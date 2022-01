strefa premium

Grupa Maspex: COVID-19 obnażył słabości w łańcuchu dostaw w globalnej gospodarce

- Zmieniliśmy naszą strategię poziomu zapasów, zdywersyfikowaliśmy bazę dostawców, ale też koniecznością okazała się weryfikacja warunków handlowych z naszymi partnerami - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Data: 17-01-2022, 15:22

Robert Wawro, Maspex przyznaje, że sytuacja covidowa obnażyła wiele słabości w łańcuchu dostaw w globalnej gospodarce -/fot. PTWP

Grupa Maspex, jak wiele innych firm powiązanych międzynarodowymi relacjami spółek, walczy ze skutkami zaburzeń w łańcuchach dostaw i innymi konsekwencjami pandemicznych perturbacji w gospodarce. Zapraszamy na rozmowę z Robertem Wawro, dyrektorem operacyjnym Grupy Maspex.

PS.pl: Jak zaburzenia w łańcuchów dostaw odbiły się na działalności Grupy Maspex?

Robert Wawro, Grupa Maspex: W 2021 roku mieliśmy do czynienia z kumulacją zatorów logistycznych wynikającą z brexitu, nierównomiernym wychodzeniem gospodarek z kryzysów, co miało przełożenie na niedobory również na rynkach środkowoeuropejskich.

- Szczególnie bolesna okazała się zapaść w logistyce w transporcie morskim, co w konsekwencji doprowadziło do gigantycznych wzrostów cen. Wydłużenie czasu samego frachtu, przestoje fabryk, braki surowców i komponentów to dalsze konsekwencje. Jeśli nałożymy na to problemy energetyczne, braki półprzewodników czy politykę ochrony środowiska to widzimy jak bardzo niestabilny okazał łańcuch dostaw.