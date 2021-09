Grupa Hortex: Pandemia to szansa, z której skorzystaliśmy

- Dla spółki Polski Ogród okres pandemii początkowo był bardzo korzystny, ze względu na dokonywane przez Polaków zakupy „na zapas”. W napojach było odwrotnie - mówi Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu Hortex.

Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu firmy Hortex przyznaje, że na poczarku pandemii Polacy kupowali mrożonki na zapas, czego nie można powiedzieć o napojach/ fot. mat. pras.

- Pandemia dla Grupy Hortex - była szansą, z której skorzystaliśmy. Od jej początku przygotowane zostały zmiany w strukturze grupy, które odzwierciedlały potrzeby rynku i klientów. Rozdział funkcji i spółek w grupie pozwala dzisiaj odpowiadać na potrzeby rynku, a dokonane wcześniej akwizycje wykorzystywać w optymalny sposób – zapewnia zapewnia Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu Hortex.

Hortex: Polacy kupowali mrożonki na zapas

- Dla spółki Polski Ogród okres pandemii początkowo był bardzo korzystny, ze względu na dokonywane przez Polaków zakupy „na zapas”. W tym czasie odnotowywaliśmy duże wzrosty. Mając świadomość, że jest to sytuacja tymczasowa skupiliśmy się na przygotowaniu zupełnie nowych kategorii. Był to dla nas czas intensywnej pracy nad nowościami, które pojawiły się w tym roku. Do sprzedaży trafiła seria Zielona Kuchnia, odpowiednie dla wegan - dania gotowe i produkty solo – czyli burgery i klopsiki z alternatywy dla mięsa, dużo bardziej przyjazne środowisku. Nasze działania pro środowiskowe to także zmiana naszych opakowań - laminat o kilkanaście procent cieńszy, a zarazem monostrukturalny w pełni nadający się do recyklingu, który trafić powinien do żółtego kosza - mówi Piotr Chęcielewski.

Polski Ogród w kategorii mrożonek w Polsce będzie miał coraz szersze portfolio, spółka zamierza również skupić się na współpracy z rolnikami oraz edukowaniu konsumentów. - Oznacza to częstsze wizyty na plantacjach, bliższą współpracę z rolnikami, stosowanie coraz bardziej ekologicznych rozwiązań. Obecnie ponad 80% produktów skupowanych jest z odległości nie większej niż 100 km od fabryki. Naszym celem jest, żeby dostarczać naszym konsumentom najzdrowsze i najsmaczniejsze - mówi Agata Bonikowska dyrektor marketingu Hortex FFV.

Hortex: kategoria napojów na początku pandemii notowała spadki

- Kategoria napojów ze względu na ograniczenia, lockdown, oraz w połączeniu z wprowadzonym podatkiem cukrowym, zanotowała gigantyczne, niespotykane dotąd spadki. Dzisiaj na szczęście powoli zaczynamy wracać do wcześniejszych poziomów konsumpcji. Wykorzystany przez nas czas pandemii do przygotowania planów marketingowych nawiązania współpracy z naszą ambasadorką - Agnieszką Radwańską, kontynuacja współpracy z Polską Siatkówką spowodowały, że dzisiaj Jurajska jest najszybciej rosnącą wodą w Polsce – zapewnia Piotr Chęcielewski członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu Hortex (rynek wzrósł o 18% a Jurajska o 64% - Nielsen Panel handlu Detalicznego Lipiec 21-20).

Plany na przyszłość?

- Z pewnością dalsza ekspansja wody ale także poszukiwanie nowych ciekawych smaków i rozwiązań, które trafią w gusta naszych konsumentów. Nasze działania skupiają się także na coraz lepszych opakowaniach. Wdrażamy nowy karton – EDGE, który w 100% nadaje się do recyklingu, gdyż w 87% wykonany jest z materiałów wtórnych, a dodatkowo jego kształt zapewnia bardziej ekologiczną logistykę. Stosujemy także nakrętki wykonane z tworzywa pochodzącego z trzciny cukrowej. Nie oznacza to oczywiście że są jadalne, ale z pewnością są dużo lepsze dla środowiska – dodaje Piotr Chęcielewski Jurajska/Hortex.

