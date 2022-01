Grupa Maspex: Nowa strategia poziomu zapasów, dywersyfikacja bazy dostawców

- Sytuacja covidowa obnażyła wiele słabości w łańcuchu dostaw w globalnej gospodarce - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Autor: MB

Data: 17-01-2022, 12:29

Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex przyznaje, że spółka walczy ze skutkami zaburzeń w łańcuchach dostaw i innymi konsekwencjami pandemicznych perturbacji w gospodarce/fot. materiały prasowe

Grupa Maspex - zatory logistyczne w 2021 r.

Jak informuje dyrektor operacyjny Grupy Maspex, w 2021 roku spółka miała do czynienia z kumulacją zatorów logistycznych wynikającą z brexitu, nierównomiernym wychodzeniem gospodarek z kryzysów, co miało przełożenie na niedobory także na rynkach środkowoeuropejskich.

Pandemiczna sytuacja obnażyła wiele słabości w łańcuchu dostaw w globalnej gospodarce. - Szczególnie bolesna okazała się zapaść w logistyce w transporcie morskim, co w konsekwencji doprowadziło do gigantycznych wzrostów cen. Wydłużenie czasu samego frachtu, przestoje fabryk, braki surowców i komponentów to dalsze konsekwencje. Jeśli nałożymy na to problemy energetyczne, braki półprzewodników czy politykę ochrony środowiska to widzimy jak bardzo niestabilny okazał łańcuch dostaw - wylicza Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Zaburzenia w transporcie przejawiające się m.in. brakiem dostępności kontenerów i ogólne problemy z frachtem miały realny wpływ zarówno na przepływ towarów, jak i zaowocowało wieloma konsekwencjami w handlu Grupy Maspex na przykład z Wielką Brytanią. – Krajem, który jest dla nas jednym z najistotniejszych rynków. W ślad za wysokimi cenami transportu lądowego i morskiego poszedł również transport lotniczy. W obszarze zakupowym doświadczyliśmy wzrostu kosztów zakupów pośrednich i bezpośrednich, jak również wydłużenia czasów realizacji od dostawców. Wynikiem zmian na rynku logistycznym i dużego popytu na tego typu usługi w połowie ubiegłego roku - przy jednoczesnym wyhamowaniu pandemii - były zatory - dodaje Robert Wawro.

Jaka była reakcja Grupy Mapex na te wydarzenia?

- Reagujemy w sposób adekwatny na pojawiające się wyzwania i mam przekonanie, że reagujemy na nie właściwie, o czym świadczy fakt, że w 2021 zrealizowaliśmy cele. Nasze założenia się sprawdziły, działaliśmy według planu i to się opłaciło. Zmieniliśmy strategię poziomu zapasów, zdywersyfikowaliśmy bazę dostawców, koniecznością okazała się też weryfikacja warunków handlowych z partnerami. Kluczowym, długofalowym elementem w strategiach zakupowych firmy była dywersyfikacja bazy dostawców – realizowana już od dawna. W kontekście zaburzeń w łańcuchu dostaw zaczęliśmy przywiązywać do niej większą wagę. Dołożyliśmy większą mobilizację w weryfikacji strategii zakupowych, struktury komunikacyjnej z dostawcami, dokonaliśmy przeglądu procesów i sytuacji prawno-handlowej. Do strategicznych decyzji należało zgromadzenie części opakowań do naszych produktów, a co za tym idzie – zwiększenie pojemności magazynowej, by je przechowywać. Dzięki biznesowej odwadze oraz ciężkiej pracy udało się zrealizować ten cel i powiększyć magazyny nie tylko w Polsce, ale także i za granicą - zapewnia Robert Wawro.

Rozmowa jest częścią wspólnego projektu Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz ING Banku Śląskiego. Raport dotyczący wpływu zaburzeń w łańcuchach dostaw na gospodarkę i działające w Polsce firmy powstaje jako część kampanii EEC. Tematyka raportu będzie przedmiotem jednej z debat EEC Trends (20 stycznia).