesiącach bieżącego roku. Nasze spożycie soków i nektarów na jednego mieszkańca jest nadal niższe niż średnia Europejska która wynosi ok 17 litrów i niższe niż spożycie w sąsiednich Niemczech obliczane na ok 27 litrów na głowe. Na koniec 2021 Polacy – wg naszych szacunków) - będą spożywali ok 15 litrów soków) i nektarów na jednego mieszkańca - wylicza Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu firmy Hortex..

W całej kategorii, której wartość szacuje się na ponad 4 mld złotych w cenach detalicznych spada konsumpcja napojów z zawartością soku do 20%. Ten wolumen częściowo odpływa do zdrowszych soków i nektarów, a częściowo poza kategorią, np. do bezalkoholowego piwa smakowego.

- Zmiany legislacyjne skłoniły od początku roku wszystkich producentów do dostosowania portfela swoich produktów napojowych lub zmiany cen. W większości przypadków producenci zdecydowali się na dostosowanie formuł swoich produktów do nowych regulacji. Pandemia wpływa natomiast negatywnie na strukturę produktowa sprzedaży – zmniejszając radykalnie udział małych opakowań. W pierwszym trymestrze nadal mieliśmy do czynienia z dużymi ograniczeniami aktywności konsumentów – zamknięte siłownie i baseny, zdalne nauczanie w szkołach, odwołane wyjazdy na ferie zimowe. To wpłynęło na znaczne ograniczenie konsumpcji soków i napojów w małych opakowaniach - dodaje.

Jak zaburzenia w łańcuchów dostaw odbiły się na działalności Grupy Hortex?

- Zaburzenia łańcucha dostaw do wydłużone terminy reakcji na zapytania klientów, opóźnienia we wdrażaniu nowych produktów, wreszcie inflacja. Inflacja zostanie z nami niestety na dłużej. Problemy z dostępnością materiałów i opakowań to jedna, a rosnące koszty energii to drugie. Żadna z firm w naszej branży nie jest w stanie zaabsorbować tych rosnących kosztów. Niestety – będą się one przekładać na średnią cenę 1 L soku - dodaje Piotr Chęcielewski.

Jakie zaradcze środki doraźne podjęła Państwa firma w celu uśmierzenia bądź likwidacji reperkusji zakłóceń w łańcuchach dostaw?

- Starając się sprostać wymaganiom naszych klientów usprawniliśmy procesy decyzyjne i procesy wdrażania nowych produktów. Dokonaliśmy kilku reformacji produktowych tam, gdzie to możliwe. Ale z drugiej strony rosnąca presja kosztowa zmusza nas do jeszcze wnikliwszej kontroli każdej naszej aktywności, ponieważ środowisko stało się mniej przewidywalne - mówi Piotr Chęcielewski.

Część firm zapowiada kolejne podwyżki? Jakie plany i działania ma Grupa Hortex na 2022 r.?

- Pewne jest, że inflacja zostanie z nami na dłużej. Trzeba się do niej przyzwyczaić. Mamy tez mniej przewidywalne środowisko po stronie surowców i materiałów. Staramy się dostosować do tych wyzwań - zapewnia Piotr Chęcielewski.

Plany inwestycyjne i rozwoju Grupy Hortex na 2022 r.

- Na pewno będziemy inwestować w marke Hortex. Marka ma długa tradycję i wiernych konsumentów. Jednak musimy o nią zadbać lepiej. Tradycja, eksperckość i polskość to trzy wartości utożsamiane z marka Hortex przez zdecydowana większość konsumentów. W czasach niepewności i kryzysu konsumenci doceniają bardziej stałość i wiarygodność. Wsparcie marki zaczęliśmy od stycznia 2022 w mediach. Na rynek od kwartału czwartego 2021 wprowadziliśmy nowości, takie jak Soki Vitaminka Odporność – na sezon zimowy. Rozszerzamy linie produktów w opakowaniach PET – o sok pomidorowy i nektar grejpfrutowy. Zmieniamy całkowicie szatę opakowaniowa w kartonach – dzięki innowacyjnym bardziej ekologicznym opakowaniom Tetra Pak Ultra Edge , w 87 % wykonanym z odzyskiwanego surowca nasz wizerunek na półce zmieni się. Rozszerzamy linię produktów w kartonach o 5 owych nektarów owocowych - wylicza.