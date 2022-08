Grupa Iglotex: Z perspektywy producenta poziom inflacji wynosi ok. 40-50 proc. rdr

Autor: MB

Data: 08-08-2022, 11:40

- Ceny zakupu prądu, gazu i węgla to istotne czynniki kosztotwórcze, z którymi biznes musi sobie poradzić. Czynniki te trudno jest zniwelować. Muszą znaleźć odzwierciedlenie w podwyżkach cen sprzedaży wytwarzanych wyrobów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex.







Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex/ fot. Żelazna Studio

Iglotex: brakuje oleju słonecznikowego

Jedną z konsekwencji wojny w Ukrainie są problemy związane z dostępnością olejów spożywczych. - Nasza fabryka wytwarza ponad 44 tysiące ton frytek rocznie, do produkcji których potrzebne są dwa kluczowe składniki: ziemniaki i olej - mówi Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Wiele naszych produktów, w tym te sprzedawane pod marką Proste Historie, wytwarzane jest z wykorzystaniem oleju słonecznikowego. Do niedawna największym producentem i eksporterem oleju słonecznikowego była Ukraina, zaś numerem dwa Rosja. Obecnie, bez względu na cenę, olej słonecznikowy przestał być dostępny na większą skalę. Musieliśmy błyskawicznie znaleźć i zabezpieczyć dostawy innych olejów, a tam, gdzie to koniecznie zmienić receptury, skorygować opakowania lub skorzystać z możliwości, jakie w wyniku ograniczeń w dostępności surowców ze względu na wojnę w Ukrainie, daje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych - dodaje prezes Igloteksu.

Grupa Iglotex: poziom inflacji wynosi ok. 40-50 proc.

Pierwsze półrocze 2022 roku było trudne zarówno dla branży spożywczej jak też dla firmy Iglotex. Perturbacje związane z trwającą ponad dwa lata pandemią dotknęły właściwie wszystkich uczestników rynku. - Gdy tworzyliśmy plan na bieżący rok, zakładaliśmy znaczne ustąpienie efektu pandemicznego i kilkuprocentowy wzrost cen. A dodatkowo w czwartym kwartale 2021 inflacja zbliżyła się do 10%, a po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022, który spowodował dramat milionów ludzi, przyspieszyła do ponad 15% w lipcu - wylicza Maciej Włodarczyk.

I dodaje, że z perspektywy producenta poziom inflacji wynosi ok. 40-50% rok do roku i niestety zwiększa się z każdym kwartałem, a niektóre surowce czy media zanotowały kilkukrotne wzrosty cen.

Takiego wzrostu kosztów nie da się skompensować poprawą wydajności, oszczędnościami, obniżeniem zysku ze sprzedaży nawet do zera.

- Od czwartego kwartału 2021, co trzy miesiące renegocjujemy ceny sprzedaży do naszych partnerów. Dotyczy to zarówno produktów pod marką Proste Historie, jak i marek prywatnych sieci. Zazwyczaj spotykamy się ze zrozumieniem i dzięki akceptacji nowych cen możemy kontynuować sprzedaż i produkcję, chociaż nie jest to standardem i niejednokrotnie musimy podejmować trudne, ale często jedyne możliwe decyzje o przerwie we współpracy, oczekując stabilizacji i obniżenia cen surowców. Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi dostawcami, partnersko podchodząc do wyzwań związanych z inflacją po ich stronie, jesteśmy spokojni o dostępność opakowań i surowców oraz o ciągłość produkcyjną w naszych fabrykach. Nie można jednak mówić o komforcie i stabilności – łańcuchy dostaw ciągle napotykają na przeszkody. Wyjątek stanowią oleje, których głównymi producentami jest Ukraina i Rosja - zaznacza.

Cały materiał jest dostępny w STREFIE PREMIUM