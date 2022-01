Grupa Maspex umocniła w pandemii pozycję na rynkach zagranicznych

- Polska może okazać się atrakcyjnym partnerem dla tych firm, które planują w niedalekiej przyszłości znaczne inwestycje lub przeniesienie swoich produkcji bliżej europejskich centrów produkcyjnych - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Autor: MB

Data: 20-01-2022, 14:38

Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex jest zdania, że regionalizacja, a co za tym idzie skrócenie łańcucha dostaw, może być wkrótce zjawiskiem zauważalnym/fot. materiały prasowe

Jak ocenia Pan możliwości i celowość perspektywy decyzji o przenosinach części produkcji, celem skrócenia łańcucha dostaw do UE/Europy Wschodniej/Polski w perspektywie pięcioletniej?

- Proces już się rozpoczął i moim zdaniem to będzie długofalowy trend. Nasz kraj być może okazę się atrakcyjnym partnerem dla takich firm, które planują znaczne inwestycje lub przeniesienie swoich produkcji bliżej europejskich centrów produkcyjnych. Polska jest według ekspertów wymieniana w ścisłej czołówce potencjalnych beneficjentów tego trendu. Kluczem może się okazać cyfryzacja i digitalizacja procesów – na tym polu wciąż jest dużo do zrobienia. Regionalizacja, a co za tym idzie skrócenie łańcucha dostaw, może być wkrótce zjawiskiem zauważalnym. Dlatego w perspektywie pięciu lat możemy mówić zarówno o szansie dla Europy na nowe, wysoko zautomatyzowane inwestycje, które skrócą łańcuchy dostaw, ale też o konieczności inwestycji dla utrzymania ciągłości produkcji, poprawie konkurencyjności dla wielu surowców ze względu na koszty transportu czy wysokich standardach w zakresie zmniejszenia oddziaływania na środowisko - mówi Robert Wawro.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Grupa Maspex - czy rozważa dalszy rozwój poza Polską?

- W okresie pandemii udało nam się umocnić pozycję na rynkach zagranicznych, zarówno w tych krajach gdzie posiadamy własne struktury (Rumunia, Bułgaria, Czechy, Węgry, Słowacja), jak i tych, na których pracujemy z partnerami handlowymi. Zaprocentowało w tym przypadku przede wszystkim wieloletnie, sukcesywne budowanie silnych więzi ze strategicznymi partnerami. Umocniliśmy współpracę zarówno z naszymi głównymi kontrahentami (Wielka Brytania, Niemcy, Pribałtyka), ale i skokowo zwiększyliśmy skalę obrotów na innych rynkach (np. Mongolia, Australia, kraje arabskie). Oczywiście, w niektórych krajach zanotowaliśmy również dotkliwe straty, jednak per saldo wyniki w tym okresie przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i jeszcze bardziej napędziły nas do rozwoju i nawiązywania nowych relacji biznesowych - zapewnia dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Cały materiał jest dostępny w Strefie Premium.

Rozmowa jest częścią wspólnego projektu Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz ING Banku Śląskiego. Raport dotyczący wpływu zaburzeń w łańcuchach dostaw na gospodarkę i działające w Polsce firmy powstaje jako część kampanii EEC. Tematyka raportu będzie przedmiotem jednej z debat EEC Trends (20 stycznia).